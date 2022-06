Factbox-Qui sont les candidats pour devenir le prochain gouverneur de la BOJ ?

Le Premier ministre Fumio Kishida décidera, à partir d'une liste restreinte, généralement établie par des bureaucrates financiers, d'un successeur au gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, dont le deuxième mandat de cinq ans se termine en avril prochain.

Les deux postes de gouverneur adjoint, actuellement occupés par le banquier central de carrière Masayoshi Amamiya et l'universitaire Masazumi Wakatabe, seront également ouverts en mars.

Vous trouverez ci-dessous les candidats possibles au poste :

MASAYOSHI AMAMIYA - TRÈS FORT PRÉTENDANT AU POSTE DE GOUVERNEUR

Actuellement gouverneur adjoint, Amamiya a passé la majeure partie de sa carrière à la banque centrale à rédiger des idées de politique monétaire et est surnommé "M. BOJ" pour avoir été à l'origine de nombreuses idées d'assouplissement monétaire non conventionnel de la banque.

Il a joué un rôle clé dans la rédaction de l'énorme programme d'achat d'actifs de Kuroda en 2013 et a constamment appelé au maintien de taux d'intérêt ultra-bas.

Grand amateur de musique classique, Amamiya est connu pour ses contacts profonds avec les législateurs et les bureaucrates qui l'aident à lire dans quelle direction le vent politique souffle pour orienter la politique.

HIROSHI NAKASO - TRÈS FORT PRÉTENDANT AU POSTE DE GOUVERNEUR

Banquier central de carrière qui a occupé le poste de gouverneur adjoint jusqu'en 2018, Nakaso a joué un rôle clé dans la sortie de la première période d'assouplissement quantitatif de la BOJ en 2006.

Fort d'une longue expérience dans la supervision des opérations de marché et des affaires internationales de la BOJ, Nakaso a mis en garde à plusieurs reprises contre les inconvénients d'un assouplissement monétaire prolongé, comme la distorsion que son énorme présence pourrait créer sur les marchés obligataires et monétaires.

MASATSUGU ASAKAWA - FORT PRÉTENDANT AU POSTE DE GOUVERNEUR

Comme Kuroda, Asakawa a gravi les échelons au ministère des Finances et est devenu le plus grand diplomate financier du Japon en 2015, un poste qu'il a conservé pendant quatre ans au cours desquels il a lutté contre un yen fort et s'est engagé dans des négociations difficiles avec l'administration du président américain de l'époque, Donald Trump.

Après avoir pris sa retraite du ministère, il est devenu président de la Banque asiatique de développement en 2020 - un poste que Kuroda a également occupé avant de devenir gouverneur de la BOJ.

Dans son livre, Asakawa fait l'éloge du programme de relance de Kuroda, qu'il considère comme une bonne décision pour vaincre la déflation. Il a également déclaré que les baisses de yen seraient plus difficiles à arrêter que les hausses de yen par le biais d'une intervention monétaire, car la quantité de devises étrangères que le Japon peut vendre pour soutenir le yen serait limitée à la taille de ses réserves étrangères.

LES CANDIDATS "DARK HORSE

Traditionnellement, la BOJ et le ministère des finances se relaient pour pourvoir le poste de gouverneur de la banque centrale, qui n'est occupé que pour un seul mandat de cinq ans. Cette situation s'est brisée lorsque Kuroda a été nommé en 2018 pour servir un deuxième mandat de cinq ans.

Si l'histoire est un guide, le prochain gouverneur de la BOJ sera choisi dans les rangs de la banque centrale. Mais il y a une chance que Kishida opte pour un candidat de l'ombre.

Parmi les noms évoqués par les analystes figurent Takatoshi Ito, professeur à l'université de Columbia, proche de Kuroda, et Takeo Nakao, ancien haut diplomate de la monnaie.

Étant donné les liens étroits de Kishida avec le ministère des finances, il pourrait choisir un ancien haut fonctionnaire de l'institution, bien qu'il n'y ait pas de consensus sur les noms qui pourraient figurer parmi les candidats de poids.

SHINICHI UCHIDA - POSSIBLE GOUVERNEUR ADJOINT

Banquier central de carrière ayant passé la majeure partie de sa carrière au département d'élite des affaires monétaires, Uchida est une étoile montante qui a obtenu une rare reconduction pour un second mandat de quatre ans en tant que directeur exécutif de la BOJ supervisant la politique monétaire.

De nombreux analystes voient dans cette reconduction un signe qu'il pourrait occuper l'un des deux postes de gouverneur adjoint.

Avec Amamiya, Uchida a joué un rôle clé dans la rédaction de nombreuses politiques de Kuroda, notamment l'introduction de taux d'intérêt négatifs et le contrôle de la courbe des taux en 2016.

Les personnes qui le connaissent disent qu'Uchida croit fermement que la BOJ doit maintenir une politique monétaire ultra-libre pour le moment afin de relancer la croissance et de resserrer suffisamment le marché du travail pour que les salaires augmentent davantage.

TOKIKO SHIMIZU - POSSIBLE GOUVERNEUR ADJOINT

Actuellement directrice exécutive de la BOJ chargée des affaires internationales, Mme Shimizu fait partie des quelques femmes banquiers centraux qui ont gravi les échelons dans cette institution dominée par les hommes.

Bien que sa carrière à la BOJ soit centrée sur les affaires internationales et de marché plutôt que sur la politique monétaire, Shimizu est considérée comme une candidate inattendue au poste de gouverneur adjoint ou même de gouverneur si Kishida souhaite plus de diversité dans la direction de la BOJ.

Aucune femme n'a encore occupé le poste de gouverneur adjoint ou de gouverneur de la BOJ.