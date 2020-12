Fasken, l'un des principaux cabinets d'avocats canadiens, présente son innovatrice équipe de conseillers en énergie hydrogène pour appuyer ses clients qui ont un intérêt à l'économie hydrogène émergente

TORONTO et OTTAWA, 09 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fasken, cabinet d’avocats canadien de premier plan, a présenté ses nouveaux conseillers en énergie hydrogène, une équipe pionnière qui pourra aider ses clients à piloter la transition globale vers une économie hydrogène propre. Les conseillers en énergie hydrogène bénéficient des ressources substantielles de Fasken en matière de droit énergétique, environnemental et réglementaire, de propriété intellectuelle, d’opérations d’entreprise, de capital de risque ainsi que de tous les autres groupes de pratique qui œuvrent dans ses sept bureaux canadiens.



« Le Canada et le reste du monde se dirigent inexorablement vers un futur carboneutre », affirme Daniel Brock , co-chef du groupe. « Il n’y a aucun chemin vers l’objectif zéro émission nette qui n’inclut pas fondamentalement les technologies de l’hydrogène et de piles à combustible. Nous comprenons les complexités qui sont intrinsèques à cette migration et nous comprenons les défis de créer des marchés robustes de l’hydrogène propre. Notre but et notre expertise sont là : optimiser les occasions, franchir les obstacles réglementaires, obtenir le soutien des gouvernements et créer une réelle valeur pour les entreprises en matière d’énergie hydrogène, de la chaîne d’approvisionnement et des technologies. »

Janet Howard , co-chef de l’équipe, ajoute : « Les producteurs d’énergie conventionnelle, les entreprises de transport et les fournisseurs d’électricité procèdent à des investissements importants dans le marché de l’hydrogène afin de promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et l’économie entrepreneuriale mise sur plusieurs nouvelles technologies pour parvenir à la conversion de l’hydrogène. En parallèle, les gouvernements américain et canadien ajouteront des mesures de stimulation économique pour encourager les programmes d’énergie propre; les entreprises qui déploient et utilisent du carburant hydrogène seront fortement avantagées et appuyées par ces mesures. »

Fasken est déjà un conseiller juridique de premier plan pour les intervenants qui prennent part à l’économie hydrogène émergente. Le cabinet permet à ses clients du secteur énergétique d’être en bonne position pour s’approvisionner en sources d’énergie renouvelable; pour évaluer les technologies de production d’hydrogène; pour obtenir du financement par emprunt ou par actions pour des projets liés à l’hydrogène; pour obtenir les brevets et toute autre propriété intellectuelle liée aux technologies de conversion de l’hydrogène; et pour répondre aux exigences et aux codes réglementaires qui concernent toute la chaîne de traitement de l’hydrogène, de l’entreposage et du transport des provisions d’hydrogène à la construction des réacteurs modulaires nécessaires à la production, ainsi que les certifications environnementales.

Fasken appuie les efforts pour faciliter le « mélange » de l’hydrogène et le gaz naturel distribué par pipeline. Fasken est également le conseiller juridique d’ H2GO Canada , un organisme à but non lucratif torontois dont l’objectif principal est d’accélérer le développement du marché canadien de l’hydrogène. La structure d’H2GO permet de catalyser et de mobiliser l’offre et la demande d’hydrogène, de favoriser la sensibilisation grâce à l’éducation et de soutenir les projets pilotes des systèmes hydrogène sur le marché.

« H2GO Canada est ravie d’avoir les services-conseils stratégiques et les conseils juridiques de Fasken et de voir l’émergence d’une pratique spécialisée en développement de l’hydrogène », affirme Bob Oliver, président-directeur d’H2GO Canada. « L’hydrogène est un projet profitable et collaboratif qui nécessite une orientation et une expertise raffinées en matière de partenariats et de structuration, deux domaines où Fasken est mondialement reconnu. »

Change Energy, un client de Fasken, chef de file de son secteur et fournisseur de solutions complètes d’alimentation de gaz comprimé, est premier de classe en matière d’infrastructure de soutien et d’applications pour les véhicules à l’hydrogène, y compris en ce qui a trait aux technologies et aux installations de ravitaillement en hydrogène.

« Change Energy a travaillé avec Fasken sur des projets d’hydrogène au cours des 3 dernières années. Les nouvelles approches de Fasken, la profondeur de son expertise et son large réseau ont fait du lancement de H2EAT une extension naturelle de leur offre de services. Nous nous réjouissons de poursuivre notre engagement avec l’équipe H2EAT alors que nous nous dirigeons vers le développement et l’introduction de nouveaux systèmes dans des juridictions en constante expansion », a déclaré Rymal Smith, président de Change Energy Services Inc.

M. Brock remarque que le Canada doit impérativement suivre la voie de l’hydrogène, pour être mesure de respecter son échéance de carboneutralité. « Le Canada a tous avantages à produire de l’énergie hydrogène propre et en sera un important fournisseur et producteur », dit-il. « Les États-Unis seront un marché incontournable et le Canada sera le premier exportateur de cette énergie. » On s’attend à ce que les fournisseurs d’hydrogène en Ontario, au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique soient des sources d’approvisionnement essentielles, ajoute M. Brock, remarquant que les entreprises d’électricité devront repenser leurs politiques et leurs règles en matière de tarification pour prendre en compte l’utilisation de l’hydrogène.

Fasken est membre du comité de direction de la Canadian Hydrogen and Fuel Cell Association, un effort commun de l’industrie, du milieu universitaire, d’organismes gouvernementaux, d’entreprises du secteur financier et d’autres intervenants dont l’objectif est de faire progresser l’utilisation des produits et des technologies de pointe en matière d’hydrogène et de piles à combustible pour aider à aborder l’un des défis énergétiques les plus importants à l’échelle mondiale.

