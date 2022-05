Factbox-Races à suivre dans les primaires du Nebraska et de la Virginie occidentale le 10 mai

Voici les courses notables qui pourraient contribuer à façonner les élections de mi-mandat du 8 novembre, lorsque les Républicains espèrent prendre le contrôle du Congrès américain.

2ÈME DISTRICT CONGRESSIONNEL DE LA VIRGINIE OCCIDENTALE

La course entre deux représentants républicains sortants des États-Unis pourrait être un autre test du pouvoir des appuis de l'ancien président Donald Trump. Les sondages suggèrent une course serrée entre Alex Mooney, qui est soutenu par Trump, et David McKinley, qui a été soutenu par le gouverneur de Virginie occidentale, Jim Justice.

Les deux sortants s'affrontent car la Virginie-Occidentale perd un siège à la Chambre des représentants en raison de la diminution de sa population. Le vainqueur de la course à l'investiture gagnera probablement en novembre car le district est solidement républicain.

GOUVERNORAT DU NEBRASKA

Le pouvoir d'approbation de Trump est à nouveau mis à l'épreuve dans la primaire républicaine pour le poste de gouverneur du Nebraska, où Charles Herbster, soutenu par Trump, a récemment été accusé par plusieurs femmes, dont une sénatrice d'État, de les avoir tripotées. Herbster, un cadre agricole, a nié ces allégations.

Bien que les récents sondages d'opinion proviennent en grande partie des campagnes politiques plutôt que d'instituts de sondage indépendants, ils ont indiqué une course potentiellement compétitive entre Herbster et le régent de l'Université du Nebraska Jim Pillen, qui a été soutenu par le gouverneur républicain sortant et le Farm Bureau.

Le concours de novembre est considéré comme une victoire facile pour les républicains.

NEBRASKA 2ND CONGRESSIONAL DISTRICT

Centré autour d'Omaha, la plus grande ville de l'État, le 2e district est considéré comme une course potentiellement compétitive en novembre et est détenu par le républicain Don Bacon depuis 2017.

Alors que Bacon ne devrait pas faire face à une forte concurrence interne en mai, la primaire du parti démocrate oppose le sénateur d'État Tony Vargas à la praticienne de la santé mentale Alisha Shelton. Vargas a vanté son soutien à l'interdiction des fusils d'assaut tandis que Shelton s'est engagée à aider à améliorer l'accès au vote.