Factbox-Qui sont les républicains purs et durs de la Chambre des représentants des États-Unis qui votent pour et contre McCarthy ?

Voici les détracteurs les plus importants et leur position actuelle :

DAN BISHOP - A BASCULÉ

Ancien avocat représentant un district de Caroline du Nord, M. Bishop s'est dit satisfait des "progrès substantiels" réalisés pour améliorer "la répartition des voix conservatrices au sein des comités clés". Il a basculé pour soutenir McCarthy au 12e tour de scrutin.

JOSH BRECHEEN - A BASCULÉ

Le député de première année de l'Oklahoman a opté pour McCarthy vendredi après-midi, affirmant qu'un accord "permettra aux conservateurs de freiner les dépenses hors de contrôle".

ANDREW CLYDE - A BASCULÉ

Clyde, de Géorgie, est membre du House Freedom Caucus, un groupe de droite dure, qui est à l'origine de l'opposition à McCarthy. Il est passé au soutien de McCarthy vendredi.

MICHAEL CLOUD - RETOURNÉ

Cloud, du Texas, a reconnu jeudi que la lutte pour le poste de président "ressemble à un chaos" pour ses électeurs. Vendredi, il était satisfait du cadre et a voté pour McCarthy.

BYRON DONALDS - A BASCULÉ

Le membre du Congrès à second mandat de Floride, qui a émis l'un de ses premiers votes à la Chambre pour rejeter les résultats de l'élection de 2020, est sorti de l'obscurité relative cette semaine lorsqu'il a obtenu une vingtaine de voix dans l'élection du speakerhip.

Il est le seul du groupe des partisans de la ligne dure à avoir initialement soutenu McCarthy, changeant son vote au troisième tour de scrutin et revenant en arrière le 12.

ANNA PAULINA LUNA - A BASCULÉ

La députée de Floride au premier mandat a gagné grâce aux contributions de campagne de McCarthy en novembre, mais elle a refusé de le soutenir jusqu'à vendredi.

ANDY HARRIS - FLIPPED

Harris représente un district du Maryland depuis 2011. "Si l'accord que nous avons pu finaliser ces derniers jours est mis en œuvre, ce sera le plus grand changement dans la façon dont la Chambre fonctionne et deviendra beaucoup plus réactive au peuple américain", a-t-il déclaré sur Twitter vendredi.

RALPH NORMAN - RENVERSÉ

L'ancien promoteur immobilier de Caroline du Sud avait insisté pendant des semaines sur le fait qu'il ne soutiendrait jamais McCarthy sans de sérieuses concessions. Bien que l'accord ait obtenu son vote, Norman a clairement indiqué qu'il s'agissait d'un soutien conditionnel, déclarant aux journalistes que si McCarthy ne respectait pas l'accord, il serait éliminé par les électeurs.

ANDY OGLES - A FAIT VOLTE-FACE

Le nouveau représentant du Tennessee a refusé de soutenir McCarthy jusqu'au 12e tour de scrutin, déclarant qu'il le faisait "au nom de mes collègues qui ont négocié de bonne foi".

SCOTT PERRY - A BASCULÉ

M. Perry, de Pennsylvanie, est le président du House Freedom Caucus, le groupement idéologique le plus à droite de la Chambre et le foyer de presque tous les opposants à McCarthy.

"Nous sommes à un tournant", a-t-il déclaré sur Twitter après son vote en faveur de McCarthy.

CHIP ROY - A BASCULÉ

M. Roy, du Texas, est largement connu au Congrès pour ses motions de procédure obstructionnistes et son mécontentement à l'égard des règles législatives.

"Nous devons mettre un frein aux dépenses hors de contrôle et cela en fait partie", a-t-il déclaré après avoir retourné son vote en faveur de McCarthy, en faisant référence à l'accord conclu.

KEITH SELF - FLIPPED

Le membre du Congrès nouvellement élu du Texas a déclaré sur Twitter après avoir retourné son vote en faveur de McCarthy que "quelques individus (s'opposant à McCarthy) sont simplement des obstructionnistes, plus intéressés par l'auto-promotion que par la restauration de la République."

LAUREN BOEBERT - OPPOSÉE

Chrétienne born-again qui représente un district tentaculaire dans l'ouest du Colorado, Boebert est une des meilleures collectrices de fonds républicaines, connue pour ses tactiques de confrontation et son soutien inébranlable aux droits des armes à feu, qui a remporté l'une des victoires les plus serrées lors des élections de mi-mandat de novembre.

ANDY BIGGS - OPPOSÉ

L'avocat de l'Arizona s'est présenté contre McCarthy lors du premier tour de scrutin pour le poste de président. Il faisait partie des parlementaires qui ont promu le plus agressivement les fausses affirmations de Trump selon lesquelles sa défaite aux élections de 2020 face au président démocrate Joe Biden était le résultat d'une fraude. Vendredi après-midi, il a tweeté : "Je ne pars pas".

ELI CRANE - OPPOSÉ

Crane a battu un député démocrate de longue date en Arizona pour son siège en 2022. Il reste opposé à McCarthy.

MATT GAETZ - OPPOSÉ

Gaetz, l'un des opposants les plus virulents de McCarthy, est un proche allié de Trump. Il a prétendu à tort que l'attentat du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain était fomenté par des extrémistes d'extrême gauche. Il a également été l'un des principaux collecteurs de fonds du caucus, récoltant plus de 6 millions de dollars pour sa candidature à la réélection.

BOB GOOD - OPPOSÉ

Un conservateur social profondément religieux qui représente un district largement rural dans l'ouest de la Virginie, Good fait partie des membres qui ont déclaré qu'ils ne voteraient en aucun cas pour McCarthy.

MATT ROSENDALE - OPPOSÉ

Le seul membre du Congrès originaire du Montana est resté opposé à McCarthy, votant à plusieurs reprises pour son collègue républicain Kevin Hern à la place.