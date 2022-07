Factbox-Scandales auxquels est confronté le gouvernement du Premier ministre britannique Johnson

Vous trouverez ci-dessous une liste des scandales auxquels Johnson a été confronté :

28 mai 2020 - Violation "mineure" du confinement par un conseiller du PM

La police britannique déclare que Dominic Cummings, conseiller principal de Johnson, a peut-être enfreint les règles de confinement contre le coronavirus en conduisant 26 miles jusqu'à un château avec sa femme et son fils, mais elle a déclaré qu'elle ne prendrait aucune autre mesure.

28 avril 2021 - Enquête sur la rénovation d'un appartement

La commission électorale britannique ouvre une enquête officielle sur le financement de la rénovation de l'appartement de M. Johnson à Downing Bourse, citant des raisons de soupçonner qu'une infraction a pu être commise.

10 mai 2021 - Enquête sur les rapports de voyages à l'étranger

L'organisme de surveillance des normes du Parlement enquête sur la façon dont M. Johnson a déclaré ses voyages privés à l'étranger.

26 oct. 2021 - Un législateur coupable de lobbying rémunéré

Le législateur conservateur et ancien ministre Owen Paterson fait face à une suspension de 30 jours après que le comité des normes du Parlement ait constaté qu'il avait commis un "cas flagrant de lobbying rémunéré".

3 nov. 2021 - Le gouvernement change les règles pour sauver un législateur

Les conservateurs de Johnson sont accusés de corruption après avoir voté pour mettre fin à la suspension de Paterson et pour imposer une révision du processus d'enquête sur les législateurs.

4 nov. 2021 - Demi-tour sur Paterson

Après le mécontentement de son propre parti et les gros titres des journaux accusant l'administration de Johnson de sordidité, le gouvernement fait volte-face sur les plans et Paterson quitte le Parlement.

22 nov. 2021 - Discours de Peppa Pig

Après avoir perdu sa place lors d'un discours, Johnson régale les chefs d'entreprise avec une anecdote sur la visite d'un parc à thème pour enfants Peppa Pig, ce qui incite certains à s'inquiéter de son leadership.

30 nov. 2021 - Rapport sur la fête de Noël de Lockdown

Le journal The Mirror publie le premier d'une longue série de reportages sur les fêtes de Noël dans les ministères, y compris le bureau de Johnson à Downing Bourse, en décembre 2020, alors que de tels rassemblements sont interdits en vertu des restrictions COVID-19.

7 déc. 2021 - Vidéo du personnel plaisantant sur la fête

Quelques heures après que M. Johnson ait déclaré qu'il était convaincu qu'aucune règle COVID n'avait été enfreinte, ITV publie une vidéo qui a fait l'objet d'une fuite et qui montre son personnel en train de plaisanter sur un rassemblement à la Bourse pendant une conférence de presse fictive.

8 déc. 2021 - Johnson s'excuse, un collaborateur démissionne

Johnson s'excuse pour la vidéo, se disant furieux. Allegra Stratton, qui était jusqu'à récemment la porte-parole de Johnson pour la COP26, mais qui était son attachée de presse au moment de la vidéo, démissionne.

9 déc. 2021 - Les conservateurs se voient infliger une amende pour la rénovation d'un appartement

Les conservateurs se voient infliger une amende de 17 800 livres (23 500 $) par le chien de garde électoral pour avoir omis de déclarer avec précision un don qui a contribué à financer une rénovation de luxe de la résidence officielle de Johnson.

14 déc. 2021 - Les législateurs conservateurs se rebellent

Plus de 100 conservateurs votent contre les nouvelles restrictions relatives au coronavirus, portant un coup à l'autorité de Johnson.

17 déc. 2021 - Les conservateurs perdent un siège parlementaire

Les conservateurs de Johnson perdent une élection visant à pourvoir le siège vacant de Paterson, étayant les craintes de certains que la réputation et les perspectives électorales du parti en souffrent.

