Factbox-Qui achète du pétrole brut russe et qui s'est arrêté

Les 27 membres du bloc n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un embargo, l'Allemagne mettant en garde contre des mesures hâtives qui pourraient plonger l'économie dans la récession, et certains pays, comme la Hongrie, s'opposant à toute interdiction.

L'Allemagne, cependant, vise à éliminer progressivement les importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année, ont déclaré des responsables, tout comme la Pologne.

De nombreux acheteurs en Europe évitent volontairement le brut russe pour ne pas nuire à leur réputation ou éviter d'éventuelles difficultés juridiques.

Les raffineurs d'État chinois, tels que Sinopec, ont honoré les contrats pétroliers russes existants, mais ont évité d'en conclure de nouveaux malgré des remises importantes pour ne pas être perçus comme soutenant ouvertement Moscou.

Pendant ce temps, l'Inde, le troisième plus grand importateur de pétrole au monde, a augmenté ses achats de pétrole brut en provenance de Russie, profitant de rabais importants.

Elle a réservé au moins 16 millions de barils de pétrole russe depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février, soit un niveau proche de celui de ses importations pour toute l'année 2021, selon les calculs de Reuters.

Voici les acheteurs actuels et anciens de brut russe (par ordre alphabétique) :

ACHETEURS ACTUELS

BHARAT PETROLEUM

Le raffineur public indien Bharat Petroleum Corp Ltd a acheté 2 millions de barils d'Urals russe pour un chargement en mai auprès du négociant Trafigura, ont déclaré deux sources familières avec l'achat. La société achète régulièrement de l'Urals russe pour sa raffinerie de 310 000 barils par jour (bpj) à Kochi, dans le sud de l'Inde.

HELLENIC PETROLEUM

Le plus grand raffineur de pétrole de Grèce dépend du brut russe pour environ 15 % de son approvisionnement. Au début du mois, la société a obtenu des approvisionnements supplémentaires de l'Arabie saoudite.

HINDUSTAN PETROLEUM

Le raffineur d'Etat indien a acheté 2 millions de barils d'Urals russe pour un chargement en mai, selon des sources commerciales la semaine dernière.

INDIAN OIL CORP

Le 23 mars, le premier raffineur de l'Inde a acheté 3 millions de barils d'Oural pour livraison en mai auprès de Vitol, selon des sources commerciales. Il s'agit du deuxième achat d'Oural par IOC depuis que la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février.

La compagnie a un contrat avec Rosneft qui lui donne l'option d'acheter jusqu'à 2 millions de tonnes, soit environ 15 millions de barils, de brut ouralien en 2022.

ISAB

La plus grande raffinerie d'Italie, détenue par Litasco SA, une société suisse contrôlée par Lukoil, traite des bruts russes et non russes.

LEUNA

La raffinerie enclavée de Leuna, dans l'est de l'Allemagne, détenue majoritairement par TotalEnergies, est également alimentée en brut russe par l'oléoduc Druzhba.

RAFFINERIE ET PRODUITS PÉTROCHIMIQUES DE MANGALORE

Le raffineur indien géré par l'État a acheté 1 million de barils de brut russe de l'Oural pour un chargement en mai via un appel d'offres d'un négociant européen, un achat rare motivé par la remise proposée.

MIRO

Le brut russe continue de représenter environ 14 % des entrées de la plus grande raffinerie d'Allemagne, Miro, qui appartient à 24 % à Rosneft....

MOL

Le groupe pétrolier hongrois, qui exploite trois raffineries en Croatie, Hongrie et Slovaquie, continue d'acheter du brut russe via l'oléoduc Druzhba, ainsi que des produits raffinés, a déclaré une source de la société à Reuters.

La Hongrie est opposée aux sanctions sur le pétrole et le gaz russes.

NAYARA ENERGY

Le raffineur privé indien, détenu en partie par le russe Rosneft, a acheté du pétrole russe après un an d'interruption, achetant environ 1,8 million de barils d'Oural au négociant Trafigura.

NEFTOCHIM BURGAS

Une raffinerie bulgare, appartenant à la société russe Lukoil, et dont le brut russe représente environ 60 % de sa consommation, continue de raffiner du brut russe.

