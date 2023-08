L'ancien président Donald Trump est à nouveau accusé d'avoir illégalement tenté de renverser les résultats des élections de 2020 pour rester au pouvoir. Mais pour la première fois, certains de ses alliés et de ses plus proches conseillers font également l'objet de poursuites pénales pour leur rôle dans ce stratagème présumé.

Déjà accusé par un grand jury fédéral à Washington d'avoir orchestré un complot visant à renverser l'élection, M. Trump est aujourd'hui l'accusé principal dans une affaire parallèle en Géorgie, accusé de racket et d'autres délits avec des collaborateurs et des associés énumérés ci-dessous.

Ne figurent pas dans cette liste neuf fonctionnaires géorgiens moins connus, accusés d'autres délits allant du parjure à la conspiration en vue de commettre un vol d'ordinateur, en plus du racket.

MARK MEADOWS

Mark Meadows, qui est passé de l'un des principaux alliés républicains de M. Trump à la Chambre des représentants des États-Unis à son chef de cabinet à la Maison-Blanche, a assisté à des réunions à la Maison-Blanche liées à des tentatives d'annulation de la défaite électorale de M. Trump.

L'acte d'accusation affirme qu'il a contribué à alimenter la conspiration en faisant de fausses déclarations sur l'élection et qu'il a conspiré avec M. Trump pour élaborer un plan visant à perturber et à retarder la certification des votes électoraux par le Congrès le 6 janvier 2021.

Elle affirme également qu'il a tenté de faire pression sur Frances Watson, enquêtrice en chef du bureau du secrétaire d'État de Géorgie, pour qu'elle accélère la vérification des signatures dans le comté de Fulton et qu'il a pris part à un appel téléphonique au cours duquel M. Trump a poussé le secrétaire d'État Brad Raffensperger à "trouver" suffisamment de votes pour inverser sa courte défaite dans l'État. M. Raffensperger a refusé de le faire. Un avocat de M. Meadows n'a pas répondu à une demande de commentaire.

RUDY GIULIANI

L'ancien avocat personnel de M. Trump, Rudy Giuliani, a joué un rôle public de premier plan dans les efforts déployés par la campagne de M. Trump pour faire passer de fausses allégations de fraude généralisée lors de l'élection de 2020. L'ancien maire de New York a été impliqué dans des litiges qui ont été rejetés par les tribunaux et a faussement affirmé, lors d'audiences locales en Géorgie, qu'il était en possession d'éléments prouvant la fraude électorale.

Selon l'acte d'accusation, il aurait fait de nombreuses fausses déclarations sur la fraude électorale, notamment à des responsables d'autres États comme l'Arizona et la Pennsylvanie, dans une tentative infructueuse de les convaincre d'approuver une liste alternative de grands électeurs afin de maintenir Trump au pouvoir. M. Giuliani et d'autres alliés de M. Trump sont également accusés d'avoir fait de fausses déclarations aux législateurs de Géorgie au sujet de l'élection, notamment au sujet d'erreurs de comptage des voix commises par les machines à voter Dominion. L'avocat de Giuliani n'a pas souhaité faire de commentaire.

JOHN EASTMAN

L'avocat John Eastman a représenté M. Trump dans une action en justice de longue haleine visant à annuler les résultats des votes dans quatre États que M. Trump a perdus en 2020. Il a fait l'objet d'un examen minutieux de la part du bureau du conseiller spécial américain Jack Smith et des procureurs de l'État de Géorgie pour avoir rédigé une série de notes juridiques affirmant que l'ancien vice-président Mike Pence pouvait rejeter des grands électeurs de certains États afin de priver le démocrate Joe Biden d'une majorité de votes au sein du collège électoral. L'acte d'accusation en Géorgie allègue qu'il a fait partie d'un complot visant à nommer de faux grands électeurs. Son avocat n'a pas répondu à une demande de commentaire.

