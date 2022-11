Factbox-Quelles sont les positions de la Russie et de l'Ukraine sur les pourparlers visant à mettre fin à la guerre ?

Voici un résumé de ce que les deux parties ont dit sur leurs conditions pour une éventuelle fin du conflit.

UKRAINE

Kiev affirme que des pourparlers de paix ne sont possibles que si la Russie cesse d'attaquer le territoire ukrainien et retire ses troupes du sol ukrainien. Après que Poutine a proclamé l'annexion du territoire ukrainien en septembre, le président Volodymyr Zelenskiy a déclaré que les pourparlers ne seraient pas possibles tant que Poutine resterait au pouvoir, bien que l'Ukraine n'ait pas insisté sur cette condition ces dernières semaines.

Territoire

Kiev a exclu de concéder un quelconque territoire à la Russie en échange de la paix, et exige publiquement que la Russie renonce à tout territoire. Cela inclut non seulement les zones saisies par Moscou depuis l'invasion de cette année, mais aussi le territoire détenu par la Russie ou ses mandataires depuis 2014, y compris des parties de deux provinces orientales connues sous le nom de Donbas, et la péninsule de Crimée.

"Le contrôle de l'Ukraine sur toutes les sections de notre frontière d'État avec la Russie doit être restauré. Cela entraînera une cessation réelle et complète des hostilités", a déclaré Zelenskiy lors d'un sommet du G20 à la mi-novembre.

Plan de paix ukrainien :

Dans son discours au G20, Zelenskiy a exposé ce qu'il a décrit comme un plan de paix en 10 points. Il comprenait :

- le renoncement de la Russie au "chantage nucléaire", une référence à ce que Kiev appelle les tirs répétés de Moscou sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia et les menaces à peine voilées d'utilisation d'armes nucléaires

- l'élargissement de l'accord sur les céréales de la mer Noire, négocié par les Nations unies et la Turquie, qui garantit les exportations de l'Ukraine. Zelenskiy a proposé que deux ports ukrainiens supplémentaires soient couverts par l'accord

- le déploiement d'observateurs internationaux dans les installations d'infrastructure en Ukraine pour évaluer les dommages déjà causés et prévenir de futures attaques de la Russie

- la limitation des prix des ressources énergétiques russes pour éviter qu'elles ne soient utilisées comme une arme

- la libération de tous les prisonniers et déportés

- l'établissement d'un tribunal spécial sur le crime d'agression russe contre l'Ukraine et la création d'un mécanisme permettant d'accorder à Kiev des réparations pour les dommages subis

- des garanties de sécurité effectives pour l'Ukraine

- un document confirmant la fin de la guerre doit être signé par toutes les parties.

RUSSIE

"Nos objectifs sont bien connus. Ces objectifs peuvent être atteints soit par l'opération militaire spéciale, soit par des négociations", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, le 17 novembre, décrivant la position de Moscou comme parfaitement claire.

En réalité, les objectifs de la Russie n'ont pas été entièrement définis, et semblent avoir évolué au fur et à mesure que ses forces ont subi des revers sur le champ de bataille. Certaines de ses déclarations publiques sur ses objectifs - comme son affirmation initiale selon laquelle elle ne voulait pas s'emparer des terres ukrainiennes - ont été contredites par ses actions.

Moscou a initialement déclaré que sa mission était de "désarmer" l'Ukraine afin qu'elle ne puisse pas constituer une menace pour la Russie, et de la "dénazifier" en déracinant les dirigeants qu'elle qualifiait de nationalistes. Les pays occidentaux pensent que les véritables objectifs initiaux de la Russie étaient de vaincre l'armée ukrainienne et de renverser son gouvernement pro-occidental, deux objectifs qu'elle n'a pas réussi à atteindre au cours des premières semaines de la guerre.

Depuis que les forces russes ont été vaincues à la périphérie de Kiev et contraintes de se retirer du nord de l'Ukraine, Moscou a mis l'accent sur ses objectifs d'affirmer son contrôle sur les territoires occupés dans le sud et l'est de l'Ukraine.

Territoire

Poutine a nié avoir des ambitions territoriales au début de la guerre, déclarant : "Nous n'avons pas l'intention d'occuper le territoire ukrainien. Nous n'avons pas l'intention d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit par la force."

Fin septembre, cependant, Poutine a proclamé l'annexion de quatre régions d'Ukraine que ses troupes occupent en partie, affirmant qu'elles feraient partie de la Russie "pour toujours".

La Russie n'a pas encore défini les frontières à l'intérieur desquelles elle revendique deux des quatre territoires. Elle a déclaré être engagée dans la "libération" totale des deux régions de Donbas, qui étaient partiellement contrôlées par des administrations pro-russes depuis 2014.

Moscou a déclaré à plusieurs reprises que l'Ukraine devait reconnaître la souveraineté russe sur la Crimée, qu'elle a annexée en 2014, comme condition préalable à tout accord de paix.

La relation de l'Ukraine avec l'OTAN

Avant son invasion, la Russie exigeait des garanties juridiquement contraignantes selon lesquelles l'Ukraine ne serait jamais admise au sein de l'alliance transatlantique dirigée par les États-Unis. Cela reste une "ligne rouge" pour la Russie, qui estime que l'empiètement de l'OTAN sur ses frontières représente une menace existentielle.

Avant l'effondrement des pourparlers de paix avec Kiev en mars, Moscou a déclaré qu'il avait été question que l'Ukraine adopte un statut neutre en échange de garanties de sécurité non précisées. Le Kremlin avait alors déclaré à Reuters que la neutralité impliquerait que Kiev apporte "des amendements à la constitution selon lesquels l'Ukraine rejetterait tout objectif d'entrer dans un quelconque bloc". Depuis lors, cependant, l'Ukraine a officiellement demandé à rejoindre l'OTAN.