KuCoin dans le collimateur de New York

Le procureur général de New York, Letitia James, a intenté une action en justice contre KuCoin, la quatrième plateforme au monde en termes de volume d’échange, alléguant qu’elle a violé les lois de l'État régissant le commerce des valeurs mobilières et des marchandises. L'action en justice désigne l'éther et d'autres jetons comme des titres non enregistrés que KuCoin a listé dans l'État. Le procureur affirme que KuCoin a effectué des transactions sur des cryptomonnaies qui étaient des marchandises et des titres sans être enregistré en tant que courtier en marchandises ou négociant en valeurs mobilières à New York. L'action en justice cite l'ICO (Initial Coin Offering) de la Fondation Ethereum comme preuve d'une offre de titres. L'action en justice vise à interdire à KuCoin de faire des affaires dans l'État et à obliger la plateforme à rembourser l'argent qu'elle a gagné dans l’Etat.

La plateforme Kraken lance sa propre banque

Malgré les récentes difficultés rencontrées avec la SEC américaine, Kraken, l'exchange de cryptomonnaies, prévoit de lancer sa propre crypto-banque, baptisée Kraken Bank, offrant une multitude de services financiers pour particuliers, professionnels et entreprises. La filiale avait déjà reçu une licence SPDI - une charte bancaire : établissement de dépôt à usage spécial - en 2020 pour débuter ses activités, mais son lancement était en suspens jusqu'à maintenant. Kraken Bank devrait offrir des services bancaires traditionnels en parallèle de services crypto, opérant depuis des bureaux à Cheyenne, dans l'État du Wyoming. Les services proposés incluent la conservation d'actifs numériques, des virements, du staking, une suite d'offres bancaires complètes, une carte de débit, ainsi que des services pour les professionnels et les entreprises

AXA s’enregistre en tant que PSAN auprès de l’AMF

AXA Investment Managers, filiale du Groupe AXA, a été enregistrée en tant que prestataire de services d'actifs numériques (PSAN) par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Cette décision permet à l'entreprise d'offrir des services tels que le stockage, l'achat, la vente et l'échange d'actifs numériques. La société s'intègre ainsi parmi les 67 sociétés enregistrées PSAN en France. Avec l'arrivée de plus en plus d'investisseurs institutionnels comme AXA dans la cryptosphère, l'adoption des crypto-actifs par les investisseurs de détail pourrait potentiellement s’accentuer.

50 000 bitcoins déplacés par les autorités américaines

Une adresse associée au Department of Justice du gouvernement américain a déplacé plus de 49 000 bitcoins cette semaine, soit environ 1 milliard de dollars provenant de saisies dans l'affaire Silk Road - un site en ligne de vente de drogue. Glassnode a noté que 9 861 de ces BTC ont été redirigés vers Coinbase, ce qui pourrait exercer une pression vendeuse sur le cours. Cependant, si le gouvernement américain décide de vendre ces actifs, cela ne doit pas nécessairement se faire en une seule transaction, et des moyens d'échange de gré à gré ou des ventes aux enchères pourraient être employés.



Approximately 40k $BTC from wallets associated with US Government law enforcement seizures are on the move.



Of these, the majority appear to be internal transfers (so far), however approximately 9,861 $BTC seized from the Silk Road hacker have been sent to our Coinbase cluster. pic.twitter.com/afuEYcV18L — glassnode (@glassnode) March 7, 2023

La Silvergate Bank, pionnière de l'industrie de la crypto finance, s'est effondrée comme un chateau de cartes après une série catastrophique de retraits et un sauvetage raté de la part des autorités fédérales. Rétrospectivement, leur dernière tentative de discuter avec la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) pour renforcer leurs liquidités ressemble plus à un dernier souffle qu'à une bouée de sauvetage.

Silvergate a été un précurseur dans l'ère de l'épargne et du crédit, le premier à reconnaître le potentiel des cryptomonnaies. Cependant, la banque a fini par ressembler à un zombie financier qui s'était emparé d'un secteur volatile. Elle a accumulé une énorme quantité de dépôts en cryptomonnaies, d'une valeur supérieure à 13 milliards de dollars à la fin du mois de septembre. Comme n'importe quelle autre banque, elle a investi ces dépôts dans des “actifs sûrs” à rendement élevé, tels que les bons du Trésor américain et d'autres obligations. Pour rappel tout de même, les bons du Trésor ont perdu plus de 12 % l'année dernière et les titres d'agences ont chuté de près de 8 %, ce qui constitue la pire année jamais enregistrée pour ces deux types de dette.

Mais l'effondrement de FTX, conjugué à une vague de retraits de la part des clients et à l'obligation de rembourser un prêt de la Federal Home Loan Bank, a contraint Silvergate à vendre des actifs avant qu'ils n'arrivent à échéance. Il en a résulté un déséquilibre qui a fait perdre à la banque plus d'un milliard de dollars au quatrième trimestre 2022.

La cryptosphère traverse sans aucun doute une période difficile. La valeur du bitcoin a chuté de manière significative à la suite de cette nouvelle, et il est possible qu'il y ait des ramifications mortelles encore inconnues. Cependant, il y a toujours une opportunité dans chaque situation. Alors, à part les vendeurs à découvert qui ont déjà encaissé - coucou George Soros - qui pourrait profiter de la chute de Silvergate ?

D'autres banques pourraient en profiter, bien sûr. Dès qu'elles ont vu les premiers signes de sang dans l'eau, plusieurs sociétés de cryptomonnaies telles que Coinbase, Paxos et Galaxy ont quitté le navire pour le plus grand concurrent de Silvergate, la Signature Bank, basée à New York. Bien qu'elle ait réduit son exposition à l'industrie des cryptomonnaies il y a quelques mois, Signature Bank pourrait encore sortir gagnante. Mais elle n'est pas la seule à pouvoir profiter de la disparition de Silvergate. Même si les autorités de surveillance du secteur bancaire mettent en garde les sociétés financières traditionnelles contre les relations avec les entreprises de cryptomonnaies, certaines sont encore bien capitalisées et ont besoin d'un endroit où placer leurs liquidités.

L'Union européenne pourrait être prête à tirer parti de cette situation. Contrairement aux États-Unis, l'UE a adopté une position plus proactive en matière de réglementation de l'économie des cryptomonnaies. Le Markets in Crypto-Assets Act (MiCA), un ensemble de règles qui devraient être mises en œuvre dans les prochains mois, pourrait apporter la clarté nécessaire aux entreprises de cryptomonnaies et aux institutions financières. La crise bancaire actuelle aux États-Unis pourrait inciter encore plus d'entreprises à s'installer à l'étranger.

Enfin, dans une certaine mesure, les stablecoins pourraient également bénéficier de ce désordre. Selon les analystes de Kaiko, les stablecoins sont susceptibles de devenir encore plus populaires parmi les traders maintenant que le système interne de Silvergate, le Silvergate Exchange Network (SEN), a été fermé. Sur les bourses centralisées, le volume des transactions en stablecoins est passé de 79 % l'année dernière à 90 %, remplaçant notamment les paires de transactions basées sur le dollar. Cependant, les entreprises américaines émettrices de stablecoins luttent également pour obtenir le statut de banque, et nombre d'entre elles pourraient être affectées par l'effondrement de Silvergate.

Si la disparition de Silvergate est certainement un coup dur pour ceux qui se frottent aux cryptomonnaies, il y a de nombreux gagnants potentiels. Il s'agit simplement de savoir qui saura saisir l'opportunité à deux mains.

Palmarès des cryptomonnaies

