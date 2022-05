Factbox-Sanctions financières occidentales contre la Russie

Ces mesures ont déclenché un exode des entreprises étrangères, ont fait naître la perspective d'un défaut de paiement de la Russie sur sa dette souveraine et semblent devoir déclencher une profonde contraction économique.

Voici un résumé des principales sanctions financières :

GEL DES AVOIRS DES BANQUES CENTRALES

Le Groupe des sept grandes puissances occidentales a interdit les transactions avec la banque centrale de Russie et a gelé ses actifs détenus dans leurs juridictions - environ 300 milliards de dollars, selon le ministre russe des Finances Anton Siluanov.

Moscou a qualifié cette mesure de "vol", après avoir vanté pendant des années ses réserves colossales comme un trésor de guerre qui protégerait l'économie contre les sanctions occidentales ou une forte récession.

Les réserves globales d'or et de devises étrangères de la Russie - y compris les fonds gelés - s'élevaient à 593,1 milliards de dollars au 29 avril.

Les États-Unis ont également interdit à la Russie d'utiliser les réserves gelées pour effectuer des paiements obligataires aux détenteurs étrangers de la dette souveraine de la Russie.

INVESTISSEMENT

Les États-Unis ont interdit aux entreprises américaines de faire de nouveaux investissements en Russie. L'UE a interdit les nouveaux investissements dans le secteur énergétique russe.

Plusieurs véhicules d'investissement d'État tels que le Fonds russe d'investissement direct et la banque de développement d'État VEB ont été sanctionnés, interdisant aux investisseurs occidentaux de traiter avec eux.

Les États-Unis ont interdit la négociation sur le marché secondaire de la dette publique russe émise depuis le 1er mars. Les précédentes sanctions mises en place en 2019 avaient déjà limité la capacité des Occidentaux à investir dans la dette publique russe sur le marché primaire.

La Grande-Bretagne a interdit les placements de dette souveraine russe à Londres et l'UE a également restreint les échanges d'obligations d'État russes.

La Russie a environ 40 milliards de dollars de dette en circulation, libellée en euros et en dollars.

Les investisseurs étrangers en détiennent la moitié, ainsi qu'environ 18% ou 2,8 trillions de roubles (45 milliards de dollars) d'obligations domestiques russes, appelées OFZ.

BANQUE

Les États-Unis ont imposé des "sanctions de blocage complet" à plusieurs banques et institutions financières russes, dont les créanciers publics Sberbank et VTB Bank, qui représentent ensemble environ la moitié des actifs bancaires de la Russie.

Ces restrictions les empêchent effectivement de traiter en dollars américains et interdisent aux entreprises occidentales d'effectuer des transactions avec elles.

L'UE a exclu sept banques russes, dont la VTB Bank et l'Otkritie Bank, également détenues par l'État, du système de messagerie de communication financière SWIFT, ce qui entrave leur capacité à effectuer des transactions transfrontalières.

La chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré le 5 mai que le bloc avait l'intention d'éjecter la Sberbank de SWIFT dans son prochain train de sanctions.

SANCTIONS PERSONNELLES

Des centaines de membres de l'élite politique et économique russe ont été ajoutés aux listes de sanctions des États-Unis et de l'UE, ce qui a pour effet de geler leurs avoirs et de leur interdire de voyager dans le pays.

Des sanctions ont notamment été imposées au président Vladimir Poutine et à son cabinet, dont le ministre des Affaires étrangères Sergey Lavrov, le Premier ministre Mikhail Mishustin et le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov, ainsi qu'à leurs familles.

Des hauts dirigeants des plus grandes entreprises publiques russes, dont le PDG de la Sberbank, German Gref, ont également été sanctionnés, ce qui a entraîné la saisie de plus de 30 milliards de dollars d'actifs dans l'UE, a indiqué le bloc.

L'oligarque Roman Abramovitch a été contraint de vendre le Chelsea Football Club après que la Grande-Bretagne l'a inscrit sur sa liste de sanctions.

(1 $ = 62,2500 roubles)