FalconStor annonce un programme de support et de migration destiné aux clients possédant un système IBM ProtecTIER en fin de validité, afin de proposer des sauvegardes et une atténuation des risques

FalconStor Software, Inc. (OTCQB : FALC), société de préservation des données définies par logiciel, a annoncé aujourd’hui un programme de support et de migration destiné aux clients d’IBM ProtecTIER®. Grâce à un support et à une intégration éprouvés avec IBM i et BRMS, FalconStor StorSafeTM est l’unique solution de sauvegarde et d’archive offrant un support et une intégration de catégorie entreprise avec BRMS, ainsi qu’une intégration complète avec IBM COSTM.

« Dans le contexte de la COVID-19, le retrait normal et ordonné lié à la fin de validité de ProtecTIER est devenu significativement complexe », a déclaré Todd Brooks, PDG de FalconStor. « Les clients peuvent rencontrer des problématiques pratiques et juridiques si les données d’IBM i ne sont pas sauvegardées et archivées de manière régulière. Comptant plus de 20 années d’expérience avec la plateforme d’IBM, FalconStor dispose d’un personnel expérimenté en matière de service et de support IBM pour aider ces clients. »

StorSafe est la solution de rétention et de réintégration des données à long terme de FalconStor, qui s’intègre aux solutions IBM i, BRMS et IBM COS, ainsi qu’aux autres solutions de sauvegarde des données d’entreprise et technologies de stockage, notamment de stockage des objets. Cette flexibilité offrira aux clients d’IBM i et ProtecTIER une transition fluide depuis ProtecTIER vers StorSafe, en fournissant aux organisations la possibilité de continuer de participer à l’écosystème IBM, en envoyant des sauvegardes dédupliquées directement vers les systèmes de stockage sur site d’IBM et vers IBM COS, pour une protection et une résilience maximales.

« Ces vingt dernières années, nos équipes de service et de support ainsi que nos équipes de services professionnels travaillent aux côtés d’IBM pour intégrer de manière fluide notre gamme de produits aux produits d’IBM », a ajouté Abdul Hashmi, directeur principal du support et des services mondiaux chez FalconStor. « Grâce à l’idéologie hétérogène de FalconStor, nous collaborons avec tous les fournisseurs appartenant à un environnement de clients en faveur d’une solution conjointe. Nous avons un profond respect pour le professionnalisme des équipes d’IBM, ainsi que pour leurs efforts visant à garantir une satisfaction exceptionnelle des clients. Dans le cadre de notre relation d’affaires, mon équipe a acquis des connaissances significatives ainsi qu’une expérience pratique autour du produit ProtecTIER. La situation actuelle liée au virus va au-delà du pire des scénarios qu’une organisation aurait pu anticiper dans le cadre d’un projet ordonné de fin de validité, et nous sommes là pour mettre à disposition nos connaissances afin d’aider les clients d’IBM ProtecTIER en cette période de transition. »

À propos de FalconStor

FalconStor Software, Inc. (OTCQB : FALC) est une société moderne de protection des données de catégorie entreprise, qui mobilise le passé, dynamise le présent et tire parti de l’avenir dans le domaine du stockage et de l’archivage de données. La société fournit des services logiciels et cloud qui optimisent la rétention et l’activation à long terme des données historiques, améliorent la performance et l’évolutivité de la rétention des données actuelles, et délivrent la souplesse requise pour adopter et faire évoluer de manière fluide les futures technologies de stockage. Créée en 2000, FalconStor dispose, en plus de son siège social d’Austin, au Texas, de bureaux supplémentaires situés à New York, en Europe et en Asie. Ses solutions sont disponibles et compatibles avec un vaste réseau d’intégrateurs de systèmes et de revendeurs. Retrouvez FalconStor sur Twitter, Facebook, LinkedIn, ainsi que sur le blog de la société.

