Le maire de Miami, Francis Suarez, a annoncé jeudi qu'il se présentait à l'élection présidentielle, rejoignant ainsi une série de candidats républicains en lice pour l'élection présidentielle de 2024, quelques jours après que le chef de file du parti, Donald Trump, a fait l'objet d'accusations fédérales dans sa ville.

Voici la liste des candidats républicains à l'élection présidentielle de 2024.

DONALD TRUMP

Donald Trump, 77 ans, a annoncé sa campagne électorale en novembre dernier, alors qu'il faisait face à des critiques au sein de son parti républicain pour son soutien à des candidats d'extrême droite qui ont été battus lors des élections de mi-mandat. À l'instar de M. Biden, l'ancien président reste impopulaire auprès d'une grande partie de l'électorat. Il a toutefois réussi à décrocher une solide emprise sur sa base, même après avoir été inculpé de crimes fédéraux pour avoir manipulé des documents relatifs à la sécurité nationale lorsqu'il a quitté ses fonctions et avoir été mis en accusation par les procureurs de New York dans le cadre d'une affaire de versement présumé de pots-de-vin à une star du porno. Trump est le favori dans la course républicaine.

RON DESANTIS

Après avoir lancé sa campagne sur Twitter en mai, M. DeSantis s'est positionné à la droite de M. Trump sur un certain nombre de questions importantes. M. DeSantis, 44 ans, qui se classe derrière M. Trump dans la plupart des sondages, a déjà signé des projets de loi imposant de nouvelles restrictions à l'avortement et assouplissant la législation sur les armes à feu, des positions qui pourraient l'aider lors des primaires républicaines mais qui lui porteraient probablement préjudice auprès des électeurs indépendants et plus modérés lors des élections générales. Sa bataille avec Walt Disney Co au sujet de son parc d'attractions en Floride a inquiété certains donateurs, tout comme ses messages contradictoires sur le maintien du soutien des États-Unis à l'Ukraine.

TIM SCOTT

Le seul sénateur républicain noir des États-Unis est peu connu en dehors de son État d'origine, la Caroline du Sud, mais son optimisme et son souci d'unifier son parti divisé l'ont aidé à se démarquer de l'approche plus agressive de Trump et de DeSantis. Les partisans de Scott reconnaissent toutefois que si son comportement ensoleillé est un argument de vente, il pourrait ne pas suffire pour gagner. M. Scott, 57 ans, n'a que 1 % de soutien parmi les républicains inscrits, selon un sondage Reuters/Ipsos. Il a lancé sa campagne en mai.

NIKKI HALEY

Ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice auprès des Nations unies, Mme Haley, 51 ans, a mis l'accent sur sa relative jeunesse par rapport à M. Biden et à M. Trump, ainsi que sur ses origines, puisqu'elle est la fille d'immigrés indiens. Mme Haley a acquis la réputation, au sein du parti républicain, d'être une conservatrice solide, capable d'aborder les questions de genre et de race de manière plus crédible que nombre de ses pairs. Elle s'est également présentée comme une fervente défenseuse des intérêts américains à l'étranger. Elle recueille environ 4 % des voix des électeurs républicains.

VIVEK RAMASWAMY

Ancien investisseur et dirigeant dans le domaine des biotechnologies, M. Ramaswamy, 37 ans, a créé en 2022 une société qui fait pression sur les entreprises pour qu'elles abandonnent leurs initiatives en matière environnementale, sociale et de gouvernance d'entreprise. Il a annoncé en février sa candidature à l'investiture républicaine. Cet outsider politique a suscité de nombreuses discussions au sein de la base en tant qu'alternative potentielle à Trump, mais il reste un candidat peu probable.

MIKE PENCE

Le vice-président de Donald Trump a rompu avec son ancien patron à la suite de l'attaque du Capitole par des partisans de Donald Trump en 2021, qui s'est produite alors qu'il se trouvait à l'intérieur du bâtiment. Lors de l'annonce de sa candidature mercredi dernier, M. Pence, 64 ans, a déclaré que le président de l'époque lui avait demandé de choisir entre lui et la Constitution des États-Unis à la suite de leur défaite aux élections de 2020 et que toute personne se plaçant au-dessus du document fondateur ne devrait pas être présidente. Toutefois, M. Pence, comme d'autres candidats républicains à la Maison Blanche, a pris la défense de M. Trump après que les procureurs de New York l'ont inculpé dans une affaire de pots-de-vin, soulignant ainsi la crainte de s'aliéner les partisans de M. Trump lors des primaires. Après que M. Trump a plaidé non coupable mardi aux accusations criminelles selon lesquelles il a illégalement conservé des documents de sécurité nationale lorsqu'il a quitté ses fonctions et a menti aux fonctionnaires qui ont cherché à les décrocher, M. Pence a déclaré qu'il "ne peut pas défendre ce qui est allégué", mais que l'ancien président "a droit à son jour devant le tribunal." Pence, un conservateur convaincu, s'adresse directement à la communauté chrétienne évangélique.

CHRIS CHRISTIE

L'ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, 60 ans, qui a conseillé la campagne de Trump à la Maison Blanche en 2016 avant de devenir un critique virulent de l'ancien président, a officiellement lancé sa campagne mardi dernier et entre dans la course comme un outsider décidé. Seulement 1 % des républicains ont déclaré qu'il serait leur candidat préféré pour 2024 dans un sondage Reuters/Ipsos réalisé du 9 au 15 mai.

ASA HUTCHINSON

L'ancien gouverneur de l'Arkansas a lancé sa candidature à la Maison-Blanche en avril en appelant Trump à se retirer pour faire face à son inculpation. M. Hutchinson, 72 ans, a mis en avant son expérience à la tête de cet État profondément conservateur pour prouver qu'il pouvait mener à bien les politiques auxquelles les électeurs républicains sont attachés, citant les réductions d'impôts et les initiatives de création d'emplois comme des sources de fierté particulières. Pourtant, sa notoriété reste limitée en dehors de l'Arkansas.

DOUG BURGUM

Doug Burgum, qui effectue son deuxième mandat en tant que gouverneur du Dakota du Nord, a lancé sa campagne mercredi dernier. M. Burgum, 66 ans, a créé une entreprise de logiciels prospère avant de la vendre à Microsoft en 2001. Partisan d'un faible taux d'imposition et d'une réduction des réglementations, il cherchera probablement à se présenter comme un conservateur traditionnel qui se concentrera sur l'économie et la sécurité nationale.

FRANCIS SUAREZ

Le maire de Miami, Francis Suarez, 45 ans, est le seul candidat hispanique de la liste républicaine et le troisième candidat de Floride, avec Trump et le gouverneur de Floride Ron DeSantis. Cubano-Américain, M. Suarez a annoncé sa campagne avec une vidéo le montrant en train de faire son jogging dans la ville du sud de la Floride où il a grandi et où il a supervisé un boom économique axé sur la technologie pendant son mandat de maire.