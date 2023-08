Alors que l'ancien président américain Donald Trump a été inculpé pour la troisième fois mardi, de nombreuses personnes de son entourage ont été inculpées de divers crimes, et certaines attendent toujours leur procès.

Six associés de Trump, dont aucun n'a été nommé, ont été cités comme co-conspirateurs dans l'acte d'accusation de mardi. Les procureurs affirment qu'ils ont contribué à diffuser les fausses allégations de fraude électorale de M. Trump.

Voici un aperçu des collaborateurs et alliés de Trump qui ont fait l'objet de poursuites pénales.

STEVE BANNON

L'ancien stratège de la campagne de Trump et de la Maison Blanche a été condamné en 2022 pour outrage au Congrès. M. Bannon a été inculpé après avoir défié une demande de comparution devant une commission de la Chambre des représentants des États-Unis enquêtant sur l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021 par des partisans de M. Trump cherchant à empêcher le Congrès de certifier la victoire du démocrate Joe Biden aux élections de novembre 2020. M. Bannon, qui a fait appel, n'a pas encore été condamné.

M. Bannon est également accusé de blanchiment d'argent et de complot dans l'État de New York. Les procureurs l'accusent d'avoir escroqué des partisans de M. Trump dans le cadre d'un système impliquant des dons sollicités pour aider à la construction du mur qu'il a promis de construire le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Bannon, qui a plaidé non coupable, doit être jugé en mai 2024.

Il a également été inculpé par un tribunal fédéral pour ce même projet, mais l'affaire a pris fin lorsque Trump a gracié Bannon dans les dernières heures de sa présidence en 2021.

ROGER STONE

L'ami et conseiller de longue date de Donald Trump a été reconnu coupable en 2019 d'avoir menti sous serment aux législateurs enquêtant sur l'ingérence de la Russie dans l'élection américaine de 2016. Trump a commué sa peine la veille du jour où Stone, un vétéran de la politique républicaine, devait se présenter à la prison pour purger une peine de trois ans et quatre mois. Par la suite, M. Trump a gracié M. Stone.

ALLEN WEISSELBERG

L'ancien directeur financier de la société immobilière de Trump a passé plus de trois mois en prison pour avoir participé à l'élaboration d'une vaste fraude fiscale. Weisselberg a plaidé coupable en 2022 et a été le témoin principal du procès pénal de la Trump Organization pour fraude fiscale. La société a été condamnée, mais Trump lui-même n'a pas été inculpé.

PETER NAVARRO

L'ancien conseiller de la Maison Blanche de Trump a été accusé d'outrage au Congrès après avoir refusé de témoigner devant le groupe d'experts de la Chambre des représentants chargé d'enquêter sur l'attaque du Capitole. M. Navarro, qui a plaidé non coupable, n'a pas encore été jugé. Deux autres proches collaborateurs de Trump, Mark Meadows et Daniel Scavino, n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales similaires malgré un vote de la Chambre des représentants les recommandant.

MICHAEL COHEN

L'ancien avocat personnel et "arrangeur" de Trump a été condamné à une peine de trois ans de prison après avoir plaidé coupable en 2018 pour son rôle dans le versement illégal de pots-de-vin avant l'élection de 2016 à deux femmes - la star du porno Stormy Daniels et l'ancien mannequin de Playboy Karen McDougal - qui ont déclaré avoir eu des relations sexuelles avec Trump des années plus tôt. Cette année-là, M. Cohen a également plaidé coupable d'avoir menti au Congrès au sujet de négociations concernant un projet de tour Trump à Moscou, projet qui ne s'est jamais concrétisé. M. Cohen est devenu un fervent critique de M. Trump.

MICHAEL FLYNN

Le lieutenant général de l'armée américaine à la retraite a été conseiller de Trump en matière de sécurité nationale pendant moins d'un mois en 2017. Flynn, qui avait également dirigé la Defense Intelligence Agency du Pentagone, a plaidé coupable cette année-là d'avoir menti au FBI au sujet de ses interactions avec l'ambassadeur de Russie aux États-Unis dans les semaines précédant l'entrée en fonction de Trump, puis a tenté de retirer son plaidoyer. Trump l'a gracié en 2020.

PAUL MANAFORT

L'ancien président de la campagne de Trump a été reconnu coupable en 2018 de fraude et a plaidé coupable de blanchiment d'argent et d'infractions en matière de lobbying liées à son travail de consultant politique pour des politiciens ukrainiens pro-russes. Manafort a été condamné à 7 ans et demi de prison, mais a été gracié par Trump en décembre 2020.

M. Manafort a également fait l'objet d'accusations de fraude devant un tribunal de l'État de New York, mais celles-ci ont été rejetées en 2019 par un juge qui a conclu que les accusations violaient la protection de M. Manafort contre la "double incrimination", c'est-à-dire le fait d'être poursuivi deux fois pour le même acte.

RICK GATES

L'ancien partenaire commercial de Manafort, qui était également vice-président de la campagne présidentielle de Trump en 2016, a plaidé coupable en 2018 de complot et de mensonge aux enquêteurs dans le cadre de l'enquête sur la campagne russe. Gates a été condamné en 2019 à 45 jours de prison. Il a témoigné en tant que témoin à charge dans le procès de Manafort.

ELLIOT BROIDY

L'ancien collecteur de fonds de Trump a plaidé coupable en 2020 d'avoir violé les lois sur le lobbying étranger en tentant d'influencer l'administration de Trump au nom d'intérêts chinois et malaisiens. Trump a gracié Broidy.

JAN. 6 PROSECUTIONS

Plus de 1 000 personnes ont été inculpées dans le cadre de l'attaque du Capitole. L'accusation la plus grave est celle de conspiration séditieuse, un crime impliquant des tentatives "de renverser, d'abattre ou de détruire par la force le gouvernement des États-Unis".

Environ 570 personnes ont plaidé coupable et 78 ont été reconnues coupables lors d'un procès.

Stewart Rhodes, le chef du groupe militant d'extrême droite Oath Keepers, a été condamné à la plus longue des peines - 18 ans de prison - pour conspiration séditieuse et autres délits. Les dirigeants des Proud Boys, un autre groupe d'extrême droite, ont également été reconnus coupables de conspiration séditieuse. Ils n'ont pas encore été condamnés.