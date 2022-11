Factbox-Top crypto exchanges by volume

Ce mouvement est le dernier et potentiellement le plus grand renflouement dans le monde de la crypto, et les investisseurs sont sur le qui-vive quant à la façon dont la secousse pourrait remodeler le paysage commercial.

Voici une liste des plus grands échanges de crypto en termes de volume cette année, selon le site d'analyse CoinGecko.

Volume d'échange YTD (USD)

Binance 4,953 milliards de dollars

OKX 960,93 milliards de dollars

UpBit 800,00 milliards de dollars

Coinbase 775,09 milliards de dollars

FTX 626,69 milliards de dollars

KuCoin 554,87 milliards de dollars

Crypto.com 453,96 milliards de dollars

Huobi 452,62 milliards de dollars

Gate.io 433,83 milliards de dollars

Kraken 237,48 milliards de dollars