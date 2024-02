Un cercle restreint et discipliné d'assistants farouchement loyaux a contribué à propulser l'ancien président Donald Trump au premier plan de la course à la Maison-Blanche du parti républicain, le mettant sur le point d'obtenir l'investiture. Voir l'article principal.

Voici l'essentiel sur six de ces personnalités :

SUSIE WILES

En tant que co-directrice de la campagne de Trump pour 2024 aux côtés de Chris LaCivita, SUSIE WILES supervise tous les aspects de la campagne, en veillant à ce que le message du candidat atteigne le public cible et en supervisant le budget, le recrutement, les déplacements et l'ensemble de l'équipe.

Âgée de 66 ans, cette stratège réputée de Floride travaille dans le milieu politique républicain depuis plus de quarante ans.

Selon son profil LinkedIn, l'une de ses premières expériences a été celle de directrice adjointe de la programmation pour la campagne présidentielle de Ronald Reagan en 1980. Elle est ensuite devenue responsable de l'emploi du temps de Reagan pendant sa première année au pouvoir.

Mme Wiles a été engagée pour aider la campagne de M. Trump à remporter la Floride lors de l'élection de 2016, ce qui lui a permis de remporter une victoire importante sur la démocrate Hillary Clinton. En 2020, Wiles l'a aidé à remporter à nouveau la Floride.

Sur son profil LinkedIn, elle indique qu'elle se sent à l'aise sous la pression et que la pensée critique est sa principale spécialité. Elle se considère comme une fan de l'équipe de football des Jacksonville Jaguars.

Les rares fois où elle s'adresse à la presse, elle est généralement brève et prudente dans ses remarques.

CHRIS LACIVITA

M. LaCivita, 57 ans, est co-directeur de campagne et partage avec M. Wiles les tâches de supervision et de stratégie.

Ancien marine américain, M. LaCivita a été décoré de la Purple Heart en 1991 pour les blessures subies pendant la guerre du Golfe. Il est depuis devenu un vétéran de l'action républicaine et a travaillé sur un certain nombre de campagnes fédérales et d'État, notamment la candidature à l'élection présidentielle de Rand Paul, sénateur du Kentucky, en 2016, et la campagne de réélection de Ron Johnson, sénateur du Wisconsin, en 2022.

Après le retrait de Paul de la course de 2016, M. LaCivita a rejoint le Comité national républicain et a contribué à faire échouer la contestation de l'investiture de M. Trump sur le parquet de la convention.

Pendant la course à la présidence de 2020, LaCivita a dirigé un super PAC pro-Trump. Il a ensuite rejoint Make America Great Again Inc. - un autre groupe extérieur allié à Trump - en tant que stratège avant d'être embauché par la campagne de l'ancien président à la fin de l'année 2022.

M. LaCivita peut se montrer audacieux lorsqu'il s'agit d'attaquer ses adversaires politiques. Il s'est moqué à plusieurs reprises du super PAC Never Back Down qui soutient Ron DeSantis en l'appelant "Always Back Down". Cette semaine, il a publié sur les médias sociaux une affiche de la comédie classique de 1994 "Dumb and Dumber" en référence à Nikki Haley, rivale de Trump, et à un groupe qui la soutient.

Avant de travailler pour Trump, il était surtout connu comme conseiller du groupe Swift Boat Veterans, qui a attaqué les antécédents du démocrate John Kerry pendant la guerre du Viêt Nam lors de sa campagne présidentielle en 2004.

DAN SCAVINO

Dan Scavino, 48 ans, est l'un des plus anciens collaborateurs de Donald Trump, puisqu'il a été caddie de golf dans les années 1990.

Il a été aux côtés de Donald Trump pendant trois campagnes électorales et quatre ans à la Maison-Blanche, où il occupait un petit bureau à deux pas du bureau ovale.

C'est un confident proche de l'ancien président et un expert numérique, qui a enregistré des vidéos des apparitions de M. Trump lors de la campagne pour les utiliser sur les médias sociaux.

Selon une source familière des rouages de la campagne, M. Scavino est l'une des rares personnes de l'entourage de M. Trump qui remonte aux années précédant l'immersion du républicain dans la politique. M. Trump reconnaît souvent que M. Scavino a joué un rôle majeur dans sa victoire à la présidence en 2016.

"Trump aime avoir autour de lui des personnes fiables qui ne sont pas là pour le manipuler ou se faire de l'argent sur son dos et Dan entre dans cette catégorie", a déclaré la source.

JASON MILLER

Jason Miller est un conseiller principal de la campagne qui se concentre sur la stratégie de communication et tente de façonner les reportages sur Trump grâce à des contacts fréquents avec les journalistes.

Stratège politique de longue date, Jason Miller a d'abord travaillé pour le sénateur du Texas Ted Cruz lors de la campagne présidentielle de 2016, qui l'opposait à Trump. Cruz s'est finalement retiré des primaires républicaines et Miller a rejoint l'équipe de Trump. Il a également travaillé sur la campagne infructueuse de Trump en 2020.

À l'instar de son patron, M. Miller est presque toujours vêtu d'un costume-cravate et apparaît souvent sur les chaînes de télévision câblées pour défendre M. Trump et attaquer ses adversaires politiques. Par le passé, M. Miller a contribué à l'antenne de CNN et de Newsmax, une chaîne conservatrice qui soutient souvent M. Trump.

STEVEN CHEUNG

Steven Cheung, 41 ans, a travaillé sur les trois campagnes présidentielles de Trump à partir de 2016. Il est actuellement directeur de la communication et travaille en étroite collaboration avec Jason Miller pour s'occuper de la presse.

Steven Cheung s'est fait les dents en tant que stagiaire en communication et en rédaction de discours au bureau du gouverneur de Californie. Il a ensuite travaillé sur une série de campagnes politiques avant de rejoindre la franchise d'arts martiaux mixtes Ultimate Fighting Championship (UFC) en tant que directeur de la communication et des affaires publiques.

Bien qu'il parle doucement et soit extérieurement poli, il est l'un des principaux chiens d'attaque de Trump et ses déclarations peuvent prendre un ton mordant et acerbe lorsqu'il défend son patron.

Par exemple, l'année dernière, lorsque les médias lui ont demandé de commenter un livre critique à l'égard de M. Trump écrit par un ancien membre de l'administration, M. Cheung l'a traité de "sac à merde" et a déclaré que son livre devait être jeté à la poubelle ou qu'il "devrait être transformé en papier hygiénique".

BRIAN JACK

Brian Jack, 35 ans, a pris la tête de la coordination des efforts déployés État par État pour obtenir le soutien des législateurs - un élément essentiel des efforts déployés par la campagne pour obtenir un soutien au sein du parti. Il a occupé plusieurs postes au sein de l'administration Trump, notamment celui de directeur politique de la Maison Blanche.

Jack a commencé la campagne présidentielle de 2016 en travaillant pour Ben Carson, un neurochirurgien à la retraite qui est devenu secrétaire au logement et au développement urbain dans l'administration Trump. Une fois que Carson s'est retiré de la course en 2016, Jack a rejoint la campagne de Trump en tant que directeur des délégués et a ensuite supervisé les opérations dans les États du champ de bataille, selon sa page LinkedIn.