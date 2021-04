Faites en sorte que nos routes soient sécuritaires durant le congé de Pâques – prévoyez un retour tout en sobriété

OAKVILLE, Ontario, 01 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La longue fin de semaine de Pâques arrive dans quelques jours et MADD Canada demande à chacun de faire en sorte que le réseau routier soit sécuritaire pour tous en conduisant de façon sobre et sécuritaire, ou en prévoyant un moyen sobre de rentrer à la maison, si on a l’intention de consommer de l’alcool, du cannabis ou d’autres drogues.



« Avec le doux printemps et la longue fin de semaine qui arrivent, davantage de Canadiens seront sur la route durant le congé de la fête de Pâques, a expliqué la présidente nationale de MADD Canada, Jaymie-Lyne Hancock. Nous demandons à tous les Canadiens de faire leur part pour prévenir la conduite avec capacités affaiblies. »



Vous pouvez prévenir la conduite avec capacités affaiblies, ainsi que les morts et les blessures tragiques qui en découlent, en suivant ces consignes toutes simples :

ne conduisez jamais avec les capacités affaiblies. Organisez-vous d’avance pour avoir un moyen sobre de rentrer à la maison — faites appel à Uber, prenez un taxi ou le transport collectif ou choisissez un conducteur désigné;

n’acceptez jamais d’être reconduit par une personne dont les capacités sont affaiblies;

appelez le 911 si vous voyez un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies.

Uber — le Transport désigné officiel de MADD Canada — vous offre une option géniale et fiable pour rentrer à la maison de vos célébrations en toute sécurité en un seul clic. Rendez-vous sur https://www.uber.com/ca/fr-ca/ pour en savoir davantage.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.



Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Marie Claude Morin, MADD Canada, bureau régional du Québec, 1-877-392-6233 ou mcmorin@madd.ca