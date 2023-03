Voici quelques détails sur Ales Bialiatski, qui a été condamné vendredi à 10 ans de prison par un tribunal biélorusse, accusé d'avoir financé des manifestations et fait entrer clandestinement de l'argent en Biélorussie. Il a nié les accusations, que lui et d'autres militants des droits de l'homme ont qualifié de politiquement motivées.

PRIX NOBEL

Bialiatski, 60 ans, a remporté le prix Nobel de la paix 2022 avec l'organisation russe des droits de l'homme Memorial et l'organisation ukrainienne des droits de l'homme Center for Civil Liberties. Ses collègues militants des droits de l'homme le présentent comme un symbole de la résistance à l'oppression au Belarus et dans le monde.

MILITANT DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA DÉMOCRATIE

Bialiatski a commencé à faire campagne pour l'indépendance et la démocratie du Belarus au début des années 1980, et a organisé des manifestations antisoviétiques avant l'effondrement de l'Union soviétique.

Lors des manifestations massives de l'opposition en 1996, il a cofondé l'organisation des droits de l'homme Viasna dans le but de fournir une assistance financière et juridique aux prisonniers politiques et à leurs familles. Viasna a également documenté les abus et la torture des prisonniers politiques par les autorités. La Biélorussie a rejeté ces allégations.

PRISON

Bialiatski a été emprisonné de 2011 à 2014 sur une accusation d'évasion fiscale dans le cadre du financement de Viasna, une accusation qu'il a niée. Il a de nouveau été arrêté en 2021 lors d'une répression des manifestations antigouvernementales qui ont éclaté après que le président biélorusse Alexandre Loukachenko a été déclaré vainqueur d'une élection présidentielle en 2020. L'opposition a déclaré que l'élection avait été truquée, ce que le dirigeant de longue date a nié.

TRIAL

Bialiatski et deux autres personnes ont été jugés en janvier pour "contrebande par un groupe organisé" et "financement d'actions collectives portant gravement atteinte à l'ordre public". Amnesty International a qualifié ce procès d'"acte d'injustice flagrant dans lequel l'État cherche clairement à se venger de leur militantisme".

SCHOLAR

Bialiatski est né le 25 septembre 1962 et a obtenu un diplôme en philologie russe et biélorusse à l'Université d'État de Homiel en 1984. Après avoir travaillé dans un premier temps comme instituteur, il est devenu spécialiste de la littérature biélorusse et directeur de musée.