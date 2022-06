Factbox-Restrictions vs protections : Comment les États américains prennent parti sur l'avortement

Voici quelques restrictions et protections que les législatures des États ont adoptées en 2022 :

RESTRICTIONS SUR L'AVORTEMENT

ARIZONA : Le gouverneur républicain Doug Ducey a signé en mars un projet de loi interdisant les avortements après 15 semaines de grossesse. La mesure prévoit des exceptions pour les urgences médicales, mais pas pour le viol ou l'inceste. Elle entrera en vigueur plus tard cette année si elle n'est pas bloquée par un tribunal.

FLORIDA : Le gouverneur républicain Ron DeSantis a signé en avril une interdiction de l'avortement après 15 semaines, qui prévoit des exceptions pour les urgences médicales ou si le fœtus présente une anomalie fatale. Les exceptions ne permettent pas l'avortement au-delà de 15 semaines en cas de viol, d'inceste ou de traite des êtres humains. L'interdiction doit entrer en vigueur le 1er juillet.

IDAHO : Le gouverneur républicain Brad Little a signé en mars une interdiction de l'avortement à six semaines qui permet aux membres de la famille du fœtus de poursuivre en justice les prestataires qui pratiquent des avortements au-delà de ce point, similaire à une loi du Texas promulguée l'année dernière. La loi de l'Idaho devait entrer en vigueur en avril, mais a été bloquée par la Cour suprême de l'État. Une audience est prévue en août.

KENTUCKY : Le corps législatif en avril Les législateurs de Louisiane en juin ont donné leur approbation finale en passant outre le veto du gouverneur démocrate Andy Beshear pour promulguer plusieurs restrictions à l'avortement, y compris une interdiction de 15 semaines, une exigence que les restes du fœtus soient incinérés ou enterrés, et une exigence qu'un certificat combiné de naissance-mort ou de mortinaissance soit émis pour chaque avortement. La loi a pris effet immédiatement, suspendant la capacité des cliniques à fournir des avortements pendant huit jours jusqu'à ce qu'un juge américain bloque temporairement son application.

LOUISIANA : En juin, les législateurs de Louisiane ont donné leur approbation finale à un projet de loi qui renforcerait la loi de déclenchement de l'État, qui entrera en vigueur si Roe est annulé. La mesure interdit tous les avortements sauf en cas d'urgence médicale et augmente les sanctions pénales pour les travailleurs de la santé qui pratiquent des avortements, avec une amende maximale de 100 000 $ et 10 ans de prison. Le gouverneur démocrate John Bel Edwards a approuvé des restrictions à l'avortement dans le passé et devrait signer la loi.

OKLAHOMA : Le gouverneur Kevin Stitt, un républicain, a signé ce printemps trois lois restreignant ou interdisant l'avortement.

La loi signée le 26 mai interdit tout avortement, sauf en cas d'urgence médicale, de viol ou d'inceste. Elle a pris effet immédiatement et a fermé les services d'avortement de l'État. Elle s'appuie sur les citoyens privés pour poursuivre les prestataires et toute personne qui "aide ou encourage" les avortements pour être appliquée.

Plus tôt en mai, Stitt a signé une interdiction des avortements après six semaines de grossesse. Elle s'appuie sur le même mécanisme d'application des poursuites judiciaires et a également pris effet immédiatement.

Un projet de loi signé en avril interdit l'avortement sauf en cas d'urgence médicale et punit les prestataires qui enfreignent la loi d'une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 dollars et de 10 ans de prison. La loi doit entrer en vigueur en août.

DAKOTA DU SUD : La gouverneure républicaine Kristi Noem a signé en mars un projet de loi exigeant que les femmes effectuent trois visites en personne chez le médecin pour effectuer un avortement médicamenteux. Un juge fédéral a temporairement bloqué l'entrée en vigueur de la loi en réponse à un procès intenté par Planned Parenthood. En mai, une cour d'appel fédérale a mis l'affaire en suspens jusqu'à ce que la Cour suprême des États-Unis se prononce sur l'affaire concernant le droit fédéral à l'avortement.

PROTECTIONS DE L'AVORTEMENT

COLORADO : Le gouverneur Jared Polis, un démocrate, a signé le 4 avril un projet de loi codifiant le droit à l'avortement. La mesure a pris effet immédiatement.

CONNECTICUT : En mai, le gouverneur démocrate Ned Lamont a signé une loi qui protège toute personne qui fournit des avortements, se fait avorter ou aide quelqu'un à se faire avorter contre les restrictions des autres États. Entre autres dispositions, la mesure interdit aux agences d'État de participer à des enquêtes inter-États visant à tenir quelqu'un pour responsable au civil ou au pénal d'avoir obtenu ou aidé un avortement. La loi doit entrer en vigueur le 1er juillet.

MARYLAND : Le corps législatif a adopté un projet de loi qui élargit la définition de qui peut fournir des avortements pour inclure tout "fournisseur qualifié", établit un programme de formation des fournisseurs d'avortement financé par l'État et exige que la plupart des plans d'assurance couvrent le coût des avortements. Le gouverneur républicain Larry Hogan a opposé son veto au projet de loi, mais l'assemblée législative de l'État, contrôlée par les démocrates, a passé outre son veto le 9 avril et la loi doit entrer en vigueur le 1er juillet.

NEW YORK : La gouverneure démocrate Kathy Hochul a signé lundi une loi qui protège les fournisseurs d'avortement et les patients de l'État contre les pénalités imposées par d'autres États en matière d'avortement. Les lois, qui ont pris effet immédiatement, permettent aux individus de déposer des plaintes contre toute personne qui les poursuit ou porte des accusations contre eux pour avoir facilité ou obtenu un avortement, et interdisent aux tribunaux de l'État de coopérer dans les poursuites civiles ou criminelles découlant d'avortements qui ont eu lieu à New York.

VERMONT : Le corps législatif dirigé par les démocrates a adopté en février un amendement constitutionnel qui garantit le droit à l'avortement. Il sera soumis à l'approbation des électeurs en novembre.