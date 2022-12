Factbox-Résumé des déclarations d'impôts de Trump de 2015 à 2020

2015

Salaires 14 141

Intérêts imposables $9,393,096

Dividendes 1 729 897

Revenu d'entreprise -599 030

Biens immobiliers locatifs, -7 882 011

partenariats, etc.

Revenu imposable 0

Impôt net 641 931 $ (le groupe d'experts du Congrès

Congressional tax panel says this could drop

à 750 $, si une réclamation de

pertes antérieures est approuvée)

2016

Salaires 978

Intérêts imposables 8 994 141

Dividendes 337 938

Revenu d'entreprise $8,797,393

Biens immobiliers locatifs, -15 939 523

sociétés de personnes, etc.

Revenu imposable 0

Impôt net 750

2017

Salaires 373 629

Intérêts imposables $6,758,494

Dividendes 21 984

Revenu d'entreprise 1 433 030

Biens immobiliers locatifs, -16 746 815

partenariats, etc.

Revenu imposable 0

Impôt net 750

2018

Salaires 393 957

Intérêts imposables 9,435,377

Dividendes 60 254

Revenu d'entreprise -430 408

Biens immobiliers locatifs, -11 992 220

sociétés de personnes, etc.

Revenu imposable 22,951,389

Impôt net 999 466

2019

Salaires 393 928

Intérêts imposables 11 332 436

Dividendes 71 921

Revenu d'entreprise -25 560

Biens immobiliers locatifs, -16 472 951

sociétés de personnes, etc.

Revenu imposable 2 975 173

Impôt net 133 445

2020

Salaires 393 229

Intérêts imposables 10 626 179

Dividendes 25 347

Revenu d'entreprise -29 686

Biens immobiliers locatifs, -15 676 469

sociétés de personnes, etc.

Revenu imposable 0

Impôt net 0