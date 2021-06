Faire des Canadiens la priorité en suspendant la mise en oeuvre des modifications nuisibles a la fixation des prix des médicaments

Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - 4 juin 2021) - Médicaments novateurs Canada (MNC) demande au gouvernement fédéral de suspendre la mise en œuvre des modifications réglementaires du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) qui doivent entrer en vigueur le 1er juillet 2021.

Les modifications réglementaires du CEPMB auront des conséquences imprévues importantes sur l'accès des patients aux médicaments et aux traitements les plus récents, tout en détournant la recherche et le développement ainsi que les investissements du secteur des sciences de la vie du Canada.

Le Canada doit avoir un secteur des sciences de la vie dynamique et compétitif qui assure un accès aux médicaments novateurs. Pour ce faire, la suspension des modifications réglementaires du CEPMB permettrait de constater que le prix des médicaments novateurs n'est pas le principal facteur de coût des régimes d'assurance médicaments publics et privés au pays.

Les décisions en matière de politiques devraient être fondées sur la valeur que les médicaments et les vaccins apportent aux Canadiens, ainsi que sur des rapports justes et précis sur les prix des médicaments brevetés. Contrairement à l'affirmation du CEPMB selon laquelle les prix des médicaments au Canada sont parmi les plus élevés des pays développés, les prix canadiens se situent actuellement au milieu du groupe des sept pays utilisés pour comparer les prix.

Notre industrie a proposé une stratégie globale pour bâtir un secteur des sciences de la vie florissant au Canada. Cette approche ne tient pas seulement compte du prix des médicaments brevetés, mais aussi de l'avantage que les Canadiens peuvent en tirer en leur assurant un accès à des médicaments novateurs et en contribuant à bâtir un secteur des sciences de la vie fort.





À propos de Médicaments novateurs Canada

Médicaments novateurs Canada (MNC) est l'association nationale qui représente la voix de l'industrie pharmaceutique innovatrice canadienne. L'association défend des politiques qui favorisent la découverte, le développement et l'offre de médicaments et de vaccins novateurs afin d'améliorer la vie de l'ensemble de la population. De plus, elle soutient l'engagement de ses membres d'être des partenaires précieux du système de santé canadien. L'association représente 47 entreprises, qui investissent près de 1,2 milliard de dollars par an en recherche et développement. De cette façon, elle alimente l'économie fondée sur la connaissance du pays tout en contribuant à hauteur de 8 milliards de dollars à l'économie nationale. Tous ses membres suivent le Code d'éthique de MNC, ils travaillent donc de manière hautement éthique avec les gouvernements, les payeurs privés, les professionnels de la santé et les parties prenantes.

