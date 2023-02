Fani Willis, le procureur "pitbull" qui surveille Trump, a maintenant de nouvelles cibles.

C'est l'une des révélations des cinq pages du rapport du grand jury spécial sur Trump rendues publiques jeudi, conformément à l'ordonnance d'un juge, ce qui pourrait ouvrir de nouvelles cibles criminelles pour Willis, qui a été décrit comme un "pitbull dans la salle d'audience".

La procureure du comté de Fulton, âgée de 51 ans, aura besoin de ce genre de ténacité si elle décide de porter des accusations criminelles contre Trump, qui cherche à obtenir l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2024.

Le rapport du grand jury spécial publié jeudi a montré que le jury a déterminé que plusieurs témoins pourraient avoir menti sous serment pendant l'enquête sur les efforts de Trump pour annuler sa défaite électorale dans l'État.

Une mise en accusation de l'ancien président serait d'une ampleur différente pour un procureur local dont le bureau se concentre généralement sur les crimes violents et les actes répréhensibles dans la région d'Atlanta.

Parmi les affaires importantes qu'elle a traitées jusqu'à présent, citons les accusations portées contre des enseignants qui ont triché pour améliorer les résultats des tests standardisés de leurs élèves afin d'obtenir des primes en espèces et des promotions, ainsi que les accusations portées contre un rappeur accusé d'activités de gang. Dans les deux cas, elle a utilisé une loi anti-racketeering destinée à briser le crime organisé.

Mme Willis, une démocrate, a adopté une approche agressive dans l'enquête sur M. Trump, citant à comparaître certains de ses alliés, notamment le sénateur républicain Lindsay Graham de Caroline du Sud et l'ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, tout en menant des batailles judiciaires pour les contraindre à témoigner.

Trump n'a pas témoigné et n'a pas été accusé d'un crime.

"Peu importe que vous soyez riche, pauvre, noir, blanc, démocrate ou républicain", a déclaré Willis, qui est noir, à CNN l'année dernière. "Si vous avez violé la loi, vous allez être inculpé".

Trump, qui a annoncé en novembre une autre candidature à la présidence en 2024, a nié tout acte répréhensible et a qualifié Willis de "procureur de la gauche radicale."

Un porte-parole de Willis n'a pas répondu à une demande de commentaire pour cette histoire.

Au cœur de l'enquête se trouve l'appel de Trump, en janvier 2021, au secrétaire d'État de Géorgie, Brad Raffensperger, lui demandant de "trouver" juste assez de voix pour inverser sa défaite de justesse dans cet État pivot face au démocrate Joe Biden. M. Willis a également examiné un plan visant à nommer une liste alternative de grands électeurs afin d'attribuer les votes électoraux de la Géorgie à Trump, plutôt qu'à Biden, avant la certification des résultats de l'élection par le Congrès.

Pour aider à l'enquête sur Trump, Willis a retenu les services de l'avocat privé d'Atlanta John Floyd, qui a écrit un guide sur la poursuite des accusations de racket au niveau de l'État et a travaillé avec Willis sur l'affaire des enseignants. Cette démarche a donné lieu à des spéculations selon lesquelles elle monterait un dossier contre Trump ou ses associés autour de la loi géorgienne contre le crime organisé.

Trump l'a accusée de le cibler à des fins politiques et a critiqué sa gestion des crimes violents à Atlanta, la plus grande ville de Géorgie et une partie du comté de Fulton.

Le 24 janvier, M. Willis a déclaré à un juge qu'une décision sur l'opportunité de porter des accusations criminelles était "imminente" après qu'un grand jury spécial ait terminé son travail. Cinq pages du rapport du grand jury ont été rendues publiques jeudi, bien que toute recommandation concernant des accusations criminelles reste scellée pour le moment. Il est possible qu'aucune accusation ne découle de l'enquête.

DONNEZ-LUI UN POUCE

"C'est un pitbull dans la salle d'audience", a déclaré Vincent Velazquez, un ancien détective de la brigade criminelle d'Atlanta qui a travaillé avec Willis lorsqu'elle était assistante du procureur du district. "Vous lui donnez un pouce, elle va prendre un pied".

Willis a déclaré au magazine South Atlanta en 2021 qu'elle avait été élevée principalement par son père, un avocat de la défense pénale qui était membre du Black Panther Party, un mouvement de pouvoir noir qui a vu le jour dans les années 1960.

Elle est diplômée de l'université Howard, un collège historiquement noir à Washington que la vice-présidente Kamala Harris a également fréquenté, et de la faculté de droit de l'université Emory à Atlanta avant de travailler comme avocate de défense pénale et de droit familial dans un cabinet privé.

Mme Willis a travaillé de 2001 à 2018 au bureau du procureur du comté de Fulton, puis a remporté l'élection au poste de procureur du comté en 2020, en battant son ancien patron, Paul Howard. Elle doit être réélue l'année prochaine.

La loi géorgienne sur le racket a une portée plus grande que son homologue fédéral, permettant des poursuites contre des "organisations corrompues" si l'accusation peut montrer qu'elles se sont engagées dans un schéma d'activité criminelle comprenant deux ou plusieurs infractions distinctes.

Dans le cas des enseignants, un jury a condamné 11 des 12 défendeurs qui ont été jugés en 2015 pour racket et conspiration.

Certains avocats de la défense se sont inquiétés du fait que M. Willis s'est écarté de l'utilisation prévue de la loi et a ciblé un discours protégé par la Constitution des États-Unis.

"Il y a une surutilisation et un abus de la loi", a déclaré Jay Abt, un avocat de la défense pénale de Géorgie qui représente des témoins dans l'enquête sur les élections et défend le rappeur inculpé Deamonte Kendrick, connu sous le nom de "Yak Gotti".

Kendrick a été inculpé par Willis aux côtés du rappeur Jeffery Lamar Williams, qui se produit sous le nom de Young Thug, et d'autres artistes hip hop accusés d'être impliqués dans des gangs de rue. Ce procès est en cours.

"Elle veut comprendre toutes les questions avant de prendre une décision", a déclaré Brian Steel, un avocat représentant Young Thug, à propos de Willis.

Steel a déclaré que Willis prend souvent ses repas dans son bureau et répond aux SMS à toute heure de la nuit.

"Elle dira pourquoi elle est d'accord ou non et reviendra sur des affaires", a ajouté Steel.