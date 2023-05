Depuis le décès de la reine Élisabeth en septembre et l'accession au trône de son fils Charles, la Grande-Bretagne a connu un certain nombre de changements, qu'il s'agisse du nouveau visage des timbres et des pièces de monnaie ou du changement des paroles de l'hymne national.

Avant son couronnement samedi, voici quelques aspects de la vie quotidienne britannique qui ont changé depuis que Charles est devenu roi :

L'HYMNE NATIONAL

Les paroles de l'hymne national britannique, dont la forme actuelle remonte au XVIIIe siècle, sont passées de "God Save the Queen" à "God Save the King". La reine était sur le trône depuis 70 ans et, près de huit mois après sa mort, les équipes sportives s'habituent à ce changement.

Selon le site web de la famille royale, l'hymne est apparu dans la ferveur patriotique qui a suivi la victoire de l'armée du roi George II sur le prince Charles Edward Stuart en Écosse en 1745, et il était chanté dans les théâtres londoniens.

Depuis le mois de septembre, le premier couplet est le suivant : "God save our gracious King ! "God save our gracious King ! Longue vie à notre noble roi ! Que Dieu sauve le roi ! Envoyez-le victorieux, heureux et glorieux, pour qu'il règne longtemps sur nous, God save the King".

PIÈCES DE MONNAIE ET TIMBRES

L'image du monarque figure sur la monnaie britannique. De nouvelles pièces de 50 pence frappées à l'effigie du roi Charles III ont été mises en circulation en décembre, mais son image n'apparaîtra pas sur les nouveaux billets de banque avant le milieu de l'année 2024, a déclaré la Banque d'Angleterre.

Les pièces et les billets à l'effigie de la reine Élisabeth sont toujours en circulation et seront progressivement remplacés en temps utile.

Depuis que la monarchie a été restaurée en 1660 après les dix années de république d'Oliver Cromwell, il est devenu traditionnel que le monarque fasse face à la direction opposée à celle de son prédécesseur.

Alors que la reine Élisabeth faisait face à la droite, Charles est représenté face à la gauche. Les timbres-poste sont également mis à jour pour présenter le portrait du roi, bien que ceux représentant la reine soient toujours utilisés.

En Australie, où le monarque britannique est également chef d'État, le pays a décidé de ne pas faire figurer l'image du roi Charles sur son nouveau billet de 5 dollars.

CYPRE ROYAL

Le chiffre royal est le monogramme utilisé par le monarque. Il figure sur les boîtes aux lettres rouges, les bâtiments gouvernementaux, les documents d'État et les uniformes de la police et de l'armée.

Le chiffre de Charles comporte son initiale, son titre, Rex (roi en latin) et III, ainsi qu'une représentation de la couronne.

Conformément à la tradition, le chiffre et les armoiries royales ont été modifiés lorsqu'il est devenu roi, mais n'apparaissent que progressivement.

Le remplacement des chiffres est laissé à la discrétion des organisations individuelles, selon le site web de la famille royale. Les militaires, par exemple, continueront à porter des uniformes avec le chiffre de la reine défunte jusqu'à épuisement des stocks.

Les cyphères sur les boîtes aux lettres n'apparaîtront que sur les nouvelles boîtes et le chiffre de la reine restera donc sur des milliers d'entre elles à travers le pays, tout comme il reste de nombreux chiffres des monarques précédents sur celles qui ont été installées avant le règne de la reine.

Royal Mail a déclaré qu'aucune boîte à colonne CRIII n'avait encore été installée et qu'elle épuisait d'abord ses stocks de boîtes marquées EIIR.

CHANGEMENTS JURIDIQUES

Les avocats chevronnés sont désormais appelés "King's Counsel" (KC) et non plus "Queen's Counsel" (QC).