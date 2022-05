Factbox-Qui se présente aux élections au Liban ?

Le vote a lieu dans un contexte d'effondrement économique dévastateur et de boycott par le principal politicien musulman sunnite Saad al-Hariri.

Alors que les indépendants réformateurs espèrent déloger les factions au pouvoir, on s'attend à ce que les partis établis maintiennent leur emprise.

Voici les principaux acteurs :

HEZBOLLAH

Lourdement armé, le Hezbollah musulman chiite est la faction la plus puissante du Liban. Fondé en 1982 par les Gardiens de la révolution iraniens, le Hezbollah est considéré comme une organisation terroriste par les nations occidentales, y compris les États-Unis. L'Union européenne classe son aile militaire comme un groupe terroriste, mais pas sa branche politique.

Les capacités militaires du Hezbollah se sont accrues depuis qu'il est entré dans la guerre en Syrie pour soutenir le président Bashar al-Assad. L'emprise politique du groupe dans le pays s'est également étendue depuis 2018, lorsqu'il a remporté, avec ses alliés, une majorité parlementaire.

Son influence sur les affaires de l'État a fait surface de différentes manières, notamment par le contrôle du ministère de la Santé, qui dispose de l'un des plus gros budgets de l'État, de 2018 à 2021.

M. Hariri a attribué sa décision de ne pas se présenter en partie à l'influence iranienne - une référence au Hezbollah - qui a tendu les liens du Liban avec les États arabes du Golfe.

AMAL

Le Mouvement Amal, chiite, est dirigé par Nabih Berri, 84 ans, qui est président du parlement depuis 1992. Berri est l'une des figures les plus puissantes du Liban depuis la guerre civile de 1975-90, dans laquelle Amal a été un combattant majeur.

Connus comme "le duo chiite", le Hezbollah et Amal ont longtemps évolué au même rythme politique, dominant la politique chiite.

Amal considère l'arsenal du Hezbollah comme un atout pour le Liban et s'est rangé du côté du groupe dans les conflits avec les adversaires libanais qui veulent le désarmer.

Aligné sur la Syrie et l'Iran, les liens étrangers d'Amal reflètent ceux du Hezbollah, bien que les liens du Hezbollah avec ces deux pays soient beaucoup plus profonds.

SUNNIS

Le boycott de Hariri a bouleversé la politique sunnite.

Le Courant du Futur établi par son père - l'ancien premier ministre assassiné Rafik al-Hariri - a dominé la politique sunnite pendant des décennies.

Le Premier ministre Najib Mikati - autre poids lourd sunnite et magnat milliardaire - ne se présente pas non plus.

Certains membres du Futur ont quitté le parti pour se présenter.

Le faucon anti-Hezbollah Fouad al-Siniora, ancien Premier ministre et membre du Futur, soutient des candidats mais ne se présente pas lui-même.

Le Hezbollah a de nombreux alliés sunnites qui pourraient profiter de la fracturation de la politique sunnite. Ils comprennent le mouvement Ahbash, qui a des liens historiques avec Damas.

LE MOUVEMENT PATRIOTIQUE LIBRE (FPM)

Le FPM a été fondé par le politicien chrétien maronite Michel Aoun, un ancien commandant de l'armée qui a dirigé l'un des deux gouvernements rivaux dans les dernières années de la guerre civile et qui est président depuis 2016.

Le FPM est le plus grand bloc chrétien du parlement depuis que Aoun est revenu d'exil en 2005. Il est allié au Hezbollah depuis 2006, affirmant que ses armes ont défendu le Liban. Les critiques disent que cela a donné au Hezbollah une couverture politique chrétienne.

Le FPM est dirigé par le gendre d'Aoun, Gebran Bassil. Washington a imposé des sanctions à Bassil en 2020, l'accusant de corruption et d'avoir aidé le Hezbollah à déstabiliser le Liban. Bassil a qualifié les sanctions d'injustes et de politiquement motivées.

Certains analystes estiment que le FPM pourrait perdre des voix au profit de ses rivaux chrétiens en raison de son rôle prépondérant dans le gouvernement avant et pendant l'effondrement financier.

LES FORCES LIBANAISES (FL)

Les FL dirigées par le chrétien maronite Samir Geagea sont issues d'une puissante milice de guerre civile du même nom. Les FL sont l'un des adversaires les plus virulents du Hezbollah.

Les FL sont restées en dehors du gouvernement depuis 2019, lorsque le premier ministre de l'époque, M. Hariri, a démissionné lors de manifestations nationales contre l'élite politique.

Les FL ont des liens étroits avec l'Arabie saoudite et pourraient bénéficier de toute perte de soutien au FPM.

Il a soutenu des listes se présentant contre le Hezbollah dans le sud du pays, habituellement un bastion du groupe soutenu par l'Iran, mais les candidats ont commencé à se retirer de ces listes à l'approche du vote.

Geagea a dirigé les FL pendant les dernières années de la guerre après l'assassinat en 1982 de Bashir Gemayel, son fondateur. Geagea est le seul dirigeant libanais à avoir purgé une peine de prison pour les violences de la guerre civile. Les autres ont bénéficié d'une amnistie.

LE PARTI SOCIALISTE PROGRESSISTE (PSP)

Dirigé par la famille Joumblatt, le PSP est la faction druze la plus forte du Liban. Walid Joumblatt a confié les rênes du parti à son fils Taymour en 2018, mais reste étroitement impliqué.

Joumblatt a critiqué l'influence et l'arsenal croissants du Hezbollah, et affirme que le Liban a été arraché à sa place naturelle dans le monde arabe - critique de l'influence de l'Iran.

Joumblatt, une figure majeure de la guerre civile, a de bons liens avec l'Arabie Saoudite.

Le PSP est confronté aux défis de plusieurs factions druzes qui ont des liens étroits avec le Hezbollah et le gouvernement syrien, notamment Talal Arslan et Wiam Wahhab.

LE MOUVEMENT MARADA

Marada est dirigé par le politicien chrétien maronite Suleiman Franjieh, un proche allié du Hezbollah et un ami du dirigeant syrien Assad. Franjieh est considéré comme un prétendant pour remplacer Aoun en tant que président plus tard cette année.

Le soutien de Marada est concentré dans le nord du Liban, près de la maison ancestrale de Franjieh à Zgharta.

LES KATAEB

Les Kataeb sont dirigés par le politicien chrétien maronite Samy Gemayel, qui a repris la direction de son père, l'ancien président Amin Gemayel.

Sami Gemayel est passé au premier plan après l'assassinat de son frère, Pierre, en 2006, lors d'une vague de meurtres visant les opposants à l'influence syrienne au Liban. Le Kataeb s'oppose au Hezbollah et à ses armes. Ses députés ont démissionné du parlement à la suite de l'explosion du port de Beyrouth en 2020, et le parti a cherché à créer une coalition réformatrice pour se présenter aux élections.

OPPOSITION

L'élection est également disputée par un petit nombre de partis opposés à l'élite dirigeante traditionnelle. Certains se sont déjà présentés, d'autres s'aventurent dans la politique électorale pour la première fois.

Malgré des négociations de plusieurs mois, les différents groupements n'ont pas été en mesure de former une plate-forme électorale unifiée ou une coalition pour se présenter à l'échelle nationale.

Un seul, un parti laïque fondé en 2016 par un ancien ministre et connu sous le nom de Citoyens dans un État, présente des listes sous une seule bannière dans plusieurs districts.

Les autres ont bricolé des listes au niveau de chaque district. Dans certains districts, plusieurs coalitions d'opposition se présentent les unes contre les autres, ce qui diminue leurs chances.