Samedi, le roi Charles sera couronné à l'abbaye de Westminster lors d'une cérémonie pleine de pompe, d'apparat et de signification religieuse solennelle.

Vous trouverez ci-dessous des informations sur Charles, son rôle dans le Commonwealth et les raisons de son couronnement.

CHARLES

Né en 1948, Charles est l'aîné des quatre enfants de la reine Élisabeth, avant Anne et ses frères Andrew et Edward.

Charles, qui portait auparavant le titre de prince de Galles, a eu deux enfants avec sa première épouse, la princesse Diana : l'héritier du trône, le prince William, et son fils cadet, Harry, qui a déménagé aux États-Unis pour vivre avec son épouse Meghan.

Charles sera couronné aux côtés de sa seconde épouse, Camilla. Le couple est marié depuis 18 ans.

LE RÔLE DE CHARLES AU SEIN DU COMMONWEALTH

Charles est devenu monarque du Royaume-Uni et de 14 autres royaumes à la mort de la reine Élisabeth en septembre dernier. Leurs dirigeants assisteront au couronnement.

Les 14 royaumes sont Antigua-et-Barbuda, l'Australie, les Bahamas, le Belize, le Canada, la Grenade, la Jamaïque, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, les Îles Salomon et Tuvalu.

La Barbade a abandonné la monarchie en 2021. Antigua-et-Barbuda, Belize, la Jamaïque et les Bahamas ont tous exprimé leur intention de couper les liens avec la couronne britannique.

Charles a reconnu l'existence d'un sentiment républicain croissant dans certaines nations du Commonwealth et a déclaré qu'il leur appartenait de décider de leurs dispositions constitutionnelles.

LE COURONNEMENT SERA-T-IL SUIVI DANS TOUT LE COMMONWEALTH ?

Les préparatifs du couronnement dans les pays du Commonwealth, y compris l'Australie et la Nouvelle-Zélande, semblent être discrets.

Contrairement au décès de la reine Élisabeth, dont l'image avait été projetée sur les voiles de l'opéra de Sydney, les principaux bâtiments australiens ne seront pas illuminés pour marquer le couronnement du roi.

Toutefois, un défilé aérien aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le gouvernement canadien organisera une cérémonie officielle.

POURQUOI UN COURONNEMENT POUR CHARLES ?

Un couronnement n'est pas indispensable et aucune autre monarchie dans le monde n'organise un événement dans le même style. Mais l'historienne Alice Hunt a déclaré qu'il s'agissait d'un moyen de légitimer le monarque de manière publique.

"Bien que le monarque soit le monarque à partir du moment où son prédécesseur est décédé, le langage de la cérémonie du couronnement, depuis qu'il a été verrouillé au XIVe siècle, a toujours indiqué que le roi ou la reine changeait d'une manière ou d'une autre au cours de cette cérémonie", a-t-elle déclaré.

QUELLE EST L'HISTOIRE DES COURONNEMENTS ?

Depuis près de mille ans, les rois et les reines d'Angleterre et de Grande-Bretagne sont couronnés à l'abbaye de Westminster, à Londres, au cours d'une cérémonie qui n'a guère changé au fil des siècles.

Le couronnement de tous les rois et reines d'Angleterre et de Grande-Bretagne a eu lieu à l'abbaye depuis 1066. Deux monarques - Édouard V, l'un des deux jeunes princes qui auraient été assassinés à la Tour de Londres au XVe siècle, et Édouard VIII, qui a abdiqué pour épouser Wallis Simpson, une Américaine divorcée - n'ont pas été couronnés.