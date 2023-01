Factbox-Qui sont les républicains purs et durs de la Chambre des représentants des États-Unis qui votent contre McCarthy ?

Cela a empêché la Chambre de commencer ses travaux et a mis en évidence les profondes divergences qui se sont développées au sein du parti républicain.

Voici quelques-uns des opposants les plus importants de McCarthy :

SCOTT PERRY

Perry est le président du House Freedom Caucus, le groupe idéologique le plus à droite de la Chambre et le foyer de presque tous les opposants à McCarthy.

Perry a joué un rôle clé dans la tentative de l'ancien président Donald Trump de renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020 via la tentative d'installation d'un nouveau procureur général par intérim, selon la commission de la Chambre qui a enquêté sur cette affaire.

BYRON DONALDS

Le représentant à second mandat Donalds est sorti de l'obscurité relative cette semaine lorsqu'il a obtenu une vingtaine de voix lors des multiples tours de scrutin de l'élection du président de la Chambre.

L'un des quatre seuls républicains noirs de la Chambre, ce fils d'une mère célibataire originaire de Brooklyn, New York, a souvent parlé de sa capacité à surmonter les difficultés de la vie lors de sa campagne.

CHIP ROY

Roy a négocié avec l'équipe de McCarthy et - contrairement à certains de ses pairs - a exprimé sa volonté de parvenir à un accord avec le républicain californien.

Il est largement connu au Congrès pour ses motions de procédure obstructionnistes et son mécontentement à l'égard des règles législatives actuelles. Contrairement à beaucoup de ses pairs, il a vivement critiqué Trump et nombre de ses collègues républicains au sujet de leur gestion de l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021.

LAUREN BOEBERT

Une chrétienne born-again qui représente un district tentaculaire dans l'ouest du Colorado, Boebert est largement connue pour son soutien inébranlable aux droits des armes à feu et ses tactiques de confrontation.

De 2013 à 2022, elle a été propriétaire d'un restaurant dans lequel le personnel était encouragé à porter ouvertement des armes à feu. Elle a exprimé son soutien à la théorie du complot QAnon, selon laquelle il existe une élite secrète, pédophile et gauchiste qui exerce une immense influence sur les institutions et les politiques mondiales.

Boebert est l'une des meilleures collectrices de fonds parmi les républicains de la Chambre et a récolté plus de 7 millions de dollars pour sa candidature à la réélection, ce qui lui a permis de remporter l'une des victoires les plus serrées des midterms de novembre.

ANDY BIGGS

Un avocat de l'Arizona qui a un jour gagné un lot de 10 millions de dollars lors d'un sweepstake avant de se hisser au sommet du sénat de l'État, Biggs s'est présenté contre McCarthy lors du premier tour de scrutin pour le speaker.

Il faisait partie des parlementaires qui ont promu le plus agressivement les fausses affirmations de Trump selon lesquelles sa défaite électorale de 2020 face au président démocrate Joe Biden était le résultat d'une fraude.

MATT GAETZ

Gaetz, l'un des opposants les plus virulents de McCarthy, est un autre opposant de premier plan au contrôle des armes à feu et un proche allié de Trump.

Fils d'un éminent républicain de Floride, il a prétendu à tort que l'attentat du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain avait été fomenté par des extrémistes d'extrême gauche. Il a également été l'un des principaux collecteurs de fonds du caucus, récoltant plus de 6 millions de dollars pour sa candidature à la réélection.

BOB GOOD

Un conservateur social profondément religieux qui représente un district largement rural dans l'ouest de la Virginie, Good fait partie des membres qui ont déclaré qu'ils ne voteraient en aucun cas pour McCarthy.

Comme d'autres qui ont voté contre McCarthy, il était un opposant de premier plan aux mesures destinées à arrêter la propagation du COVID-19.