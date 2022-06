FactboxL'interdiction occidentale des importations d'or russe est largement symbolique

La Grande-Bretagne a déclaré dimanche que l'interdiction visait à limiter la capacité de la Russie à financer son opération militaire en Ukraine.

Il n'était pas clair s'il y avait un consensus au sein du Groupe des sept riches démocraties sur le plan, le président du Conseil européen Charles Michel et le chancelier allemand Olaf Scholz ayant déclaré qu'il fallait en discuter davantage.

Le prix de l'or était en hausse de 0,5 % à environ 1 835 $ l'once lundi.

COMBIEN D'OR LA RUSSIE PRODUIT-ELLE ?

La Russie est l'un des plus grands producteurs d'or au monde, avec la Chine et l'Australie.

L'année dernière, elle a extrait 314 tonnes d'or, selon le ministère russe des finances, ce qui représente près de 10 % du métal extrait dans le monde. Cet or vaut environ 19 milliards de dollars aux prix actuels.

Polyus est le plus grand producteur d'or du pays, suivi de Polymetal.

OÙ ALLAIENT LES EXPORTATIONS D'OR RUSSES AVANT LE CONFLIT ?

Les mineurs d'or russes vendaient principalement leur or aux banques commerciales russes, qui le revendaient généralement à la banque centrale russe ou l'exportaient.

Ces dernières années, la grande majorité de l'or russe était envoyée en Grande-Bretagne, le plus grand centre de commerce et de stockage de lingots au monde.

La Grande-Bretagne a importé pour 15,2 milliards de dollars d'or russe l'année dernière, selon les données des douanes britanniques. De là, il peut être réexporté vers d'autres marchés.

Ces dernières années, la Russie a également envoyé de l'or dans des pays comme la Suisse, la Turquie et le Kazakhstan, selon les données des douanes russes.

QUE S'EST-IL PASSÉ APRÈS QUE LA RUSSIE A ENVOYÉ DES TROUPES EN UKRAINE ?

Depuis le 24 février, les exportations d'or russe vers l'Occident ont largement cessé.

Les gouvernements occidentaux ont sanctionné les principales banques russes spécialisées dans le commerce de l'or, notamment VTB, Otkritie et Sberbank, et de nombreuses banques internationales, raffineurs et expéditeurs ont cessé de traiter avec les lingots russes.

Le 7 mars, la London Bullion Market Association (LBMA) a suspendu son accréditation des raffineurs de métaux précieux russes, leur interdisant de vendre leur nouvelle production à Londres.

La Grande-Bretagne a importé de Russie 29 tonnes d'or d'une valeur de 1,7 milliard de dollars en février, selon les données douanières britanniques de la base de données Comtrade de l'ONU. En mars, le dernier mois pour lequel des données étaient disponibles, la Grande-Bretagne a importé seulement 26 kilogrammes de Russie.

OÙ VA L'OR RUSSE MAINTENANT ?

Le service des douanes et la banque centrale de Russie ont suspendu la publication des données d'importation et d'exportation et des informations sur les réserves d'or de l'État.

Selon les mineurs, les banquiers et les analystes russes, les acheteurs d'or russe comprennent désormais la banque centrale du pays, les personnes en Russie qui souhaitent un investissement sûr et les acheteurs en Asie, où la plupart des pays n'ont pas sanctionné la Russie.

" Les exportations d'or [de la Russie] ont déjà été réorientées depuis le début de la guerre, s'écoulant vers l'est plutôt que vers l'ouest, ce qui reflète l'auto-sanction des acteurs du marché de l'or du monde occidental ", a déclaré Carsten Menke, analyste chez Julius Baer.

"Les implications d'une interdiction sur le marché de l'or sont probablement très limitées", a-t-il ajouté.