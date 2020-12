Lausanne (awp/ats) - La 3e édition de "Fair Friday" qui s'est déroulée les 27 et 28 novembre (jusqu'au 5 décembre à Genève) a permis aux 150 magasins partenaires de récolter plus de 135'000 francs suisses, soit quatre fois plus que l'an passé. Le mouvement s'est également exporté pour la première fois en Suisse alémanique.

Au total, 105 enseignes ont participé, pour 150 points de vente à travers toute la Suisse. Elles ont récolté cette somme en suggérant simplement aux clients d'"arrondir" volontairement le montant de leurs achats ou de faire un don en faveur de Caritas Suisse, partenaire du projet, indiquent les organisateurs mercredi dans un communiqué.

Cette année, "Fair Friday" s'est exporté pour la première fois en Suisse alémanique, notamment grâce aux 36 librairies Orell Füssli qui ont été les premières à décider de proposer l'arrondi solidaire de l'autre côté de la Sarine. Puis elles ont été rejointes par la boutique en ligne Mofakult.

La crise du coronavirus précipite de nombreuses personnes dans la précarité, les plus pauvres étant les plus durement touchés. Cette édition de "Fair Friday" était incontestablement chargée de sens, souligne le communiqué.

L'argent collecté sera destiné à soutenir des personnes en situation de précarité en Suisse romande: il leur permettra de suivre des programmes de formation et d'insertion professionnelle organisés par Caritas Suisse. Fair Friday est né en 2018 en réaction au Black Friday.

