Fast Retailing (Uniqlo): bénéfice net et rentabilité dégradés au 1er trimestre

Tokyo (awp/afp) - Le groupe japonais d'habillement Fast Retailing, propriétaire de la populaire marque Uniqlo, a annoncé jeudi un repli de 6,4% de son bénéfice net du premier trimestre, sur fond de rentabilité moindre à cause de méventes au Japon.

Au cours des mois de septembre à novembre, le rival de Zara et H&M a dégagé un gain net de 73,47 milliards de yens (588 millions d'euros au cours actuel), sur un chiffre d'affaires qui s'est apprécié de 4,4% à 644,46 milliards. Son gain d'exploitation a cependant reculé de 8% à 104,7 milliards de yens.

La marque phare du groupe, Uniqlo, a affiché de solides performances à l'étranger mais, au Japon où les températures sont restées clémentes, les tenues hivernales ne se sont pas arrachées.

Marque de tenues basiques pensées pour "ne pas se démoder", Uniqlo représente plus de 80% des recettes globales du groupe créé et dirigé par le milliardaire Tadashi Yanai.

Les ventes à l'étranger d'Uniqlo, qui est le sponsor des stars du tennis Roger Federer et Kei Nishikori, ont augmenté de 13% sur un an et les bénéfices dans des proportions voisines, tandis qu'ils ont dévissé de 30% dans l'archipel où les ventes ont diminué de 4%.

Le réseau mondial de Fast Retailing, toutes enseignes comprises, avoisine les 3.500 points de vente, incluant les boutiques franchisées, tandis que les ventes en ligne continuent de se développer (+31% au Japon sur un an).

La compagnie, qui comprend aussi les marques GU, Comptoir des Cotonniers ou encore Princesse Tam.Tam, a maintenu ses prévisions initiales.

Elle vise pour l'exercice débuté le 1er septembre un bénéfice net de 165 milliards de yens (nouveau record le cas échéant), un chiffre d'affaires annuel de 2.300 milliards de yens (+8%) et un bénéfice d'exploitation à 270 milliards (+14%).

afp/jh