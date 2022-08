Factbox-Sanctions économiques imposées par la Chine à Taiwan suite à la visite de Pelosi

Dans une salve d'avertissement avant la visite de Pelosi, les douanes chinoises ont suspendu depuis lundi les importations de 35 exportateurs taïwanais de biscuits et de pâtisseries.

De janvier à juin, les importations chinoises en provenance de Taïwan ont atteint 122,5 milliards de dollars, soit une hausse de 7,3 % par rapport à l'année précédente, selon les données des douanes chinoises. Les principales marchandises importées comprenaient des circuits intégrés et des composants électroniques.

SABLE NATUREL

Le ministère chinois du commerce a déclaré que les exportations de sable naturel - largement utilisé dans la construction et dans le béton - vers Taïwan étaient suspendues depuis mercredi.

Cette mesure est basée sur les lois et règlements, a déclaré le ministère, sans donner de détails.

En mars 2007, la Chine a interrompu les exportations de sable naturel vers Taiwan en raison de préoccupations environnementales. L'interdiction a duré un an. Selon les données officielles chinoises, plus de 90 % des importations de sable naturel de Taïwan provenaient de Chine en 2007.

FRUITS ET POISSONS

La Chine a également interrompu les importations d'agrumes, de queue de cheval à rayures blanches réfrigérée et de chinchard congelé en provenance de Taïwan à partir de mercredi, une suspension qui, selon elle, est due aux résidus de pesticides trouvés sur les agrumes, tandis que des traces du nouveau coronavirus ont été détectées sur l'emballage de certains produits de poisson congelés en juin.

Les principales importations alimentaires et agricoles de la Chine en provenance de Taïwan sont les fruits de mer, le café, les produits laitiers, les boissons et le vinaigre.

De janvier à juin, les plus gros postes d'importations agricoles et alimentaires de la Chine en provenance de Taiwan étaient les poissons et autres invertébrés aquatiques, atteignant 399 millions de yuans (59 millions de dollars).

Au début de cette année, la Chine a suspendu les importations de poisson mérou en provenance de Taïwan, affirmant avoir détecté des produits chimiques interdits.

L'année dernière, Pékin a également suspendu les importations d'ananas, de pommes à sucre et de pommes à la cire en provenance de l'île, invoquant des problèmes de parasites.

DEUX FONDATIONS

La Chine a également promis de prendre des "mesures disciplinaires" contre deux fondations taïwanaises qui, selon elle, se sont engagées de manière agressive dans des activités séparatistes pro-indépendance.

Les deux fondations - la Fondation taïwanaise pour la démocratie et le Fonds de coopération internationale et de développement du ministère des Affaires étrangères de Taïwan - se verront interdire toute coopération avec des organisations, des entreprises et des individus sur le continent, a déclaré mercredi l'agence de presse d'État Xinhua, citant Ma Xiaoguang, porte-parole du Bureau des affaires taïwanaises de la Chine.

La Chine punira toute organisation, entreprise ou individu du continent qui apportera un soutien financier aux deux fondations ou les servira, a rapporté Xinhua, ajoutant que d'autres mesures seront adoptées si nécessaire.

En outre, toute transaction ou coopération entre quatre entreprises taïwanaises spécifiques et des entreprises du continent est interdite en raison de leurs dons aux deux fondations.

Les cadres des quatre entreprises taïwanaises - le producteur solaire Speedtech Energy Co. et Hyweb Technology Co., le producteur d'équipements médicaux Skyla et la société de gestion de flotte de véhicules à chaîne du froid SkyEyes - seront interdits d'entrée en Chine continentale.

(1 $ = 6,7506 yuan renminbi chinois)