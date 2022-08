Factbox-Timeline des événements clés de l'enquête sur les documents de Trump

Les procureurs fédéraux, dans un document déposé au tribunal, ont allégué publiquement pour la première fois que le gardien des dossiers de Trump, qui n'a pas été nommé, a faussement certifié que l'ancien président républicain avait rendu tous les dossiers gouvernementaux. Le ministère a également déclaré avoir des preuves que des documents classifiés ont été délibérément dissimulés au FBI.

La National Archives and Records Administration (NARA), dans diverses lettres, a déclaré "avoir eu des communications continues avec les représentants de l'ancien président tout au long de l'année 2021 au sujet de ce qui semblait être des dossiers présidentiels manquants", qui font maintenant l'objet d'une enquête fédérale en cours.

Vous trouverez ci-dessous une chronologie des événements clés de l'enquête :

20 janvier 2021

M. Trump quitte la Maison-Blanche alors que le démocrate Joe Biden prête serment en tant que 46e président de la nation et retourne dans sa propriété privée de Floride connue sous le nom de Mar-a-Lago.

Mai 2021

Les Archives envoient un courriel aux avocats de Trump, les informant que quelque deux douzaines de boîtes de documents originaux n'ont pas été remises, selon le Washington Post https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/08/24/trump-records-archives-2021/.

Décembre 2021

Un "représentant" de Trump informe les Archives "qu'ils avaient localisé certains documents", selon la déclaration https://www.archives.gov/press/press-releases/2022/nr22-001 publiée ultérieurement par la NARA.

Mi-janvier 2022

Les Archives récupèrent 15 boîtes https://www.archives.gov/press/press-releases/2022/nr22-001 de documents présidentiels auprès de la succession de Trump.

L'agence non partisane des archives présidentielles a déclaré avoir "identifié des éléments marqués comme des informations classifiées de sécurité nationale, jusqu'au niveau Top Secret et comprenant des informations compartimentées sensibles et des documents du Programme d'accès spécial" et a demandé la permission d'alerter le FBI.

8 février 2022

Les Archives publient une déclaration publique disant qu'elles sont toujours à la recherche d'autres dossiers présidentiels de Trump, un jour après que le Washington Post ait rapporté https://wapo.st/3opJziD que les boîtes avaient été récupérées en Floride.

10 février 2022

Le comité de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis annonce l'ouverture d'une enquête sur la façon dont Trump a traité les documents, puis élargit son enquête dans une lettre adressée à l'agence le 24 février.

Le New York Times rapporte que le personnel de la Maison Blanche trouve périodiquement des amas de documents bouchant les toilettes de la Maison Blanche, une accusation que Trump a déclaré être fausse. La journaliste Maggie Haberman publie plus tard des photos https://www.axios.com/2022/08/08/trump-toilet-photos-maggie-haberman de certains des prétendus documents trouvés.

18 février 2022

La NARA déclare au Congrès que Trump a emporté des informations classifiées dans sa maison de Floride après avoir quitté la Maison-Blanche.

7 avril 2022

Des sources confirment à Reuters que le ministère de la Justice des États-Unis enquêtait sur le retrait par Trump des documents présidentiels officiels de la Maison-Blanche.

11 avril 2022

Le bureau du conseiller de la Maison-Blanche, sous la direction de Biden, demande officiellement aux Archives de donner au FBI l'accès aux 15 boîtes. La NARA informe les représentants de Trump de l'examen du FBI dans une lettre du 12 avril.

29 avril et 1er mai

L'avocat de Trump, Evan Corcoran, cherche à retarder la divulgation au FBI dans deux lettres envoyées aux Archives.

10 mai 2022

L'archiviste américaine par intérim Debra Steidel Wall répond à Corcoran, rejetant le délai demandé par Trump et refusant sa revendication de privilège "protecteur", ajoutant que le FBI peut accéder aux documents dès le 12 mai. La lettre est rendue publique le 23 août et oblige à récupérer des centaines de pages de documents classifiés jusqu'à présent.

11 mai 2022

Jay Bratt, chef du contre-espionnage et du contrôle des exportations à la Division de la sécurité nationale du ministère de la Justice des États-Unis, demande au dépositaire des dossiers de Trump de comparaître devant un grand jury fédéral à Washington, selon le dépôt de mardi. Bratt, dans une lettre distincte adressée à Corcoran, indique que le représentant peut se conformer à l'assignation à comparaître en remettant au FBI "tout document recevable" et une déclaration sous serment, au lieu de se présenter au tribunal. L'enquête du grand jury est rapportée pour la première fois par le New York Times.

Le 3 juin

Un représentant de M. Trump, dont le nom est expurgé dans le dossier du ministère de la Justice, affirme qu'une "recherche diligente" a été effectuée pour trouver à Mar-a-Lago des documents retirés de la Maison-Blanche et que "tout document recevable accompagne cette certification."

8 août

Les agents fédéraux exécutent un mandat de perquisition à la propriété de Trump en Floride, découvrant 13 boîtes ou conteneurs avec des documents marqués classifiés -- "plus de deux fois la quantité produite le 3 juin en réponse à l'assignation du grand jury". Trump n'était pas à la propriété à ce moment-là, et les rapports des médias le montraient à la Trump Tower à Manhattan.

Une photo publiée dans le dépôt de mardi montre certains des documents saisis avec des marquages clairs de "Top Secret" et "Secret".

Trump, dans un post en ligne, déclare que les documents ont été "tous déclassifiés" et placés dans un "stockage sécurisé". Un jour plus tard, Trump, qui continue de faire allusion à une éventuelle candidature à la présidence en 2024, cite la perquisition du FBI dans un appel de fonds de campagne.

12 août

Le mandat de perquisition du FBI est rendu public après avoir été approuvé par le juge d'instance américain Bruce Reinhart.

22 août

Deux semaines après la perquisition du FBI, M. Trump demande séparément au tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Floride de nommer un "maître spécial" pour examiner les documents, ce qui suscite la réponse de 54 pages du ministère de la Justice le mardi.

Le lendemain, les Archives publient leur lettre du 10 mai adressée à l'avocat de Trump.

26 août

Le ministère de la Justice publie un affidavit fortement expurgé - une déclaration sous serment décrivant les preuves qui donnent aux responsables de l'application de la loi une cause probable pour demander à un juge d'approuver un mandat de perquisition - après que des médias aient intenté une action en justice pour sa publication. Un juge a approuvé sa publication.

30 août

Le ministère dépose sa réponse à la demande de Trump pour un examen par un maître spécial.

1er septembre

La juge de district américaine Aileen Cannon à West Palm Beach doit tenir une audience sur la demande de Trump concernant les documents -- près de 19 mois après avoir quitté ses fonctions.