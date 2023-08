Nelson Chamisa, le principal leader de l'opposition au Zimbabwe, tente de détrôner le président Emmerson Mnangagwa, du parti au pouvoir, la ZANU-PF, lors des élections présidentielles et législatives qui se tiendront mercredi.

Bien que de nombreux électeurs disent avoir soif de changement face à un chaos économique incessant, les analystes avertissent que les chances sont fortement biaisées contre Chamisa, qui a perdu de peu face à Mnangagwa lors d'une élection contestée en 2018.

La ZANU-PF est au pouvoir depuis plus de quatre décennies, et la campagne de Chamisa a rencontré des obstacles, la police ayant empêché à plusieurs reprises les rassemblements de l'opposition.

QUEL EST LE PARCOURS DE M. CHAMISA ?

Chamisa est passé du statut de leader étudiant ayant mené des manifestations antigouvernementales contre les frais d'inscription à l'université à celui de politicien national en 1999, lorsque Morgan Tsvangirai, aujourd'hui décédé, a pris la tête de la formation du Mouvement pour le changement démocratique (MDC) afin de lancer le défi le plus sérieux à la mainmise de la ZANU-PF sur le pouvoir.

Avocat et pasteur de formation, M. Chamisa est devenu le plus jeune candidat à la présidence du Zimbabwe en 2018, lorsqu'il a été battu par M. Mnangagwa.

Chamisa a été ministre du gouvernement chargé des technologies de l'information et de la communication entre 2009 et 2013, après que l'homme fort de longue date, Robert Mugabe, a accepté de partager le pouvoir avec l'opposition à la suite des élections de 2008.

QU'A-T-IL ACCOMPLI EN POLITIQUE ?

Chamisa est reconnu pour avoir redonné vie à l'opposition après qu'une scission majeure dans le camp en 2018, suite à la mort de Tsvangirai, l'ait affaiblie.

Après avoir perdu une bataille juridique meurtrière face à une faction rivale du MDC, M. Chamisa a changé le nom de son camp en Coalition des citoyens pour le changement (CCC). La CCC s'est immédiatement imposée comme le principal adversaire de la ZANU-PF après avoir remporté le plus grand nombre de sièges lors des élections législatives partielles organisées en mars 2022.

QUE PROMET-IL EN CAS DE VICTOIRE ?

Il s'est engagé à développer l'économie, à lutter contre la corruption et à mettre fin à l'isolement international de son pays. Un gouvernement CCC imposerait une discipline budgétaire, rétablirait le respect des droits de l'homme et des droits de propriété et attirerait les investissements, selon M. Chamisa.

QUE DISENT SES DÉTRACTEURS ?

Ses détracteurs affirment que M. Chamisa a un penchant pour les promesses électorales farfelues, notamment les grands projets d'infrastructure, mais qu'il ne donne pas beaucoup de détails sur la manière dont il les financerait.

QUELLES SONT SES CHANCES DE GAGNER ?

Les analystes politiques estiment que la situation économique désastreuse du Zimbabwe - inflation galopante, pénurie de devises et taux de chômage élevé - pourrait galvaniser les électeurs contre le parti au pouvoir.

Mais comme lors des élections précédentes, ils affirment que le ZANU-PF a utilisé son contrôle sur les institutions de l'État pour s'assurer de rester au pouvoir.

"Le terrain de jeu électoral est fortement biaisé en faveur du parti au pouvoir", a déclaré Africa Risk Consulting.

L'Economist Intelligence Unit a prédit que Mnangagwa et la ZANU-PF l'emporteraient par une marge plus étroite et non par des moyens équitables, ce qui augmenterait le risque de contestations des résultats et de protestations publiques.