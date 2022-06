Factbox - Quels travailleurs britanniques se dirigent vers une action industrielle ?

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des secteurs dans lesquels les syndicats ont déjà annoncé une action de grève ou prévoient de voter pour celle-ci :

CHEMINS DE FER

La Grande-Bretagne fait face à sa plus grande grève des chemins de fer depuis 30 ans cette semaine lorsque des dizaines de milliers d'employés à travers le pays débrayent mardi, jeudi et samedi pour protester contre le gel des salaires et les suppressions d'emplois. Les travailleurs du métro de Londres feront également grève mardi.

Les syndicats représentant les travailleurs du rail et des transports votent actuellement en vue d'une action supplémentaire le mois prochain au sein de plusieurs opérateurs ferroviaires ainsi que de Network Rail, le propriétaire et gestionnaire de l'infrastructure de la majeure partie du réseau ferroviaire en Grande-Bretagne.

TRIBUNAUX

Les avocats pénalistes ont voté la grève à partir du 27 juin.

ÉCOLES

Le syndicat d'enseignants NASUWT a déclaré qu'il soumettrait ses membres à un vote en vue d'une action industrielle en novembre si leur indemnité salariale ne répond pas à leur demande d'une augmentation de 12 %.

HÔPITAUX

La British Medical Association a déclaré qu'elle préparera un vote pour une action industrielle si le gouvernement n'augmente pas les salaires des jeunes médecins.

AÉROPORTS

Des centaines de membres du personnel d'enregistrement de British Airways sont soumis à un vote du syndicat Unite en vue d'une action industrielle dans le cadre d'un conflit sur les salaires. Si les travailleurs votent en faveur d'une action, celle-ci devrait avoir lieu en juillet.

TELECOMS

Les travailleurs de l'entreprise de télécommunications BT Group, qui comprend BT, Openreach et EE, sont soumis à un vote pour une action de grève concernant les salaires. Le résultat du vote est attendu pour la fin du mois de juin et le Syndicat des travailleurs de la communication menace d'un "été de perturbations".

BUREAUX DE POSTE

Le Communication Workers Union a déclaré que le personnel de comptoir des bureaux de poste et les travailleurs de la chaîne d'approvisionnement ont débrayé au début du mois de juin en raison d'un conflit salarial, entraînant la fermeture de plus de 100 bureaux de poste.

BUSES

Les travailleurs des bus d'Arriva dans le Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre, participent à une grève illimitée depuis le 6 juin dans un conflit sur les salaires.

POUBELLES

Les travailleurs des poubelles dans diverses régions du pays ont déjà entrepris ou menacé d'entreprendre des actions de grève, perturbant les collectes de déchets.