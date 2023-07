Il est peu probable que les élections législatives anticipées du 23 juillet en Espagne débouchent sur une majorité de travail pour l'un ou l'autre des partis, les alliances complexes avant et après le scrutin étant la clé du gouvernement de l'Espagne.

Vous trouverez ci-dessous les principaux groupes qui se disputent le pouvoir :

PARTI SOCIALISTE OUVRIER ESPAGNOL (PSOE)

* Leader : Pedro Sanchez * Total des voix en 2019 : 6,8 millions * Sièges à la chambre basse : 120 (sur 350) * Idéologie : Centre-gauche, social-démocratie

Fondé en 1879 par des ouvriers et des intellectuels de l'imprimerie, le PSOE est le plus ancien parti actif d'Espagne et l'un des deux qui ont dominé le paysage politique depuis la fin du régime de Franco à sa mort en 1975. C'est le parti qui est resté le plus longtemps au pouvoir (1982-96, 2004-11, 2018-23).

En 2019, le PSOE et le parti de gauche Unidas Podemos ont formé le premier gouvernement de coalition de l'Espagne depuis le retour de la démocratie.

PARTI POPULAIRE (PP)

* Alberto Nunez Feijoo * 5 millions de voix * 89 sièges * Centre-droit, conservatisme classique

Principal rival du PSOE, le PP a été formé pendant la transition démocratique par d'anciens fonctionnaires du régime franquiste - dont six ex-ministres - mais après une relance en 1989, il s'est orienté vers le centre et a dirigé le gouvernement national à deux reprises (1996-2004 et 2011-2018).

VOX

* Santiago Abascal * 3,7 millions de voix * 52 sièges * Extrême droite, populisme national, anti-immigration

Vox s'est séparé du PP en 2013 lorsque les anti-séparatistes au sein de ce dernier ont fait pression pour supprimer le système semi-fédéral espagnol qui accorde aux régions un certain degré d'autonomie. Avec un mélange d'ultraconservatisme social et de néolibéralisme économique, il fait campagne contre le féminisme, l'immigration, les droits des LGBT et l'islam.

Considéré comme trop toxique par la direction nationale du PP, Vox et le PP ont néanmoins fait équipe aux niveaux municipal et régional, et Abascal s'est dit ouvert à une alliance post-électorale au niveau national.

SUMAR ("UNITE")

* Yolanda Diaz * N/A * N/A * Progressisme, environnementalisme

Initiative personnelle de la charismatique ministre du Travail Yolanda Diaz, Sumar combine 15 partis de gauche du PSOE, dont le partenaire junior de la coalition au pouvoir, Podemos ("Nous pouvons"), qui a remporté 35 sièges parlementaires en 2019. Podemos est issu du mouvement de protestation des Indignados à la suite de la crise financière de 2008 qui a frappé l'Espagne de plein fouet. Il a atteint son apogée en 2015 avec 5,2 millions de voix, mais a depuis perdu des soutiens après de multiples querelles et scissions internes.

Les autres membres de Sumar sont la coalition Gauche unie qui comprend le Parti communiste d'Espagne - dont Diaz est membre - ainsi que Compromis et Mas Pais ("Plus de pays") de la région de Valence, qui s'est séparée de Podemos à la fin de 2018.

PARTIS INDÉPENDANTISTES

* Oriol Junqueras, Laura Borras, Arnaldo Otegi, CarlesRiera, Ana Ponton * 2 millions de votes (combinés) * 29 sièges (combinés) * Indépendance totale des régions de Catalogne, du Pays basque et de Galice.

Plusieurs partis au Parlement luttent pour la sécession de leurs régions de l'Espagne. Le parti de gauche ERC (Gauche républicaine de Catalogne), le parti de centre-droit Junts per Catalunya (Ensemble pour la Catalogne) et le parti anticapitaliste CUP (Candidature d'unité populaire) ont uni leurs forces lors de l'échec de la tentative d'indépendance de la région en 2017.

EH Bildu (Pays basque uni) et BNG (Bloc nationaliste galicien) sont deux partis de gauche qui prônent l'indépendance du Pays basque et de la Galice, respectivement.

La plupart de ces partis ont soutenu le gouvernement Sanchez au parlement.

AUTRES

* Le PNV (Parti nationaliste basque), de centre-droit et régionaliste, qui compte désormais cinq députés et dont le soutien occasionnel s'est avéré crucial pour l'adoption de certains projets de loi signés par le gouvernement. * La Coalition canarienne de centre-droit et régionaliste, avec deux législateurs. * Le parti centriste régionaliste de Cantabrie, un législateur. * Teruel Exists, un parti qui demande au gouvernement d'accorder plus d'attention à la province dépeuplée de Teruel, dans le nord-est du pays. Son seul député, le leader Tomas Guitarte, a été l'artisan du vote qui a fait de M. Sanchez le premier ministre en janvier 2020.

LES ABANDONS :

* Le parti de centre-droit Ciudadanos a remporté 10 sièges en 2019, mais a depuis implosé, la plupart des votes étant recueillis par le PP. Il ne se présentera pas cette fois-ci.