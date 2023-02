Factbox-Qui a été libéré lors de la libération surprise de prisonniers politiques au Nicaragua ?

Voici quelques-uns des éminents Nicaraguayens libérés :

Felix Maradiaga et Juan Sebastian Chamorro

Les principaux candidats à la présidence, Maradiaga et Chamorro, ont été arrêtés en 2021 alors qu'ils se préparaient à se présenter contre Ortega. Ils ont ensuite été condamnés chacun à 13 ans de prison pour "conspiration visant à porter atteinte à l'intégrité nationale", et détenus dans ce que leur avocat a décrit comme des "conditions horribles".

Cristiana Chamorro et Pedro Joaquin Chamorro

Cristiana Chamorro a été placée en résidence surveillée en 2021, au moment où elle devançait Ortega dans les sondages pour le déloger de la présidence lors des élections. Son frère Pedro Joaquin Chamorro a également été arrêté et emprisonné le même mois, selon le journal La Prensa. Tous deux ont été accusés de crimes financiers. Les deux sont les enfants de l'ancienne présidente Violeta Barrios de Chamorro, qui a battu Ortega aux élections de 1990 pour mettre fin à son premier mandat.

Arturo Cruz

Universitaire qui a été ambassadeur du Nicaragua aux États-Unis entre 2007 et 2009, Cruz a été arrêté en 2021 après être rentré à Managua depuis Washington. L'ancien allié d'Ortega était candidat à la présidence pour une coalition de partis de droite soutenue par d'importants hommes d'affaires.

Medardo Mairena

L'espoir présidentiel a été détenu avec deux autres dirigeants d'ouvriers agricoles en 2021, et accusé de crimes, notamment de meurtre et d'enlèvement, lors des manifestations antigouvernementales de 2018 qui ont fait plus de 300 morts. En vertu d'une loi d'amnistie, il a été libéré en 2019 après un deuxième séjour en détention, les autorités ayant baissé les charges de terrorisme, de meurtre et de crime organisé qui pesaient sur lui.

Lesther Aleman

L'étudiant universitaire Aleman a publiquement réprimandé Ortega et appelé à sa démission lors d'un événement télévisé national avec le leader en 2018. Comme Mairena, il a été arrêté en 2021 suite à des accusations de crimes pendant les manifestations de 2018.

Juan Lorenzo Chamorro

Journaliste éminent qui dirigeait le journal La Prensa, Chamorro a été arrêté en 2021, un jour après que la police ait fait une descente dans les bureaux du journal, et accusé de fraude et de blanchiment d'argent. Il a été condamné à neuf ans de prison.

Michael Healy

Cadre supérieur de la principale association d'entreprises COSEP, Michael Healy possède la double nationalité américaine et nicaraguayenne et était également membre d'un groupe politique d'opposition. Il a été arrêté avec le vice-président de COSEP en 2021, et accusé de blanchiment d'argent et d'avoir appelé à une intervention étrangère et à des sanctions contre le Nicaragua.

Rolando Alvarez

Évêque catholique nicaraguayen éminent qui a vivement critiqué Ortega, Alvarez a été arrêté en août dernier avec d'autres prêtres après s'être barricadés à l'intérieur de la propriété de l'église. Alvarez, l'évêque de Matagalpa, a été accusé d'atteinte à l'intégrité nationale et de diffusion de fausses nouvelles, et devait être jugé à la fin du mois. Jeudi, il a refusé de monter à bord de l'avion pour Washington, préférant rester chez lui, l'un des deux seuls prisonniers à le faire.