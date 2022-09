Factbox - Rencontrez les PDG des grandes banques qui vont être interrogés par le Congrès.

Voici les biographies des directeurs généraux qui témoigneront, classées par ordre de taille des actifs des banques qu'ils dirigent.

JPMORGAN CHASE & CO

Jamie Dimon, le dirigeant au franc-parler de la plus grande banque américaine, devrait défendre le secteur et répondre à des questions délicates après s'être battu avec les législateurs lors d'auditions précédentes. L'année dernière, il a eu un échange controversé avec la sénatrice Elizabeth Warren sur les frais de découvert de Chase. Dans un témoignage préparé avant les 2022 auditions, Dimon a critiqué les exigences strictes en matière de capital pour les grandes banques, les qualifiant d'entrave au prêt et de "mauvaises pour l'Amérique".

Dimon a pris la tête de JPMorgan en 2006 et est le plus ancien de tous les PDG qui témoigneront. Il n'hésite pas à s'exprimer sur des sujets politiques tels que les infrastructures et l'éducation, qui sont cités dans sa lettre annuelle aux actionnaires.

BANK OF AMERICA CORP

Brian Moynihan, devenu PDG de Bank of America en 2010, a reconstruit l'entreprise après qu'elle ait failli s'effondrer sous le poids de ses acquisitions, pendant la crise, du géant de la Bourse Merrill Lynch et du créancier hypothécaire Countrywide. Dans son témoignage préparé, M. Moynihan a vanté l'accent mis par la société sur la "croissance responsable" comme étant essentiel à sa stabilité et à sa force.

Tout en dirigeant les efforts de redressement de BofA, Moynihan est également devenu l'un des principaux partisans de ce que l'on appelle le capitalisme des parties prenantes, qui combine les intérêts commerciaux avec les objectifs sociétaux.

CITIGROUP INC

Jane Fraser, première femme à diriger une grande banque de la Bourse, a été nommée en mars 2021. Elle a hérité d'une série de problèmes de son prédécesseur, y compris les demandes des régulateurs de nettoyer les contrôles internes de Citigroup. Elle a annoncé son intention de se retirer de la Russie afin de réduire les actifs à risque et d'éliminer les activités de consommation dans 13 autres pays pour se concentrer sur les multinationales et les clients fortunés.

Dans son témoignage préparé, Mme Fraser a déclaré que la banque avait fait des "progrès significatifs" dans le désinvestissement de ces secteurs, tout en soutenant les clients institutionnels.

WELLS FARGO & CO

Charles Scharf a pris les rênes de Wells Fargo en 2019, chargé de résoudre les punitions infligées par les régulateurs suite au scandale des faux comptes de la banque, y compris un plafonnement des actifs imposé par la Réserve fédérale en 2018. Scharf prévoit de dire aux législateurs qu'il s'attend à ce qu'il faille plusieurs années pour finalement rectifier ces problèmes, mais qu'il est confiant que son équipe est bien placée pour le faire, selon son témoignage préparé.

BANCORP AMÉRICAINE

Andy Cecere, qui dirige U.S. Bancorp depuis 2017, a présidé à sa transaction de 8 milliards de dollars pour acheter MUFG Union Bank, annoncée l'année dernière. La transaction attend toujours l'approbation des autorités réglementaires et intervient alors que les responsables gouvernementaux examinent de plus près les fusions bancaires. Dans son témoignage, M. Cecere a déclaré que la fusion fournirait de nouveaux outils et produits aux clients, et stimulerait la concurrence le long de la côte ouest où MUFG Union Bank opère en établissant un "nouveau concurrent bancaire régional formidable".

U.S. Bancorp est actuellement la cinquième plus grande banque des États-Unis avec 582 milliards de dollars d'actifs, et la plus grande banque en dehors des entreprises "globalement systémiques".

GROUPE DE SERVICES FINANCIERS PNC

Depuis 2013, William Demchak est le PDG de PNC, qui opère dans 27 États et dont le siège social est à Pittsburgh. M. Demchak a décrit la banque de 534 milliards de dollars comme une "organisation bancaire de la Bourse" qui se concentre sur les produits traditionnels et s'efforce de s'ancrer dans les communautés locales, selon son témoignage préparé.

TRUIST FINANCIAL CORP

William Rogers Jr, a déclaré que les consommateurs et les entreprises américains étaient en "bonne forme" lors d'une conférence bancaire à New York au début du mois. Il a pris la tête de Truist en septembre de l'année dernière dans le cadre d'une transition prévue après la fusion de BB&T Corporation et de SunTrust Banks en 2019. L'opération a propulsé la firme au septième rang des banques du pays avec 532 milliards de dollars d'actifs.

Dans son témoignage préparé, Rogers décrit la banque comme étant "axée sur les objectifs" et a souligné les efforts déployés pour stimuler les investissements dans les communautés à faible revenu et à majorité minoritaire.