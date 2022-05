Factbox-Sept courses clés en Géorgie, primaires de mi-mandat en Alabama, second tour du Texas

L'Arkansas et le Minnesota ont également organisé des courses à l'investiture, tandis que le Texas a organisé un second tour pour les courses non résolues lors des primaires du 1er mars dans cet État. Voici sept courses clés :

DAVID PERDUE PERD GROS FACE À BRIAN KEMP

Le gouverneur républicain de Géorgie, Brian Kemp, a facilement battu son challenger soutenu par Trump, l'ancien sénateur américain David Perdue, portant un autre coup au pouvoir d'approbation de Trump. Perdue n'a même pas été en mesure de forcer un second tour avec Kemp, qui s'était attiré l'ire de Trump en refusant d'aider l'effort de l'ancien président pour renverser la perte de Trump en 2020 dans l'État. Kemp affrontera la démocrate Stacey Abrams dans ce qui devrait être un concours serré en novembre.

LA CANDIDATURE DE HERSCHEL WALKER AU SÉNAT DES ÉTATS-UNIS

Toujours en Géorgie, Herschel Walker, soutenu par Trump, a remporté la primaire républicaine pour affronter le sénateur américain démocrate Raphael Warnock en novembre. Walker, un ancien joueur de football professionnel avec peu d'expérience politique, était en passe de remporter plus de 50 % du vote républicain dans un champ de six personnes, selon les projections d'Edison Research. La compétition de novembre contre Warnock est largement considérée comme un match nul.

PLUS DE REVANCHE : HICE VS RAFFENSPERGER

Comme dans la course contre Kemp, Trump a également soutenu un challenger du secrétaire d'État républicain de Géorgie, Brad Raffensperger, au motif qu'il n'a pas fait assez pour soutenir ses fausses allégations selon lesquelles l'élection présidentielle de 2020 lui a été volée. La représentante américaine Jody Hice, soutenue par Trump, qui s'est rapprochée de Raffensperger dans les derniers sondages, pourrait être la meilleure chance de Trump de déloger un titulaire en Géorgie.

DUEL DÉMOCRATIQUE : BOURDEAUX VS MCBATH

Le 7e district congressionnel de Géorgie, nouvellement dessiné, a opposé deux représentantes démocrates des États-Unis - Carolyn Bourdeaux et Lucy McBath. Bourdeaux a été la seule démocrate à renverser un siège républicain à la Chambre des représentants lors des élections de novembre 2020, tandis que McBath était une partisane du contrôle des armes à feu avant de gagner un siège au Congrès en 2018. Le 7e district du Congrès est fortement démocrate.

PAXTON SURVIT À NOUVEAU

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a déjà remporté une campagne de réélection depuis son inculpation en 2015 pour fraude boursière dans l'État. Mardi, il a remporté l'investiture républicaine pour défendre à nouveau son siège en novembre, en battant le commissaire aux terres de l'État, George P. Bush, dans un second tour, après qu'aucun des deux n'ait obtenu 50 % des voix lors de la primaire du 1er mars. Bush est le petit-fils de l'ancien président George H. W. Bush.

MO BROOKS S'ACCROCHE

Le représentant américain Mo Brooks, un fauteur de trouble républicain de l'Alabama, a connu une récente remontée dans les sondages avant sa tentative de retour au Sénat américain. Il a été un partisan de la première heure de Trump, mais l'ancien président a retiré en mars son soutien à la campagne de Brooks, alors en difficulté, après que ce dernier a déclaré aux électeurs de l'Alabama qu'il était temps de tourner la page sur les fausses affirmations de Trump concernant une élection volée. Katie Britt, ancienne chef de cabinet du sénateur américain sortant Richard Shelby, est toujours la favorite, mais Brooks en a fait une course.

DÉMOCRATE MODÉRÉ CONTRE CHALLENGER PROGRESSISTE

Le représentant américain Henry Cuellar du Texas, un démocrate modéré, a affronté l'opposante progressiste Jessica Cisneros dans une course à l'investiture du parti après qu'aucun des deux n'ait obtenu 50 % lors des primaires du 1er mars. Le gagnant participera à l'une des rares courses compétitives de la Chambre des représentants du Texas en novembre. Cuellar est le seul démocrate de la Chambre des représentants qui s'oppose au droit à l'avortement, ce que Cisneros a attaqué en même temps que son opposition à la législation permettant aux travailleurs d'obtenir plus facilement une représentation syndicale.