JEFFREY BOSSERT CLARK

Jeffrey Clark est un ancien haut fonctionnaire du ministère de la justice. Dans les derniers jours de l'administration Trump, M. Clark a tenté de persuader M. Trump d'évincer le procureur général par intérim Jeffrey Rosen afin qu'il puisse prendre la tête du ministère et contribuer à la poursuite des fausses déclarations de M. Trump en ouvrant une enquête sur la fraude électorale en Géorgie et dans d'autres États en pleine mutation. L'acte d'accusation fédéral déposé par M. Smith contre M. Trump semble également faire référence à M. Clark en tant que co-conspirateur. L'acte d'accusation de lundi cite les efforts de M. Clark pour persuader M. Rosen de soumettre une lettre à la Géorgie affirmant faussement que le ministère de la Justice avait détecté des irrégularités de vote dans cet État. Son avocat n'a pas répondu à une demande de commentaire.

SIDNEY POWELL

L'avocate Sidney Powell a joué un rôle de premier plan dans la promotion de fausses allégations de fraude après les élections américaines de 2020. Elle a fait partie d'une équipe qui a intenté des procès infructueux visant à annuler les résultats des élections et a été sanctionnée par un juge du Michigan dans l'une de ces affaires. Après l'élection, elle est devenue conseillère de M. Trump en matière de fraude. L'acte d'accusation l'accuse d'avoir manipulé des marqueurs de bulletins de vote électroniques et des tabulatrices dans le comté de Coffee, en Géorgie, d'avoir volé des ordinateurs et d'avoir possédé illégalement des bulletins de vote. Elle n'a pas pu être jointe dans l'immédiat pour un commentaire.

KENNETH CHESEBRO

Kenneth Chesebro est un avocat de la campagne Trump accusé dans l'acte d'accusation d'avoir participé à l'élaboration d'un plan visant à soumettre de fausses listes électorales pour Trump afin d'entraver la certification des résultats de l'élection par le Congrès américain. L'acte d'accusation allègue qu'il a rédigé un mémo fournissant des instructions sur la manière dont les listes électorales alternatives dans les États, y compris la Géorgie, devaient se réunir et voter pour Trump. Un avocat de M. Chesebro n'a pas répondu à une demande de commentaire.

JENNA ELLIS

L'avocate Jenna Ellis faisait partie de l'équipe juridique de la campagne Trump qui a faussement prétendu à une fraude électorale généralisée en 2020. Selon l'acte d'accusation, Jenna Ellis a participé aux efforts visant à faire nommer de faux électeurs par les législateurs des États de l'Arizona, de la Géorgie, du Michigan et de la Pennsylvanie. Les documents judiciaires affirment qu'elle a rédigé des mémos juridiques pour Trump sur la façon dont Pence, le 6 janvier 2021, pourrait retarder la certification de la victoire électorale de Biden. En mars, Mme Ellis a accepté d'être censurée par un tribunal du Colorado après avoir admis avoir fait de fausses déclarations sur la fraude électorale. Elle n'a pas pu être jointe immédiatement pour un commentaire.

DAVID SHAFER

Selon l'acte d'accusation, David Shafer, qui a été président du parti républicain de Géorgie, a joué un rôle clé dans l'organisation et l'exécution du plan visant à présenter une liste alternative de grands électeurs. M. Shafer fait partie des personnes accusées d'avoir envoyé un faux certificat des soi-disant grands électeurs de Trump à un tribunal fédéral, ainsi que d'autres délits liés au complot des faux grands électeurs. Il est également accusé d'avoir fait de fausses déclarations aux enquêteurs du comté de Fulton. L'avocat de M. Shafer n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

MICHAEL ROMAN

Michael Roman, qui a travaillé pour la campagne de Trump en 2020, aurait joué un rôle dans l'orchestration du complot des faux électeurs. L'acte d'accusation affirme qu'il était en contact avec ceux qui organisaient une réunion des faux électeurs de Trump en Géorgie. Il n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire.