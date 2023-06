L'organisme de surveillance anticorruption d'Afrique du Sud a blanchi le président Cyril Ramaphosa d'un conflit d'intérêts potentiel concernant le vol de plus d'un demi-million de dollars en espèces dans sa ferme d'élevage de gibier.

Un rapport publié par le protecteur public par intérim, Kholeka Gcaleka, n'a trouvé aucune preuve de l'allégation selon laquelle M. Ramaphosa aurait violé son serment professionnel ou se serait exposé à un risque de conflit entre ses devoirs constitutionnels et ses intérêts privés.

L'incident a soulevé des questions sur la manière dont M. Ramaphosa, qui est arrivé au pouvoir en promettant de lutter contre la corruption, a acquis l'argent et s'il l'a déclaré.

Il a failli lui coûter son poste en décembre, lorsqu'un groupe d'experts nommés par le Parlement a estimé que M. Ramaphosa devait répondre d'une éventuelle faute professionnelle, et que ses ennemis au sein du Congrès national africain, le parti au pouvoir, et de l'opposition ont appelé à sa démission.

Un porte-parole de M. Ramaphosa n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le rapport. La police sud-africaine mène une enquête distincte sur le vol de l'argent, qui est sur le point d'être achevée, a déclaré le responsable de l'enquête au début du mois de juin.

M. Ramaphosa n'a été inculpé d'aucun crime.

L'année dernière, un ancien chef espion a mis en lumière le vol présumé en déclarant sous serment que des voleurs s'étaient emparés d'au moins 4 millions de dollars en espèces étrangères cachées dans des meubles de la ferme de chasse Phala Phala de M. Ramaphosa en février 2020.

Le président conteste ce chiffre et a déclaré à l'organisme de surveillance de la corruption que des voleurs avaient dérobé 580 000 dollars dans une chambre de la ferme.

BUFFALO

Le rapport de l'Observatoire fait état d'un reçu pour ce montant lié à la vente de buffles, une transaction qui, selon le rapport, a eu lieu alors que le président n'était pas au ranch. La question de savoir si l'argent a été déclaré aux autorités fiscales n'entrait pas dans le cadre de l'enquête de l'organisme de surveillance.

L'année dernière, un rapport rédigé par un groupe d'experts nommés par le président du parlement et portant sur les allégations du chef des espions a conclu que M. Ramaphosa devait répondre d'une éventuelle faute professionnelle.

Les partis d'opposition et les détracteurs de M. Ramaphosa au sein de son propre parti l'ont appelé à démissionner sur la base de ces conclusions, mais le Congrès national africain (ANC), dirigé par M. Ramaphosa, a utilisé sa majorité pour annuler ce rapport et l'a réélu président plus tard en décembre.

Les plaintes déposées auprès du protecteur public, un médiateur nommé par la Constitution et habilité à enquêter sur les affaires de corruption, ont été déposées par le Mouvement pour la transformation de l'Afrique, parti d'opposition qui détient deux des 400 sièges du Parlement.

Le plus grand parti d'opposition, l'Alliance démocratique, a qualifié le rapport du protecteur public de "blanchiment".