17 déc. 2021 - L'enquêteur principal démissionne

Le plus haut fonctionnaire britannique, Simon Case, se retire de la direction d'une enquête sur les présumés partis après qu'il s'avère qu'un événement a eu lieu dans son propre bureau. La fonctionnaire principale Sue Gray reprend l'enquête.

18 déc. 2021 - Le ministre du Brexit démissionne

Le ministre du Brexit David Frost, architecte de la stratégie tumultueuse de Johnson pour le Brexit, démissionne, se disant désabusé par la direction du gouvernement.

19 déc. 2021 - Publication d'une photo de la Garden Party

Le journal The Guardian publie une photo de Johnson et de plus d'une douzaine d'autres personnes buvant du vin dans le jardin de la Bourse de Downing Bourse qui, selon lui, a été prise pendant le verrouillage le 15 mai 2020.

12 janvier 2022 - Le PM dit avoir assisté à un rassemblement lors du lockdown

Johnson dit avoir assisté à un rassemblement dans le jardin de la Bourse le 20 mai 2020, mais qu'il croyait qu'il s'agissait d'un événement professionnel.

Le diffuseur ITV affirme que l'assistant principal qui a organisé l'événement a signé un courriel d'invitation "apportez votre propre alcool".

14 janv. 2022 - Le PM s'excuse auprès du palais de Buckingham

Le cabinet du Premier ministre Johnson présente ses excuses à la Reine Elizabeth après qu'il soit apparu que le personnel a fait la fête à Downing Bourse la veille des funérailles de son mari, le Prince Philip, en avril 2021, alors que le panorama intérieur était interdit.

24 janvier 2022 - Rapport sur le rassemblement d'anniversaire de Johnson

ITV affirme que jusqu'à 30 personnes ont assisté à un événement en juin 2020 au cours duquel Johnson a reçu un gâteau tandis que sa femme a fait chanter le personnel en chantant "Happy Birthday". Le bureau de Johnson confirme que le personnel s'est réuni brièvement après une réunion mais conteste qu'il s'agissait d'une fête.

25 janvier 2022 - Enquête de la police

La police déclare qu'elle enquête sur les événements de verrouillage qui ont eu lieu à la Bourse et dans d'autres ministères après avoir reçu des informations de l'enquête de Gray.

31 janv. 2022 - Gray publie ses premières conclusions

Gray publie un rapport limité, écourté par l'enquête de police en cours. Il condamne certains comportements au sein du gouvernement comme étant "difficiles à justifier" et affirme que certains des événements n'auraient pas dû avoir lieu. Johnson s'excuse.

31 janvier 2022 - Accusation de Jimmy Savile

Johnson accuse à tort le leader de l'opposition travailliste Keir Starmer, ancien directeur des poursuites publiques, de ne pas avoir poursuivi le délinquant sexuel Jimmy Savile, aujourd'hui décédé.

3 févr. 2022 - Johnson clarifie ses propos sur Savile

Suite aux appels des opposants et de certains de ses conservateurs à retirer ses remarques sur Savile, Johnson déclare vouloir les clarifier. Son chef de la politique démissionne, déclarant que la remarque de Savile était une "accusation calomnieuse".

7 février 2022 - Starmer harcelé par des manifestants

M. Starmer est confronté à des manifestants en colère, dont certains font référence à M. Savile, ce qui entraîne une nouvelle pression sur M. Johnson pour qu'il retire sa plainte.

1er juillet 2022 - Les conservateurs suspendent un homme de loi

Les conservateurs de Johnson suspendent le législateur Christopher Pincher, qui s'est retrouvé mêlé à des accusations d'inconduite sexuelle.

5 juillet 2022 - Démission des ministres des Finances et de la Santé

Le ministre des Finances Rishi Sunak et le ministre de la Santé Sajid Javid démissionnent, s'en prenant à la capacité de Johnson à diriger une administration qui respecte les normes.

5 juillet 2022 - Accusations de mensonge au sujet du ministre

Un ancien haut fonctionnaire du Foreign Office accuse le bureau de Johnson de mentir sur la question de savoir si le premier ministre était au courant des plaintes pour inconduite sexuelle déposées contre M. Pincher.