Factbox - Quelques successeurs potentiels de Mme Brainard à la Fed

Une annonce de la Maison Blanche sur la nomination de Mme Brainard en tant que directrice du Conseil économique national (NEC) est attendue plus tard dans la journée de mardi.

Entre-temps, les analystes et les observateurs de la Fed s'échangent déjà des notes sur les remplaçants potentiels de Mme Brainard à la Fed parmi un banc d'économistes alignés sur les démocrates de Biden, qui contrôlent le Sénat américain. La nomination nécessite l'approbation du Sénat et on ne sait pas exactement dans combien de temps le président américain va agir pour remplir un rôle important traditionnellement occupé par des économistes titulaires d'un doctorat dans le domaine.

Voici les prétendants possibles, présentés par ordre alphabétique :

SETH CARPENTER

Parmi les quelques noms lancés sur le tapis avec une grande expérience de Wall street, Carpenter est actuellement directeur général et économiste mondial en chef de la banque d'investissement Morgan Stanley. Titulaire d'un doctorat de l'université de Princeton, il a été économiste principal à la Fed pendant 15 ans et a également travaillé au département du Trésor pendant l'administration Obama. Ses affiliations actuelles au secteur bancaire pourraient le rendre difficile à vendre aux démocrates progressistes.

LISA COOK

Cook, la première femme noire à siéger au Conseil des gouverneurs de la Fed, est une nouvelle venue qui n'a pas beaucoup commenté la politique monétaire depuis qu'elle a rejoint la banque centrale en mai. Titulaire d'un doctorat de l'Université de Californie, Berkeley, Cook a été économiste principale au sein du Conseil des conseillers économiques (CEA) de la Maison Blanche pendant l'administration Obama. Avant de rejoindre la Fed, elle était professeur d'économie à la Michigan State University.

MARY DALY

Mme Daly est présidente de la Fed de San Francisco. Elle a accédé à ce poste en 2018 après avoir passé 22 ans à la banque régionale de la Fed, dont un passage en tant que directrice de la recherche. Titulaire d'un doctorat de l'université de Syracuse, ses recherches ont souvent porté sur la dynamique du marché du travail et les inégalités économiques.

KAREN DYNAN

Aujourd'hui professeur d'économie à l'université de Harvard, où elle a obtenu son doctorat, Mme Dynan a été secrétaire adjointe à la politique économique et économiste en chef au département du Trésor sous l'ancien président Barack Obama. Dynan a travaillé au conseil d'administration de la Fed pendant 17 ans, dont une période de direction dans le domaine des prévisions macroéconomiques. Elle est réputée pour son expertise en matière de macroéconomie, de comportement des consommateurs et de finances des ménages.

JASON FURMAN

Comme Dynan, Furman a un doctorat de Harvard et y est professeur d'économie. Il a présidé le CEA sous Obama de 2013 à 2017. Furman a été un commentateur de premier plan, à l'aise sur Twitter, de la politique macroéconomique et de la Fed. Il a reproché à la Fed d'avoir été trop lente à relever les taux d'intérêt une fois qu'il est devenu évident que l'inflation galopante n'était plus transitoire, et il s'est montré prudent à l'idée que la Fed assouplisse trop tôt sa politique monétaire stricte. Cela pourrait faire tiquer les démocrates progressistes qui craignent déjà que le départ de Mme Brainard ne laisse la banque centrale trop disposée à risquer de nuire au marché du travail américain si l'inflation ne diminue pas.

AUSTAN GOOLSBEE

M. Goolsbee, titulaire d'un doctorat du Massachusetts Institute of Technology, a pris la tête de la Fed de Chicago en janvier. Comme Mme Brainard, il s'est exprimé sur les "risques bilatéraux" auxquels la Fed est confrontée, un clin d'œil aux aspects potentiellement destructeurs d'emplois d'une hausse trop rapide des taux d'intérêt. Il a présidé le CEA sous Obama de 2010 à 2011.

PHILIP JEFFERSON

Jefferson, le quatrième Noir à occuper le poste de gouverneur de la Fed, est en poste à la banque centrale depuis mai dernier et ne s'est pas encore beaucoup exprimé sur la politique monétaire. Il est titulaire d'un doctorat de l'université de Virginie et a été économiste à la Fed pendant un peu plus d'un an au milieu des années 1990. Avant sa nomination au conseil de la Fed, il était vice-président des affaires académiques du Davidson College en Caroline du Nord.

NELLIE LIANG

Mme Liang, titulaire d'un doctorat de l'université du Maryland, est sous-secrétaire du département du Trésor pour les finances intérieures et a travaillé à la Fed pendant 30 ans. Elle a été la première directrice de la Division de la stabilité financière de la banque centrale, qui a été créée après la crise financière de 2007-2009, et est considérée comme une experte du système financier. Elle a été nommée au conseil de la Fed par l'ancien président Donald Trump, mais s'est heurtée à l'opposition du secteur bancaire, qui jugeait son approche de la réglementation trop stricte. Elle a finalement retiré son nom après que le Sénat n'a pas réussi à programmer une audition.

JOHN WILLIAMS

M. Williams est président de la Fed de New York, un rôle influent qui inclut la vice-présidence du Comité fédéral de l'open market chargé de fixer les taux de la banque centrale et le seul vote permanent sur la politique monétaire parmi les 12 chefs de banque régionaux de la Fed. Titulaire d'un doctorat de l'université de Stanford, il a occupé des postes de personnel au conseil de la Fed et à la Fed de San Francisco, où il a également été président avant de passer au rôle de la Fed de New York en 2018. Williams a également été économiste principal au CEA sous l'ancien président Bill Clinton. Il est connu pour ses recherches, notamment sur des concepts comme le taux d'intérêt neutre.