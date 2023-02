Factbox-Résultats à ce jour de l'élection présidentielle au Nigeria

Les trois principaux partis se sont plaints d'irrégularités. Des cas de violence et d'intimidation ont été signalés, mais pas à l'échelle des élections précédentes.

Voici des détails sur le processus électoral et les dirigeants actuels.

QUI SONT LES PRINCIPAUX CANDIDATS ?

Dix-huit candidats sont en lice pour la présidence, mais seuls trois sont considérés comme ayant une chance réaliste. Il s'agit de Bola Tinubu du parti au pouvoir, le All Progressives Congress (APC), d'Atiku Abubakar du principal parti d'opposition, le People's Democratic Party (PDP), et de Peter Obi du plus petit Labour Party (LP).

Un quatrième prétendant, Rabiu Kwankwaso, du New Nigeria People's Party (NNPP), devrait faire bonne figure dans certaines régions du nord.

QUI EST EN TÊTE ?

Selon un décompte de Reuters des résultats provisoires annoncés par les responsables électoraux dans 20 des 36 États du Nigeria, Tinubu est en tête avec 39,7 % ou 5,4 millions de votes valides comptabilisés, contre 32,2 % ou 4,4 millions de votes pour Atiku. Obi avait obtenu environ 16,3% ou 2,2 millions de voix.

COMMENT LES VOTES SONT-ILS COMPTABILISÉS ?

Les résultats des 176 846 bureaux de vote sont comptés manuellement, puis relayés électroniquement au siège de la Commission électorale nationale indépendante (INEC) à Abuja, qui les publie sur son site Web.

Les résultats sont également comptabilisés au niveau des quartiers, des collectivités locales et des États. Un directeur du scrutin de chaque État se rend ensuite à Abuja avec une feuille de décompte, qui sera comparée aux résultats envoyés directement par les bureaux de vote au centre national de collation.

Une fois que les décomptes de tous les États et du territoire fédéral d'Abuja sont vérifiés, le président de l'INEC annonce les résultats nationaux et déclare un gagnant.

COMMENT UN CANDIDAT PEUT-IL GAGNER ?

Pour remporter l'élection présidentielle, un candidat n'a besoin que d'une majorité simple, à condition qu'il obtienne au moins un quart des votes exprimés dans au moins 24 États. Si aucun candidat n'atteint ce résultat, un second tour sera organisé dans les 21 jours.