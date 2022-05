Factbox-Victimes de la fusillade dans l'épicerie Tops à Buffalo, New York

Le département de police de Buffalo a publié dimanche en fin de journée les noms des 10 victimes tuées lors de la fusillade. Trois personnes ont également été blessées. Onze personnes touchées par les tirs étaient noires et deux étaient blanches, ont indiqué les responsables. La répartition raciale des morts n'a pas été précisée.

Le suspect, Payton Gendron, 18 ans, de Conklin, New York, s'est rendu samedi. Parmi les personnes décédées figurent

Pearly Young

Pearly Young, 77 ans, a dirigé pendant 25 ans une banque alimentaire dans le quartier de Central Park à Buffalo, selon le tweet d'un journaliste. Young était une grand-mère et une missionnaire qui aimait "chanter, danser" et être avec sa famille, selon le tweet de Madison Carter.

Ruth Whitfield

Whitfield, 86 ans, était la mère de l'ancien commissaire des pompiers de Buffalo, Garnell Whitfield. Elle avait rendu visite à son mari dans une maison de retraite et était sur le chemin du retour lorsqu'elle s'est arrêtée chez Tops, selon la chaîne de télévision WGRZ.

Margus D. Morrison

Morrison avait 52 ans et était originaire de Buffalo.

Andre Mackneil

Mackneil avait 53 ans et vivait à Auburn, New York, à environ 120 miles à l'est de Buffalo.

Aaron Salter

Salter, 55 ans, était un ancien officier de police de Buffalo qui travaillait comme agent de sécurité chez Tops après avoir pris sa retraite, selon la station de télévision WKBW. Salter a tiré sur le tireur, qui portait un gilet pare-balles et n'a pas été blessé par le tir, selon WKBW.

Geraldine Talley

Talley avait 62 ans et vivait à Buffalo.

Katherine "Kat" Massey

Massey, 72 ans, était un défenseur de la communauté noire de Buffalo, selon le Buffalo News, auquel elle écrivait fréquemment des lettres, dont une l'année dernière, plaidant pour plus d'action fédérale et de législation pour lutter contre la violence armée.

Massey était membre de "We Are Women Warriors", selon le Buffalo News.

Roberta A. Drury

Roberta Drury, 32 ans, a déménagé à Buffalo depuis la région de Syracuse, New York, pour être avec son frère aîné après sa greffe de moelle osseuse, a déclaré sa sœur, Amanda Drury, par Facebook Messenger. Roberta l'aidait avec son bar, le Dalmatia, et avec sa famille, a dit Amanda Drury.

"Elle était pleine de vie et extravertie, elle pouvait parler à n'importe qui", a dit Mme Drury.

Heyward Patterson

Patterson, 67 ans, était connu sous le nom de "Jitney" car il conduisait les gens à l'épicerie Tops et les aidait à faire leurs courses, selon le Buffalo News. Il était également diacre de l'église.

Celestine Chaney

Chaney, 65 ans, se rendait à Tops pour acheter des fraises afin de préparer des shortcakes, a déclaré son fils, Wayne Jones, au New York Times. Chaney rendait visite à sa sœur, a dit Jones.

Les trois personnes blessées dans la fusillade sont

Zaire Goodman, 20 ans, qui travaillait dans le magasin Tops et a reçu une balle dans le cou mais a survécu, a déclaré son grand-père, Charles Everheart, Sr. à Reuters. Everheart a déclaré que Goodman repoussait des chariots à provisions vers le magasin lorsqu'il a été touché. Goodman a été soigné et a reçu son congé du Erie County Medical Center.

Jennifer Warrington

Warrington a 50 ans et vient de Tonawanda, New York, une banlieue de Buffalo. Elle a été soignée et est sortie du centre médical du comté d'Erie.

Christopher Braden

Braden a 55 ans et vient de Lackawanna, New York, en banlieue de Buffalo.