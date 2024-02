L'écrivain australien et blogueur pro-démocratie Yang Hengjun a été condamné à la peine de mort avec sursis par un tribunal de Pékin lundi, un verdict inhabituellement sévère selon les défenseurs des droits de l'homme, dans une affaire d'espionnage.

Voici plus de détails sur la peine de mort avec sursis :

QU'EST-CE QUE LA PEINE DE MORT AVEC SURSIS ?

En droit chinois, la peine de mort suspendue donne à l'accusé un sursis de deux ans avant d'être exécuté, après quoi elle est automatiquement convertie en peine d'emprisonnement à perpétuité ou, plus rarement, en peine d'emprisonnement à durée déterminée. L'individu reste en prison pendant toute la durée de la peine.

"Elle a été utilisée plus fréquemment ces dernières années comme moyen de réduire le nombre d'exécutions sans abolir complètement la peine de mort", a déclaré Ryan Mitchell, professeur de droit à l'université de Hong Kong, ajoutant que le nombre exact de condamnations à mort, y compris les sursis, est traité par la Chine comme un secret d'État.

"La peine est utilisée dans un large éventail de cas et n'est pas associée à un type de crime particulier", a déclaré Ryan Mitchell. Il a ajouté qu'elle était souvent utilisée pour des délits considérés comme ayant un "impact social négatif grave", tels que le trafic de drogue.

En décembre, un ancien vice-président du régulateur bancaire chinois a été condamné à mort, avec un sursis de deux ans, pour acceptation de pots-de-vin et abus de pouvoir. La même peine a été prononcée à l'encontre de l'ancien ministre de la justice Fu Zhenghua en 2022 pour avoir accepté des pots-de-vin.

Qu'elle soit exécutée ou non, la sentence équivaut en fait à une peine de mort en raison de la santé fragile de Yang et des soins médicaux inadéquats qu'il a reçus en prison, a déclaré Elaine Pearson, directrice de la division Asie de Human Rights Watch.

POSSIBILITÉ D'EXPULSION

Selon Mitchell, la libération conditionnelle "ne peut généralement pas être accordée avant que la moitié d'une peine déterminée n'ait été accomplie, ou après que dix ans aient été purgés dans le cas d'une peine d'emprisonnement à perpétuité". Toutefois, la plus haute juridiction chinoise peut faire des exceptions dans des "circonstances particulières", a-t-il ajouté.

"Pour une affaire de cette nature, le fait de disposer de ce pouvoir discrétionnaire après la fin de la période de deux ans contribuerait à maintenir un certain degré d'influence diplomatique", a-t-il déclaré.

Patrick Poon, analyste indépendant des droits de l'homme et chercheur invité à l'université de Tokyo, a déclaré qu'il était "très rare de voir des affaires d'espionnage faire l'objet d'une condamnation à mort avec sursis" en Chine, d'autant plus que le gouvernement australien a réclamé à cor et à cri la libération de M. Yang.

"La pression internationale et diplomatique exercée sur le gouvernement chinois devient une autre question", a-t-il déclaré, faisant référence aux cas du ressortissant australien Cheng Lei et des "deux Michaels" canadiens, qui ont finalement été expulsés vers leur pays d'origine après avoir été jugés pour des allégations d'espionnage.

"Il est toujours possible que Yang soit expulsé, mais ce n'est pas clair pour le moment", a ajouté M. Poon.

MANQUE DE TRANSPARENCE

Le ministère chinois des affaires étrangères a confirmé lundi la condamnation de M. Yang et le fait qu'il avait été reconnu coupable d'espionnage, sans donner plus de détails sur les charges retenues.

"Le tribunal a instruit le procès dans le strict respect de la loi et a garanti ses droits procéduraux", a déclaré le porte-parole Wang Wenbin lors d'un point de presse quotidien, ajoutant que la "partie australienne" avait été autorisée à assister au prononcé de la sentence.

Les avocats de M. Yang, parmi lesquels figure Mo Shaoping, éminent défenseur chinois des droits de l'homme, n'ont pas été autorisés à s'exprimer publiquement sur l'affaire.

Les tribunaux chinois ont un taux de condamnation de 99,9 % et les verdicts concernant des affaires liées à la sécurité nationale ou à la peine de mort ne sont jamais publiés en ligne.

"Cette affaire met vraiment en lumière ce qui arrive aux personnes détenues arbitrairement pour des raisons de sécurité nationale en Chine et souligne l'opacité du système de justice pénale", a déclaré Mme Pearson.