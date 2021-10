Faites la fête à votre façon au Royalton CHIC Punta Cana, qui rouvre le 1er novembre

MONTRÉAL, 04 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les clients qui voyagent en République dominicaine pourront bientôt vivre des expériences de vacances inégalées puisque Blue Diamond Resorts annonce la réouverture officielle du Royalton CHIC Punta Cana le 1er novembre 2021. Situé sur la plage convoitée d’Uvero Alto, cet hôtel cinq étoiles offre aux adultes des expériences de vacances sociales dynamiques, où les célibataires, les couples et les groupes d’amis pourront faire la fête à leur façon.



Que ce soit pour se détendre ou pour faire la fête lors des nombreux événements de marque, les voyageurs pourront créer leurs propres vacances All-In Luxury® au Royalton CHIC Punta Cana en fonction de leurs besoins. Le Royalton CHIC a repensé le concept de vacances tout compris pour adultes en offrant des expériences effervescentes où se rencontrent luxe et plaisir dans des lieux idylliques. Une architecture élégante, des plages immaculées et une ambiance tropicale à couper le souffle constituent le style de vie des Royalton CHIC Resorts.

« Nous sommes heureux de recommencer à accueillir les vacanciers, qui pourront faire la fête à leur façon, dans l’une de nos propriétés les plus exclusives en République dominicaine », a dit Jordi Pelfort, Président de la division hôtelière du Groupe de Voyage Sunwing. « Avec la réouverture de notre dernier hôtel dans la région en contexte de pandémie mondiale, les clients pourront maintenant profiter de tout ce que Blue Diamond Resorts a à offrir, des vacances familiales aux expériences réservées aux adultes, destinées à ceux qui recherchent un style de vie de bon goût mais aventureux. »

Jouissant d’un emplacement pratique à seulement 35 minutes de l’aéroport international de Punta Cana, cette propriété est la destination parfaite pour des escapades entre adultes. Elle propose de nombreuses options qui plairont à tous les voyageurs, même les plus exigeants. Avec des activités du matin au soir, comme des fêtes thématiques à la piscine et des spectacles de DJ, un éventail de restaurants gastronomiques, dont le Vespa, qui a été récemment rénové, et Taj, le dernier ajout qui sert des mets indiens raffinés, ainsi qu’un accès au casino Genesis sur place, la fête ne prend jamais fin. Les vacanciers en quête de détente suprême pourront se prélasser sous le soleil et les palmiers à la plage d’Uvero Alto, siroter des cocktails artisanaux dans une cabana privée ou se faire dorloter au spa de classe mondiale du Royalton CHIC.

En plus des 320 suites de luxe et des installations récemment rénovées de la propriété, les clients peuvent se surclasser au Diamond Club™ de Royalton et bénéficier d’un service de qualité supérieure, d’un accès gratuit à la piscine Mermaid, d’une section exclusive à la plage, de rabais préférentiels au Royal Spa et d’un accès privé au salon Diamond Club™.

Cette propriété se distingue par le CHIC Mansion, une exclusivité du Royalton CHIC Punta Cana. Cette villa privée de 1 068 mètres carrés comprend des chambres spacieuses de style suite, une salle à manger exclusive et un magnifique salon avec des fenêtres de plain-pied. C’est l’oasis parfaite pour les groupes qui souhaitent vivre une expérience tout compris sophistiquée entre adultes.

À propos de Blue Diamond Resorts

Depuis son ouverture en 2011, Blue Diamond Resorts a su créer un portefeuille impressionnant à travers dix pays, lequel compte 47 propriétés, dotées de plus de 15 500 chambres. Utilisant une approche proactive aux besoins différents de chaque marché, cette entreprise de gestion hôtelière répond à une variété de budgets et de champs d’intérêt, des escapades élégantes pour adultes aux vacances familiales amusantes. Le concept primé All-In LuxuryMC des propriétés Royalton Luxury Resorts offre des services uniques comme la connectivité All-In ConnectivityMC, la diffusion garantie d’événements sportifs Sports GuaranteeMC et des éléments de bien-être dans les suites. Royalton Luxury Resorts propose aussi des propriétés réservées aux adultes. Celles-ci incluent la gamme Hideaway at Royalton, qui offre des restaurants exclusifs et des commodités haut de gamme, ainsi que les élégants hôtels Royalton CHIC, situés sur les plus belles plages des Caraïbes. Du côté de la Jamaïque, le Grand Lido Negril propose aux vacanciers de 21 ans et plus de luxueuses vacances au naturel, et ce, sur une plage privée pour assurer l’intimité de ses clients. Les hôtels Memories Resorts & Spa offrent une expérience conçue pour plaire à toute la famille, grâce à ses miniclubs populaires proposant des rencontres avec Toupie et Binou™. Par ailleurs les propriétés Starfish Resorts offrent une incroyable valeur aux voyageurs dans des destinations adorées. La marque Planet Hollywood Hotels and Resorts, quant à elle, permet aux vacanciers de séjourner comme des vedettes grâce au concept Vacation Like A Star™ avec ses expériences interactives et ses articles commémoratifs du cinéma populaire, de la musique et des sports. Puis, Mystique Resorts by Royalton, une gamme d’hôtels de style boutique, propose des vacances personnalisées dans de spectaculaires destinations offrant des aventures inoubliables.

Pour en savoir plus la marque Blue Diamond Resorts, veuillez consulter http://www.bluediamondresorts.com/fr/.

À propos des Royalton Luxury Resorts

Incarnation de l’élégance moderne, les Royalton Luxury Resorts primés offrent des vacances All-In Luxury® dans certaines des destinations tropicales les plus populaires du monde telles qu’Antigua, la Jamaïque, la République dominicaine, Sainte-Lucie, le Mexique, Cuba et la Grenade. Ses hôtels jouissent d’un éventail d’inclusions de classe mondiale, dont des lits haut de gamme DreamBed™ faits à la main, des repas de luxe illimités sans réservation, le programme Sports Event Guarantee™ et plus encore. Un grand nombre de ces hôtels sont destinés autant aux familles qu’aux couples, grâce aux activités supervisées pour les enfants et les adolescents, offertes sans frais supplémentaires, ainsi que des chambres conçues pour les familles et une variété de restaurants.

Pour en savoir davantage sur Royalton Luxury Resorts, visitez www.royaltonresorts.com/fr/royalton.

