Factbox-Quelles sont les conclusions d'un rapport sur les soirées de confinement à Downing Bourse ?

Voici les principales conclusions :

LA CULTURE

"Au moins certains des rassemblements en question représentent un grave manquement au respect non seulement des normes élevées attendues de ceux qui travaillent au cœur du gouvernement, mais aussi des normes attendues de l'ensemble de la population britannique à l'époque."

"Il y a eu des défaillances de leadership et de jugement de la part de différentes parties du No. 10 et du Cabinet Office à différents moments. Certains des événements n'auraient pas dû être autorisés à avoir lieu. D'autres événements n'auraient pas dû être autorisés à se développer comme ils l'ont fait."

"La consommation excessive d'alcool n'est pas appropriée sur un lieu de travail professionnel, à tout moment. Des mesures doivent être prises pour garantir que chaque département gouvernemental dispose d'une politique claire et solide couvrant la consommation d'alcool sur le lieu de travail."

"Beaucoup seront consternés qu'un tel comportement ait eu lieu à cette échelle au cœur du gouvernement. Le public est en droit d'attendre les normes de comportement les plus élevées dans de tels endroits et il est clair que ce qui s'est passé est loin d'être le cas."

"Le public est en droit d'attendre les normes de comportement les plus élevées dans de tels endroits et, clairement, ce qui s'est passé était bien en deçà de ces normes. Je suis toutefois fermement convaincu que ces événements ne reflétaient pas la culture dominante au sein du gouvernement et de la fonction publique à l'époque."

"Il n'y a aucune excuse pour certains des comportements exposés ici ; il est important de reconnaître que les personnes occupant les postes les plus subalternes ont assisté à des rassemblements auxquels leurs aînés étaient présents ou qu'ils avaient organisés. Je ne doute pas qu'ils auront tiré les leçons de cette expérience et, bien que cela ne relève pas de ma compétence, j'espère que cela sera pris en compte dans l'examen de toute action disciplinaire."

DÉTAILS

Le 18 juin 2020 : Lors d'une fête : "Il y avait une consommation excessive d'alcool par certains individus. Un individu était malade. Il y a eu une altercation mineure entre deux autres individus."

19 juin 2020 : Lors de l'événement où Johnson a reçu une amende pour avoir assisté à un anniversaire à la Bourse, le rapport indique : "Le Premier ministre n'était pas au courant de cet événement à l'avance et il ne faisait pas partie de son agenda officiel de la journée .... Il n'avait aucune connaissance préalable de ce qui avait été planifié."

13 nov. 2020 : Une fête suivant le départ de Dominic Cummings, le plus haut conseiller de Johnson, et de Lee Cain, le directeur des communications, n'a jamais fait l'objet d'une enquête appropriée.

18 déc. 2020 : "Il y avait de la nourriture et de l'alcool disponibles qui avaient été achetés et apportés par le personnel. Certains membres du personnel ont bu de manière excessive. L'événement était bondé et bruyant, à tel point que certaines personnes travaillant ailleurs dans le bâtiment No 10 ce soir-là ont entendu des niveaux de bruit importants provenant de ce qu'ils ont qualifié de "fête" dans le bureau de presse."

16 avril 2021 : "Il y avait plus de 20 personnes présentes dans le jardin, avec un certain nombre de bouteilles d'alcool .... Un certain nombre d'individus se sont rassemblés près d'une balançoire/glissoire pour enfants dans le jardin, l'endommageant en s'appuyant dessus et en jouant avec."