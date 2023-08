Les procureurs de l'État russe ont demandé à un tribunal de condamner l'opposant emprisonné Alexeï Navalny à une nouvelle peine de 20 ans d'emprisonnement dans une colonie pénitentiaire pour divers chefs d'accusation, dont l'extrémisme, et le verdict est attendu vendredi.

Alexeï Navalny, l'opposant le plus féroce et le plus virulent du président Vladimir Poutine, purge déjà des peines totalisant 11 ans et demi pour fraude et d'autres chefs d'accusation qui, selon lui, ont été montés de toutes pièces pour le réduire au silence.

QUELS SONT LES NOUVEAUX CHEFS D'ACCUSATION ?

- Création d'une organisation extrémiste ;

- Réhabilitation du nazisme ;

- Deux appels publics à l'extrémisme (l'un lors d'un rassemblement et l'autre en ligne) ;

- Création d'une organisation non gouvernementale (Navalny's Anti-Corruption Fund) dont les activités seraient associées à l'incitation à commettre des crimes ;

- Implication d'un mineur dans la commission d'actes illégaux (du fait que des personnes de moins de 18 ans ont participé aux rassemblements de Navalny) ;

- Collecte de fonds pour financer l'extrémisme.

COMMENT NAVALNY PLAIDE-T-IL ?

M. Navalny affirme que ces accusations, comme toutes celles qui les ont précédées, ont été fabriquées de toutes pièces pour l'écarter de la vie publique et de la politique.

QUE DIT LE KREMLIN SUR CETTE AFFAIRE ?

Le Kremlin nie persécuter Navalny, qu'il a dépeint comme un agent de perturbation politique soutenu par l'Occident, et affirme que son affaire est une question purement juridique qui relève des tribunaux.

"Nous ne suivons pas ce procès", a déclaré Dmitri Peskov, porte-parole de M. Poutine, à la presse en juin.

COMBIEN D'ANNÉES DE PRISON NAVALNY RISQUE-T-IL ENCORE ?

Les procureurs de l'État ont requis 20 ans, mais M. Navalny a déclaré en avril que les enquêteurs avaient également ouvert contre lui une affaire de terrorisme qu'il a qualifiée d'"absurde" et qui pourrait le condamner à 30 ans de prison supplémentaires.

Il n'a pas été précisé à quoi pouvait se rapporter cette affaire de terrorisme, mais le service fédéral de sécurité russe a déclaré que l'Ukraine et des figures de l'opposition russe, dont des partisans de M. Navalny, étaient impliquées dans l'assassinat d'un éminent blogueur russe spécialisé dans la guerre.

En Russie, le terrorisme est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 35 ans de prison.