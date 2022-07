Farage, militant anti-UE, affirme que seul Braverman pourra "compléter le Brexit".

M. Farage, ancien chef du Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni (UKIP), dont le succès a joué un rôle majeur pour persuader le Premier ministre de l'époque, David Cameron, d'organiser le référendum de 2016 sur le Brexit, a critiqué l'accord de divorce avec l'UE du Premier ministre Boris Johnson.

"Elle est la seule à dire réellement ce qu'il faut faire... Elle nous sortirait de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Cour européenne des droits de l'homme, et alors, et alors seulement, la promesse du Brexit sera tenue", a déclaré Farage à propos de Braverman, dans une vidéo publiée sur Twitter.

"Tous les autres disent 'bien, nous allons y réfléchir', 'nous ne l'exclurons pas'. Elle est la seule à être prête à mener à bien le Brexit."

Braverman a reçu le plus petit nombre de voix des six candidats pour passer au second tour de scrutin parmi les législateurs conservateurs, qui aura lieu jeudi.