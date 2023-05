La Cour suprême des États-Unis doit se prononcer d'ici la fin du mois de juin sur la légalité des politiques d'admission fondées sur la race dans les établissements d'enseignement supérieur, une pratique appelée "discrimination positive" employée par une majorité d'écoles sélectives.

Voici un aperçu des principaux acteurs de ces affaires.

L'UNIVERSITÉ DE HARVARD

L'université de Harvard est une école privée de l'Ivy League au prestige mondial, située à Cambridge, dans le Massachusetts. C'est la plus ancienne université américaine. Harvard a été poursuivie en justice en 2014 par le groupe de lutte contre la discrimination positive Students for Fair Admissions, qui l'a accusée de discrimination illégale à l'encontre des candidats américains d'origine asiatique dans le cadre de ses pratiques d'admission. Harvard a qualifié le procès de politiquement motivé et a défendu son processus d'admission, qui prend en compte la race parmi des dizaines d'autres facteurs. L'action en justice accusait Harvard de violer le titre VI de la loi sur les droits civils de 1964, qui interdit toute discrimination fondée sur la race, la couleur ou l'origine nationale dans le cadre de tout programme ou activité bénéficiant d'un financement fédéral.

UNIVERSITÉ DE CAROLINE DU NORD

L'université de Caroline du Nord à Chapel Hill est une prestigieuse université publique de recherche. C'est l'établissement phare du système UNC, qui compte 16 campus, et la plus ancienne université publique des États-Unis. Students for Fair Admissions a poursuivi l'UNC en 2014, alléguant que le campus de Chapel Hill pratiquait une discrimination illégale à l'encontre des candidats blancs et américains d'origine asiatique. L'école nie ces allégations et, comme Harvard, a défendu son objectif d'admission d'un corps étudiant diversifié. Le procès accuse l'université de violer la promesse du 14e amendement de la Constitution des États-Unis concernant l'égalité de protection devant la loi.

STUDENTS FOR FAIR ADMISSIONS (ÉTUDIANTS POUR DES ADMISSIONS ÉQUITABLES)

Students for Fair Admissions est une organisation à but non lucratif fondée en 2014 par l'activiste conservateur Edward Blum, qui a mené une guerre juridique contre les politiques de discrimination positive. Le groupe prend en charge les cas de candidats à l'université qui affirment avoir été rejetés à tort par un collège ou une université sur la base de leur race.

EDWARD BLUM

Fondateur de Students for Fair Admissions (Étudiants pour des admissions équitables), M. Blum a déclaré qu'il s'était donné pour mission de supprimer les préférences raciales destinées à favoriser la diversité dans la vie américaine. Il a commencé sa campagne pour contester légalement les admissions fondées sur la race en 2008, lorsqu'il s'est occupé du cas d'Abigail Fisher, une étudiante blanche qui estimait avoir été victime de discrimination lors de son rejet par l'université du Texas. La Cour suprême a confirmé la politique d'admission de l'université du Texas dans cette affaire, mais la composition de la Cour a changé depuis, la faisant pencher idéologiquement vers la droite.

COMITÉ DES AVOCATS POUR LES DROITS CIVILS EN VERTU DE LA LOI

Le Lawyers' Committee est une organisation à but non lucratif fondée en 1963 avec pour mission de lutter pour l'équité en faveur des minorités raciales aux États-Unis. Depuis près de dix ans, le groupe représente des étudiants, des futurs étudiants et d'anciens étudiants de Harvard et de l'UNC, qui défendent les politiques d'admission de ces écoles.