PCK SCHWEDT

La raffinerie allemande PCK Schwedt, détenue à 54 % par Rosneft, reçoit du pétrole brut via l'oléoduc Druzhba.

PERTAMINA

La société énergétique d'État indonésienne PT Pertamina envisage d'acheter du pétrole brut à la Russie, car elle cherche du pétrole pour une raffinerie récemment rénovée.

PKN Orlen

Le plus grand raffineur de Pologne a cessé d'acheter du brut russe sur le marché au comptant, se tournant vers le pétrole de la mer du Nord, mais achète toujours de l'Oural dans le cadre de contrats signés précédemment qui expirent à la fin de cette année ou plus tard.

La société, qui exploite des raffineries en Lituanie, en Pologne et en République tchèque, a vu son bénéfice de raffinage bondir en mars grâce au rabais qu'elle paie pour le pétrole russe.

RAFFINERIE DE ROTTERDAM

Exxon Mobil a refusé de commenter si sa raffinerie néerlandaise de Rotterdam utilisait du pétrole brut russe.

SINOPEC

La société d'État chinoise Sinopec, le plus grand raffineur d'Asie, continue d'acheter du brut russe dans le cadre de contrats à long terme signés précédemment, mais évite de conclure de nouveaux contrats au comptant.

RAFFINERIE ZEELAND

La raffinerie néerlandaise, détenue à 45% par Lukoil, a refusé de commenter si elle utilisait du pétrole brut russe.

ANCIENS ACHETEURS

BP

La major pétrolière britannique, qui abandonne sa participation dans Rosneft, ne conclura pas de nouveaux accords avec des entités russes pour le chargement dans les ports russes, sauf si cela est "essentiel pour assurer la sécurité des approvisionnements".

ENEOS

Le plus grand raffineur du Japon a cessé d'acheter du pétrole brut à la Russie, tandis que certaines cargaisons signées dans le cadre d'accords précédents arriveront au Japon jusqu'aux environs d'avril.

ENI

Le groupe énergétique, détenu à 30,3 % par le gouvernement italien, suspend ses achats de pétrole russe.

Aucun brut russe ne sera utilisé dans la raffinerie allemande Bayernoil, dans laquelle Eni et Rosneft ont des participations.

EQUINOR

La société énergétique majoritairement détenue par l'État norvégien a cessé de négocier du pétrole russe alors qu'elle réduit ses opérations dans le pays.

GALP

La compagnie pétrolière et gazière portugaise a suspendu tout nouvel achat de produits pétroliers en provenance de Russie ou de sociétés russes.

GLENCORE

La société minière et commerciale mondiale, qui détient une participation de 0,57% dans Rosneft, a déclaré qu'elle continuerait à honorer ses obligations dans le cadre des contrats signés précédemment, mais qu'elle "ne s'engagerait pas dans de nouvelles activités commerciales concernant les produits d'origine russe, à moins d'y être invitée par les autorités gouvernementales compétentes".

NESTE

Le raffineur finlandais a des contrats de pétrole russe jusqu'à la fin de l'année, mais ne conclut pas de nouveaux accords d'approvisionnement.

PREEM

Le plus grand raffineur suédois, propriété du milliardaire saoudien Mohammed Hussein al-Amoudi, a "mis en pause" les nouvelles commandes de brut russe, qui représentaient environ 7 % de ses achats, pour les remplacer par des barils de la mer du Nord.

REPSOL

La société espagnole a cessé d'acheter du pétrole brut russe sur le marché spot.

SHELL

Le plus grand négociant de pétrole au monde va cesser d'acheter du brut russe et éliminer progressivement sa participation dans tous les hydrocarbures russes.

TOTALENERGIES

La major pétrolière française ne signera pas de nouveaux contrats, promettant de ne plus acheter de pétrole brut et de produits pétroliers russes d'ici la fin de l'année.

VARO ENERGY

Le raffineur suisse, qui détient 51,4 % de la raffinerie allemande Bayernoil, a déclaré qu'il ne prévoyait pas de conclure de nouveaux contrats d'achat de brut russe.