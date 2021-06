DGAP-News: Fantom Foundation / Mot-clé(s) : Autres

Fantom Foundation: FTM, le jeton du géant de la finance décentralisée (DeFi) Fantom, fait son entrée sur BitFinex et Gemini



21.06.2021 / 16:15



FTM, le jeton du géant de la finance décentralisée (DeFi) Fantom, fait son entrée sur BitFinex et Gemini NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / 18 juin 2021 / Deux plateformes majeures de trading de cryptomonnaies ont coté Fantom au cours des 24 dernières heures, alors que la plateforme blockchain et son jeton FTM continuent développer leur présence à l'échelle mondiale. 1. Bitfinex, l'une des bourses le plus anciennes, a annoncé la cotation aujourd'hui. 2. La plateforme de trading de cryptomonnaies américaine Gemini a annoncé la cotation de FTM hier, ce qui permet aux citoyens américains d'acheter et de vendre sur leur plateforme de trading réglementée. Fantom a connu une croissance spectaculaire au premier semestre 2021. Il permet aux utilisateurs de procéder à des transactions dans des blockchains sans avoir à payer des frais élevés, à utiliser des interfaces compliquées, à faire face à des vitesses de transaction ralenties et à un faible niveau de sécurité. Bitfinex Les utilisateurs peuvent déposer et retirer des FTM sur Opera Mainnet sur Bitfinex, ce qui leur permet de tirer profit de la vitesse et des frais de transaction peu élevés de Fantom. Fondé en 2012, Bitfinex fut l'une des premières plateformes professionnelles mises en place afin de répondre à l'intérêt grandissant pour l'échange de cryptomonnaies. Depuis lors, l'équipe a acquis une expérience précieuse tout en consolidant sa place de plateforme leader pour les courtiers d'actifs numériques et institutions.



Bitfinex est couramment utilisée dans la région Asie-Pacifique, notamment en Chine et le cotation de Fantom sur la plateforme renforce sa présence dans la région. GEMINI Gemini, officiellement connue sous le nom de Gemini Trust Company LLC, est considérée comme l'une des plateformes d'échange de cryptomonnaies la plus fiable et la plus réglementée. Se fondateurs, Cameron et Tyler Winklevoss, ont créé cette plateforme afin de permettre aux personnes vivant aux États-Unis d'échanger différentes cryptomonnaies en toute sécurité en utilisant l'USD. Gemini s'est fait un nom en tant que plateforme à la fois réglementée et très réputée. La cotation de Fantom sur Gemini bénéficie aux deux acteurs, étant donné que Fantom sera bientôt l'une des meilleurs plateformes DeFi (finance décentralisée) du secteur.



En tant que bourse basée aux États-Unis, la cotation de Fantom sur la plateforme offre désormais des opportunités d'investissements aussi bien aux amateurs de cryptomonnaies américains qu'aux grands investisseurs, qui ont tous désormais un meilleur accès au jeton. Les États-Unis sont une grande puissance financière en matière de cryptomonnaies : un récent sondage a montré que plus de 6 % des Américains ont des intérêts financiers dans la cryptomonnaie. Le pays se trouve ainsi à la seconde place juste derrière la Chine en ce qui concerne les investissements dans les cryptomonnaies : Il va donc sans dire que cela ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour Fantom. La croissance exponentielle de Fantom



La croissance exponentielle de Fantom est attribuable à plusieurs facteurs, dont ses partenariats multiples avec le gouvernement. Outre sa simplicité d'utilisation, Fantom est également une blockchain facile à utiliser pour les développeurs qui les a attirés grâce à son système décentralisé, ce qui a permis de mettre en place des projets de blockchain avec efficacité et simplicité. Les frais peu élevés de Fantom rendent la plateforme attractive, sans parler de sa compatibilité avec Ethereum. Site internet | Docs | Rapports de recherche | Discord | Telegram | Blog | Twitter | Reddit | Github Coordonnées du contact presse Simone Pomposi pr@fantom.foundation https://fantom.foundation SOURCE : Fantom Foundation

