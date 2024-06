Le président démocrate Joe Biden et son rival républicain Donald Trump se sont affrontés lors du premier débat présidentiel de la course 2024. Vous trouverez ci-dessous les réactions de législateurs, d'analystes politiques, de stratèges et de dirigeants d'associations de défense des droits :

KAMALA HARRIS, VICE-PRÉSIDENTE

"Ce que nous avons vu ce soir, c'est le président qui s'oppose très clairement à Donald Trump sur toutes les questions qui comptent pour le peuple américain. Oui, le début a été lent, mais la fin a été forte", a déclaré Mme Harris à CNN lorsqu'elle a été interrogée sur les inquiétudes concernant le retrait de M. Biden.

"Les gens peuvent débattre sur des questions de style, mais en fin de compte, cette élection (...) doit porter sur la substance", a-t-elle ajouté.

"Je ne vais pas passer toute la soirée avec vous à parler des 90 dernières minutes alors que j'ai observé les performances des trois dernières années et demie.

LE PRINCIPAL DONATEUR DE M. BIDEN, QUI N'A PAS SOUHAITÉ ÊTRE NOMMÉ

"Il n'y a aucune façon de tourner cela. Sa performance a été disqualifiante. Il va y avoir un appel à une convention négociée. Whitmer, Pritzker, Newsom, Beshear. Ce sont toutes les options possibles. C'est inévitable.

Le donateur a ajouté qu'il reviendrait probablement à Jill Biden de le convaincre. "Il (Biden) est un homme têtu [...]. Il est impossible de décrire à quel point cette performance a été mauvaise".

Le donateur a déclaré qu'il pensait qu'Andy Beshear, le populaire gouverneur démocrate du Kentucky, un État profondément républicain au niveau fédéral, serait le vainqueur probable.

"Il a gagné le Kentucky rouge. Il sera un excellent candidat qui pourra encore ramener le pays à la maison. Je ne pense pas que Newsom (gouverneur démocrate de Californie) gagnera".

La collecte de fonds va "se tarir", prédit le donateur. "L'argent suit l'enthousiasme. Comment peut-on dire sans rire qu'il faut faire un don pour élire Joe ? ... Je continuerai à collecter des fonds pour lui. Que pouvons-nous faire d'autre ? Il n'y a pas d'autre choix.

SÉNATEUR DÉMOCRATE RAPHAEL WARNOCK

"Je serais inquiet si le président n'avait pas de bilan à présenter, mais le fait est que c'est un homme qui a adopté des lois historiques", a déclaré M. Warnock à l'issue du débat.

JULIAN CASTRO, ANCIEN SECRÉTAIRE AU HUD SOUS LE PRÉSIDENT BARACK OBAMA

"Ce soir était totalement prévisible. M. Biden avait placé la barre très bas avant le débat et n'a même pas réussi à la franchir", a déclaré M. Castro sur le réseau de médias sociaux X. "Il semblait mal préparé, perdu et pas assez fort pour parer efficacement aux attaques de M. Trump, qui ment constamment."

AMY WALTER, RÉDACTRICE EN CHEF DU COOK POLITICAL REPORT ET ÉMINENTE ANALYSTE POLITIQUE

Le débat "n'a fait que rappeler aux électeurs les faiblesses de Biden, en particulier sa santé et son endurance", a déclaré Mme Walters. "Pour être sûr, Trump n'a pas 'gagné' ce débat autant que Biden l'a perdu. Trump a multiplié les faussetés et les mensonges. Il n'a pas réussi à présenter un argumentaire positif pour son second mandat, passant plus de temps à plaider les échecs de Biden. Mais Trump est en tête des sondages et n'a pas besoin de se reposer comme le fait Biden".

"Je ne pense pas que ce débat puisse influencer les électeurs indécis, en particulier ceux qui disent ne pas aimer les deux candidats. Si vous avez abordé ce débat en pensant que les deux hommes étaient des choix insatisfaisants, leurs performances ne vous ont pas détrompé."

MITCH LANDRIEU, CO-PRÉSIDENT DE LA CAMPAGNE DE BIDEN

"J'ai trouvé que c'était une véritable bagarre à mains nues. Je pense qu'ils ont raison, le président a commencé lentement, mais il est revenu en force", a déclaré M. Landrieu sur NBC News.

Mme Landrieu a reconnu que l'aspect physique du débat sera au centre des préoccupations. "Mais lorsque vous vous penchez sur le fond de ce qui a été dit, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que Joe Biden avait raison sur le fond. Il a dit la vérité.

MATT GROSSMANN, PROFESSEUR DE SCIENCES POLITIQUES À LA MICHIGAN STATE UNIVERSITY

"Évidemment, le facteur le plus important est que Joe Biden semblait toujours vieux, râpeux et moins cohérent que lorsqu'il s'est présenté la dernière fois, et ce sera la grande histoire, je pense, de ce débat. Je ne pense pas que Trump ait vraiment fait quoi que ce soit pour s'aider au-delà de ses partisans existants, mais je pense que c'est éclipsé par les impressions que les gens ont de Biden sur sa plus grande vulnérabilité".

M. Grossmann a déclaré que, dès le début du débat, M. Biden avait du mal à faire passer ses idées "et semblait beaucoup plus mou". Il a ajouté que M. Biden n'a commencé à donner des réponses efficaces qu'après 20 minutes de débat. "Il est difficile de s'en remettre.

