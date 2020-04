Faillites d'entreprises: repli en trompe l'oeil en mars

Zurich (awp) - Le nombre d'entreprises en faillite a reculé en mars car les sociétés étaient protégées par la suspension générale des poursuites instaurée par le Conseil fédéral dans un contexte marqué par la propagation du Covid-19. Les procédures d'insolvabilité devraient cependant nettement progresser au cours des prochains mois.

En mars le nombre d'entreprises ayant dû mettre la clé sous la porte a diminué de 13% sur un an à 412, indique vendredi le relevé périodique du service d'informations économiques Bisnode.

Les entreprises surendettées étaient protégées entre le 19 mars et le 19 avril par la suspension générale des poursuites et les vacances des tribunaux civils et administratifs.

Les prochains mois devraient enregistrer une forte hausse des faillites, d'une part à cause de la levée de cette suspension mais aussi à cause de l'impact du coronavirus sur l'économie.

Les créations de firmes ont également diminué en mars de 5% à 3743. Cet indicateur pour sa part devrait continuer à s'inscrire en repli pour une certaine période.

