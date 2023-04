Le président américain Joe Biden a officiellement lancé mardi sa campagne pour sa réélection en 2024, promettant de se protéger contre les extrémistes de droite et soulignant l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole par des partisans du président de l'époque, Donald Trump.

S'engageant à "terminer ce travail" de direction de l'Amérique, Joe Biden a également promis de lutter contre les efforts visant à limiter les soins de santé des femmes, à réduire la sécurité sociale et à interdire les livres, ainsi que contre les extrémistes dits MAGA - une référence aux partisans de Trump, qui se présente également pour un second mandat en 2024 après avoir perdu face à Joe Biden en 2020.

Vous trouverez ci-dessous quelques réactions à l'annonce de M. Biden :

L'ANCIEN PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS, DONALD TRUMP, PRINCIPAL CANDIDAT RÉPUBLICAIN À L'INVESTITURE POUR 2024 :

"Avec une présidence aussi calamiteuse et ratée, il est presque inconcevable que M. Biden envisage de se représenter", a déclaré M. Trump dans un communiqué. "Mais je vous promets ceci : lorsque je me tiendrai sur la scène du débat et que je comparerai nos bilans, ce sera le pire cauchemar des démocrates radicaux, car il n'y a jamais eu de bilan aussi mauvais que le leur, et notre pays n'a jamais traversé autant d'épreuves. Il n'y a jamais eu de plus grand contraste entre deux administrations successives dans toute l'histoire américaine. La nôtre étant la grandeur, et la leur l'échec".

KEVIN MCCARTHY, PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DES ÉTATS-UNIS :

"Le président Biden se concentre peut-être sur son propre avenir politique aujourd'hui, mais il devrait se concentrer sur l'avenir de l'Amérique. M. Biden aurait dû annoncer qu'il allait enfin s'asseoir à la table et négocier une augmentation responsable de la limite de la dette afin d'éviter le premier défaut de paiement de notre histoire", a déclaré le républicain californien dans un message sur Twitter.

LE REPRÉSENTANT DES ÉTATS-UNIS JIM CLYBURN :

"Je pense que nous avons maintenant une formidable occasion de poursuivre (...) une correction de trajectoire", a déclaré le démocrate de Caroline du Sud et coprésident de la campagne de Joe Biden lors d'une interview accordée à MSNBC. "Joe Biden est convaincu que notre pays s'est égaré dans sa quête d'une union plus parfaite. ... Il ne s'agit pas d'arrêter Trump. Il s'agit de poursuivre notre quête d'une union plus parfaite".

"Je pense qu'il est à la hauteur de la tâche.

LE SÉNATEUR AMÉRICAIN TIM KAINE :

"Grâce au leadership de @JoeBiden, des millions d'Américains sont vaccinés et de retour au travail, la production d'énergie propre et les emplois montent en flèche, nous reconstruisons nos routes et nos ponts en ruine, et nous ramenons l'industrie manufacturière en Amérique. Finissons le travail", a déclaré la démocrate de Virginie dans un message sur Twitter.

COMITÉ NATIONAL RÉPUBLICAIN :

"M. Biden est tellement déconnecté de la réalité qu'après avoir créé crise sur crise, il pense qu'il mérite quatre années supplémentaires. Si les électeurs laissent M. Biden 'finir le travail', l'inflation continuera de monter en flèche, le taux de criminalité augmentera, davantage de fentanyl traversera nos frontières ouvertes, les enfants continueront d'être laissés pour compte et les familles américaines seront encore plus mal loties", a déclaré le RNC dans un communiqué.

COMITÉ NATIONAL DÉMOCRATE :

"C'est officiel : Le président Biden et le vice-président Harris se représentent pour défendre la démocratie et nos libertés fondamentales", a déclaré le DNC sur Twitter.

LA REPRÉSENTANTE DES ÉTATS-UNIS, MARJORIE TAYLOR GREENE :

La républicaine de Géorgie, dans un message sur Twitter, a accusé Joe Biden d'avoir dit "des mensonges dans sa vidéo préenregistrée pour sa réélection en 2024", ajoutant "honte à Joe Biden pour avoir menti et décidé égoïstement de se présenter à la réélection" et "Joe lui-même a déjà prouvé qu'il est le pire président de l'histoire".