Selon M. Grossmann, les débats n'ont généralement qu'un faible impact sur les courses présidentielles et cet impact se dissipe avec le temps. "Les débats n'ont normalement pas une grande influence sur les résultats des élections. Mais comme nous sommes dans une élection 50-50 où le pays est divisé, tout petit changement peut faire la différence".

Selon M. Grossmann, l'un des problèmes de M. Biden est que certains de ses partisans expriment leurs inquiétudes quant à sa performance plutôt que de la défendre. "Il n'y a donc pas de message en sa faveur. Et dans la mesure où cela a une influence, cette influence sera de rendre les préoccupations des gens sur l'âge de Biden encore plus saillantes".

TEVI TROY, MEMBRE DU BIPARTISAN POLICY CENTER ET HISTORIEN DE LA PRÉSIDENCE :

Dans l'ensemble, le débat "va être un problème pour Biden", a déclaré M. Troy. M. Biden a donné beaucoup de réponses qui semblaient faibles. "Il y a eu d'autres réponses où il était plus solide, mais cela n'a pas d'importance parce que les réponses problématiques vont perdurer sur Twitter et les médias sociaux.

De son côté, M. Trump a fait preuve de "plus de retenue" que lors des débats précédents, a déclaré M. Troy. Les règles du débat, qui consistent à couper les micros, "l'ont en fait aidé (Trump) : il n'interrompait pas les autres et ne semblait pas aussi impoli".

"Il y a le phénomène des doubles haineux, où les gens n'aiment ni l'un ni l'autre des candidats [...]. L'un est fou, l'autre est trop vieux. Ils ont certainement eu raison de penser que l'un des deux était trop vieux, et pour ce qui est de la folie, je pense que Trump l'a atténuée.

ADRIANNE SHROPSHIRE, DIRECTRICE EXÉCUTIVE DE BLACKPAC, UNE ORGANISATION QUI S'EFFORCE DE MOBILISER LES ÉLECTEURS NOIRS

Mme Shropshire a déclaré avoir noté deux choses dans son bloc-notes en regardant le débat. "La première est que Trump ment", a-t-elle déclaré. L'autre est que Biden "n'a pas été aussi énergique que je pensais qu'il devait l'être".

Mme Shropshire a critiqué les modérateurs pour avoir permis à M. Trump de faire de fausses déclarations sans réagir. "M. Trump a été essentiellement autorisé à faire ce qu'il fait lors de ses rassemblements, c'est-à-dire dire ce qu'il veut, sans se soucier de la relation avec la vérité. C'est vraiment regrettable.

Selon M. Shropshire, M. Biden aurait pu s'opposer plus fermement aux fausses affirmations de M. Trump. "Je pense qu'il a essayé de prendre de la hauteur en parlant de politique. Et je pense que cela a sa place. Mais quand on pense à la situation politique actuelle, il est vraiment nécessaire d'affirmer des faits et de les affirmer très clairement. Et je pense que cela s'est un peu embrouillé dans ses réponses politiques".

Mme Shropshire a déclaré qu'elle n'était pas aussi inquiète que d'autres qui ont dit que M. Biden avait une performance instable qui pourrait augmenter à cause de son âge. "Il a réalisé d'excellentes performances dont les gens ont parlé au cours des derniers mois", a-t-elle déclaré. "Je pense également que cela ne change pas la dynamique de la course, parce qu'ils ont également vu Trump à côté de Joe Biden, et je ne pense pas qu'ils aient vu quelqu'un qui était nécessairement plus fort. Je pense qu'ils ont vu le même Trump déséquilibré qu'ils voient à chaque rassemblement et dans les clips lorsqu'ils sont sur les médias sociaux".

Mme Shropshire a déclaré que M. Biden avait eu un moment fort lorsqu'il avait souligné que M. Trump était un criminel condamné et qu'il avait critiqué sa moralité. Elle a également déclaré que la référence de M. Trump aux migrants qui prennent les emplois des Noirs était devenue "un mème hilarant sur tout le Twitter noir en ce moment". Elle a ajouté que cela montrait que M. Trump ne parvenait pas à établir un lien avec les électeurs noirs. "Il y a des emplois spécifiquement noirs pour les Noirs que les immigrés viennent prendre. C'est un non-sens total.

WALEED SHAHID, STRATÈGE DÉMOCRATE PRINCIPAL ET PORTE-PAROLE DU MOUVEMENT NATIONAL DES SANS-ENGAGEMENT CONTRE BIDEN

"Vous pouvez être en colère contre Biden, mais honnêtement, l'establishment du parti a trompé les gens sur l'électabilité de Biden. C'est une faute professionnelle - une faute politique et morale", a déclaré M. Shahid. "Il a complètement perdu le débat et si la stratégie consiste à utiliser les mêmes tactiques, à recycler le manuel de 2016 et à faire de cette élection une question de vérification des faits, ce n'est pas ce qui va nous faire gagner.

M. Shahid a qualifié le débat de "point de basculement", ajoutant que "les électeurs ne sont pas stupides".

"Je pense que nous verrons ce qui se passera dans quelques semaines. Mais s'ils finissent par remplacer le candidat, ce dernier a besoin de temps. Je ne sais donc pas ce qui va se passer. Je veux dire, c'est sans précédent."